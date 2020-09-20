東海商圈氣爆4死1傷 新屋成廢墟家當毀車牌剩半片

台中市東海商圈一處民宅昨天發生氣爆，造成4死1傷；受災屋主痛心才裝潢新屋成了廢墟。有受災住戶新買機車燒毀剩半片車牌，另1對租屋夫妻因返回雲林老家逃過一劫，雖然家當沒了，但還好人沒事。

台中市龍井區東海商圈一處民宅昨天清晨發生氣爆，波及對面另1棟透天厝，造成4死1傷；警消人員在氣爆現場發現4桶大、小瓦斯桶，還在樓梯發現打火機頭，檢警不排除有人為因素，目前正積極調查，以釐清事發原因。

遭波及透天厝內有多名租屋戶，許多受災戶今天上午重返現場，想要入屋拿回重要物品文件。提著兩小袋塑膠袋站在燒毀房屋外，受災的老伯拿出幾張破碎的文件，以及半片被燒毀車牌，他無奈表示，在此租屋10多年了，許多證件、重要文件不是被燒毀就是泡水，約4萬多的現金也都被燒毀而沒了，其中，一輛今年2月剛買的新機車也付之一炬。

老伯拿著燒到只剩半片的車牌指出，平常他做臨時工，靠著機車代步四處奔走工作，現在代步工具沒了，未來不知如何是好，目前僅能暫住在朋友家，希望政府可協助幫忙。

鄭姓屋主今天和太太重回現場，走進遭燒毀的屋內，1、2樓的天花板已掉落，窗戶玻璃遭震碎，鄭姓屋主相當難過，他指出，去年才花錢裝潢房屋，本來要給兒子住，但現在新屋成了劫後廢墟，無言以對。

他小心翼翼地走到地下室，地下室牆壁也因強大氣爆威力被貫穿，消防噴水加上水管破裂，地下室嚴重積水，一生財產毀於一旦，至於是否要求償，鄭姓屋主卻無奈嘆氣，不知如何回答。

同是受災承租戶的蔡先生說，他和太太自雲林北上台中工作，18日下午正好返回雲林家中探視小孩，他說，昨天一早接到許多通電話，同事友人焦急想確認他是否安全，他看了新聞才知道自己的租屋處發生氣爆，趕忙向台中市消防局通報，他跟太太都平安。

蔡先生指出，昨天立刻趕回台中，但因火場仍在清理，他未能入屋探看，今天入屋查看，許多東西都已燒毀，包含太太機車，本想拿取部分重要衣物，未料又傳出有餘火復燃，他放下東西急忙逃出屋外。

蔡先生望著被燒毀的租屋處說，目前，暫時居住在房東其他處房屋，房租三個月一期，正好下個月要繳房租，考慮向房東續租現在暫住的房屋，目前他和太太向公司請假處理火災善後。雖逃過一劫，但許多家當都被燒毀，蔡先生說，人沒事就好，雖然有許多東西被燒毀了，但未來賺錢再買就好。

台中市社會局表示，昨晚已先協助3名受災戶安置到社會局簽約旅館，提供短期住宿，費用由社會局負擔，安置期間，社工人員將協助受災戶尋找租屋處；房東太太和女兒另有住處、其他4名受災戶自行安頓。

台中市消防局今天上午接獲民眾報案，東海別墅商圈氣爆被波及的透天厝傳出復燃，立刻派員前往搶救，消防人員到場立刻噴水降溫，消防局指出，火場溫度高，應是木頭等雜物的冒煙水氣。