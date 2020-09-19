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龍井4死氣爆 檢方相驗不排除縱火

中央社 / 台中19日電
台中市東海商圈今天凌晨氣爆大火，4死一傷。聯合報系記者游振昇/攝影
台中市東海商圈今天凌晨氣爆大火，4死一傷。聯合報系記者游振昇/攝影

台中市龍井區東海別墅商圈今天清晨發生氣爆事故，造成4死1傷。氣爆原因是否有人為縱火因素，中檢檢察官下午相驗表示不排除，但仍待進一步調查相關事證。

台中地檢署檢察官與法醫下午前往東海殯儀館相驗遺體，完成相驗後，再前往事發現場進行了解，被問到氣爆原因是否有人為因素時，檢察官只說不排除，但仍待進一步調查。

中檢襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官下午相驗遺體，其中吳姓男子因重度燒灼而死亡，已開具死亡證明書；至於陳姓男子等一家3口因外觀已有些焦化，因而抽血進行檢驗，以了解有無藥物成分，也了解是否他殺或自殺等。

由於火警現場發現有桶裝瓦斯，外界關切氣爆原因是否有人為因素，卓俊忠指出，需要等待消防局火災鑑識報告及血液鑑識報告出爐，才能進一步釐清。而地檢署也已啟動關懷機制，由犯罪被害人保護協會關懷罹難者家屬，後續也將提供家屬必要的協助。

台中市龍井區新興路東海別墅商圈一處透天厝清晨發生氣爆，波及對面連棟透天厝，台中市消防局在火勢控制後尋獲4名已成焦屍的遺體，其中包括陳姓男子、前妻及8歲兒子一家三口，另1名傷者送醫。

這場氣爆造成73歲吳男死亡，而疑為起火點的透天厝，更造成42歲的陳男、37歲陳男前妻及兩人8歲兒子葬身火窟，下午罹難者家屬也回到事故現場招魂，神情哀戚。

氣爆 檢察官 台中市

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