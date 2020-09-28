新竹不只有摃丸米粉 設計展美食攻略看這

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2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」倒數七天登場，新竹市政府特別整理美食攻略，讓民眾看展視覺和味覺雙雙大滿足！新竹美食不只有小吃鴨肉、米粉、摃丸等，還有特色餐廳老宅改造的中餐廳、日式木造建築居酒屋等，歡迎全國民眾來看展旅行、品嘗在地美食，透過飲食習慣，一窺新竹的日常面貌。

圖／新竹市政府 提供

今年設計展以兩公里步行軸線串聯舊城區、新竹公園兩大主展區，12個展館藉由百年老屋帶你重回昭和時代，透過科技互動帶你去到未來，整座城市都是展覽，街頭還有15公尺高的新竹獸、不定期街頭表演等。

關於美食攻略，喜好小吃民眾，「新竹都城隍廟」絕對是必須朝聖的地點，都城隍廟口、舊城區小吃多不勝數，舉凡鴨肉炒麵、肉圓、粉圓冰、摃丸、米粉、竹塹餅、水潤餅等。

圖／新竹市政府 提供

在舊城區還有顛覆傳統的創新小吃，以老屋改建的「戲棚下Under Six Pound」，販售香氣四溢、汁多味美的日式唐揚炸雞，每到週末假日，更是大排長龍。同樣在老屋的「814冰棒大同冰店」，傳承814空軍基地合作社的味道，以酸梅、綠豆、芋頭等製作的傳統枝仔冰，讓人回喚起童年記憶。

圖／新竹市政府 提供

下午時段若想來杯咖啡，在「或者工藝櫥窗」可在停留在50年代風格老屋裡，品嘗台灣特色咖啡、茶類，還能搭配新竹在地特色糕點水蒸蛋糕；「Ça va小日和。」位於寧靜的巷弄內，清新的日系風格與充滿復古感的氛圍，最適合搭配咖啡和手作甜點；「嗎啡韓式拿鐵專賣」，吸睛的韓式拿鐵和各項手作飲品，是巷弄裡別出心裁的小天地。

圖／新竹市政府 提供

晚餐還可選擇各類特色餐廳，以50年老宅改造的中餐廳「湯明茶樓」，空間仿古摩登，用台灣好茶佐餐、新式台菜料理收服不同年齡層消費者的味蕾；「石坊小井」販售客、閩料理，門口的大紅燈籠與木門彷彿穿越時空。

若想再續攤，還可選擇日式木造建築居酒屋「大村武串燒居酒屋--新竹店」，在此與朋友們用餐可點選各類酒品，還能欣賞老建築。

喜歡手作的民眾，還可到特色店家體驗DIY，在「弦悅草植物押花美學」體驗花草藝術；「原來如此工作室 Souka Studio」從捏陶開始，用雙手感受最接近土地的溫度，捏製出心中所想像的形狀。多間老屋讓你看展之餘也能滿足逛遊的心情。

「2020台灣設計展」橫跨中秋與雙十兩大節日，邀請大家來去新竹住一晚！配合中央安心旅遊補助1,000元，10月入住新竹市安心旅遊配合飯店，新竹市政府再加碼限量2,000份價值500元的「好玩券」及5,000張「新竹市動物園入場券」。好玩券可於新竹市100多家小吃及伴手禮店消費（店家地圖 https://reurl.cc/od9a7M），依券上登錄資訊還可抽Gogoro、iPhone、住宿券及海瑞摃丸一年份等大獎。憑10/1--10/24住宿憑證（入住發票影本）於10月17、18、24、25日到港南運河公園參加「2020大小bike騎港南」活動，可於活動現場服務台兌換1組2張威秀電影票券外，還有機會抽到pushbike，每場限量，換完為止。

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