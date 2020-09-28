快訊

影／宜縣府：日船再怎麼野蠻 也不能「甩尾」撞我漁船

連假來設計展住一晚！竹市推小旅行最高享2,400元補助

文 / 新竹市政府

2020台灣設計展「Check in新竹--人來風」10月1日至11日，橫跨中秋、雙十兩大連假，新竹市政府延續6月起大獲好評的「小塹有約」活動、搭配安心旅遊，讓大家逛完設計展後留下來住一晚，第二天再繼續玩遍新竹。市長林智堅表示，10月起的小塹有約除了有「舊城精選」，保留之前最夯的旅人及親子兩條路線外，另推出新的「香山走透透」行程，讓大家品嚐新鮮漁獲、牧場羊奶、米粉等在地美食，如果搭配安心旅遊住宿補助，還能得到限量「好玩券」及「動物園入場券」，合計最高能補助2,400元，超值行程趕快上網報名！

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供

本次主打的「小塹有約--香山走透透」，將帶大家探索獲選觀光局「經典小鎮」的香山區。首先推出的路線「香山滋味，從產地到餐桌」，除了可以親自到漁場採買體驗，也把香山好物一次搬上桌，讓你在國家級香山濕地旁，一邊吹海風、看夕陽，一邊品嘗主廚創意料理，在地食材包括纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，讓你一次就「吃懂香山」！

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供

由於2020台灣設計展展區橫跨站前的整個舊城區，除了香山路線外也延續6月路線，推出舊城精選的「旅人線：愛在舊城漫步時」及「親子線：解鎖舊城寶藏」。新竹市是台灣古蹟密度最高的地方，保留古蹟建築、水圳護城河，並有許多老店家、小吃攤，夾雜著幾間文創小店，「旅人線」將帶大家遊覽舊城重要歷史古蹟與吃美食，最受歡迎的「親子線」則以解謎遊戲方式，帶領大人小孩一同認識新竹。

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供

2020台灣設計展「Check in新竹--人來風」也將在10月1日正式開展，市府近日公布展區路線，要讓民眾漫步中體會「看展即旅行」，總計2公里長的路線，包含前後站兩大展區、以及由30處店家串連而成的「Public line」，沿途都可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置現身。在中秋與雙十連假，用看展與旅行，深入城市、親近自然，也更了解新竹。

除了設計展本身完全免費參觀，在展期間還有多重限量優惠，新竹市政府補助參加以上「小塹有約」行程的民眾售價皆已折抵300元至500元，若在新竹市安心旅遊飯店入住一晚，除可獲得限量設計展徽章，且每房最高折抵1,000元外，還可領取價值500元的好玩券1張、與價值50元動物園門票2張，總計最高受到超值2,400元補助！歡迎大家把握機會，馬上向飯店訂房，設計展期間除了提供限定住宿優惠，入住可獲得設計展專屬徽章，數量有限送完為止。（相關優惠網址：https://www.designexpo.org.tw/accommodation-offer

「小塹有約」各路線行程已陸續開放報名，名額有限、售完為止，詳細資訊及行程售價內容請上新竹市政府城市行銷處網站、「新竹市小旅行-小塹有約（網址https://www.facebook.com/hsinchusqian/）」粉絲專頁或「小塹有約活動網頁（網址https://walkin.tw/page/421）」查詢。

相關新聞

連假首選　來設計展看光雕、玩VR、吃米粉

中秋、國慶連假還想不到去哪玩？不如就來2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，不只街頭有大型裝置藝術「新竹獸」、街頭表演、超過90攤次市集，還有一條 2公里步行軸線，串聯兩大展區、12展館

設計展街頭50場表演 雙連假必訪竹市大型嘉年華

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在中秋、國慶連假登場！台灣第一位太陽馬戲團員陳星合、編舞家董怡芬、網路搞笑團體「嚎哮排演」、當代偶戲劇場「無獨有偶」、曾獲表演藝術金創獎的「僻室」等

看展即旅行 台灣設計展6條旅行路線 說書人藏身APP跟你說故事

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」倒數登場，將讓整個城市變身博物館，民眾可以在位於美術館的「人生跑馬燈」展區，找到市府特別設計的6條旅行路線，搭配沿線百年中藥店鴻安堂、814冰棒等30

連假來設計展住一晚！竹市推小旅行最高享2,400元補助

2020台灣設計展「Check in新竹--人來風」10月1日至11日，橫跨中秋、雙十兩大連假，新竹市政府延續6月起大獲好評的「小塹有約」活動、搭配安心旅遊，讓大家逛完設計展後留下來住一晚，第二天再繼

新竹不只有摃丸米粉 設計展美食攻略看這

提醒您：禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障 2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」倒數七天登場，新竹市政府特別整理美食攻略，讓民眾看展視覺和味覺雙雙大滿足！新竹美食不只有小吃鴨肉、米粉

《2020台灣設計展》吹復古風　五處舊城日治老屋文青必朝聖

想拍出最文青、復古的照片，請別錯過將於10月1日至11日登場2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，竹市有300年歷史的舊城區將是主展場之一，近一世紀的老建築群新竹州圖、美術館、新州屋、影

《2020台灣設計展》玩科技互動　新竹公園六大展館好拍好玩

科技控注意！ 2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」的主場館之一新竹公園，主打「科技資訊流」，讓民眾將進入數位世界，例如體育館有以LED燈打造的「城市終端機」、風Live House超連結

《2020台灣設計展》時空交錯 在百年竹塹城辦市集

2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」除了文青風的舊城區、科技感的新竹公園兩大主展區外，串聯兩展區步行路線也是一大亮點，新竹市立古蹟東門城、護城河公園將帶領民眾宛如「穿越」回到清朝，親眼目

《2020台灣設計展》主場館電波隧道 帶你置身虛擬異次元

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日至11日正式開展，以一條 2公里軸線串聯前後站兩大展區，並設置12個場館，其中位於新竹市立體育館的主展場近日也全新大曝光！旅客跟著新竹獸

《2020台灣設計展》台北展前記者會 林智堅帶指標牌秀城市美學

新竹市政府與經濟部18日在松菸不只是圖書館，舉辦「2020台灣設計展展前記者會」，邀集新竹市長林智堅、經濟部次長林全能、設研院院長張基義、及13位台灣設計界頂尖策展人齊聚，並請到今年入圍廣播金鐘主持人

熱門新聞

不滿被矮化 陳其邁串連六都市長發聲明籲改正國籍名

黨慶音樂會舉旗「光復香港」被維安制止 民進黨急溝通

51％盼「台灣前途」維持現狀 西進意願溜滑梯

陳其邁以5年前網頁批矮化台灣 高巿府：韓國瑜不重視

海龍潛艦九六台海危機最前線 躲衛星三天滿載魚雷出擊

全球市長聯盟矮化台灣 吳釗燮：已更正 我們爭取成功了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。