連假來設計展住一晚！竹市推小旅行最高享2,400元補助

2020台灣設計展「Check in新竹--人來風」10月1日至11日，橫跨中秋、雙十兩大連假，新竹市政府延續6月起大獲好評的「小塹有約」活動、搭配安心旅遊，讓大家逛完設計展後留下來住一晚，第二天再繼續玩遍新竹。市長林智堅表示，10月起的小塹有約除了有「舊城精選」，保留之前最夯的旅人及親子兩條路線外，另推出新的「香山走透透」行程，讓大家品嚐新鮮漁獲、牧場羊奶、米粉等在地美食，如果搭配安心旅遊住宿補助，還能得到限量「好玩券」及「動物園入場券」，合計最高能補助2,400元，超值行程趕快上網報名！

圖／新竹市政府 提供

本次主打的「小塹有約--香山走透透」，將帶大家探索獲選觀光局「經典小鎮」的香山區。首先推出的路線「香山滋味，從產地到餐桌」，除了可以親自到漁場採買體驗，也把香山好物一次搬上桌，讓你在國家級香山濕地旁，一邊吹海風、看夕陽，一邊品嘗主廚創意料理，在地食材包括纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，讓你一次就「吃懂香山」！

圖／新竹市政府 提供

由於2020台灣設計展展區橫跨站前的整個舊城區，除了香山路線外也延續6月路線，推出舊城精選的「旅人線：愛在舊城漫步時」及「親子線：解鎖舊城寶藏」。新竹市是台灣古蹟密度最高的地方，保留古蹟建築、水圳護城河，並有許多老店家、小吃攤，夾雜著幾間文創小店，「旅人線」將帶大家遊覽舊城重要歷史古蹟與吃美食，最受歡迎的「親子線」則以解謎遊戲方式，帶領大人小孩一同認識新竹。

圖／新竹市政府 提供

2020台灣設計展「Check in新竹--人來風」也將在10月1日正式開展，市府近日公布展區路線，要讓民眾漫步中體會「看展即旅行」，總計2公里長的路線，包含前後站兩大展區、以及由30處店家串連而成的「Public line」，沿途都可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置現身。在中秋與雙十連假，用看展與旅行，深入城市、親近自然，也更了解新竹。

除了設計展本身完全免費參觀，在展期間還有多重限量優惠，新竹市政府補助參加以上「小塹有約」行程的民眾售價皆已折抵300元至500元，若在新竹市安心旅遊飯店入住一晚，除可獲得限量設計展徽章，且每房最高折抵1,000元外，還可領取價值500元的好玩券1張、與價值50元動物園門票2張，總計最高受到超值2,400元補助！歡迎大家把握機會，馬上向飯店訂房，設計展期間除了提供限定住宿優惠，入住可獲得設計展專屬徽章，數量有限送完為止。（相關優惠網址：https://www.designexpo.org.tw/accommodation-offer）

「小塹有約」各路線行程已陸續開放報名，名額有限、售完為止，詳細資訊及行程售價內容請上新竹市政府城市行銷處網站、「新竹市小旅行-小塹有約（網址https://www.facebook.com/hsinchusqian/）」粉絲專頁或「小塹有約活動網頁（網址https://walkin.tw/page/421）」查詢。