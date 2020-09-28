看展即旅行 台灣設計展6條旅行路線 說書人藏身APP跟你說故事

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」倒數登場，將讓整個城市變身博物館，民眾可以在位於美術館的「人生跑馬燈」展區，找到市府特別設計的6條旅行路線，搭配沿線百年中藥店鴻安堂、814冰棒等30個店家合作，民眾只要下載APP，就能聽見新竹市長林智堅等30位說書人，娓娓道來6條路線的歷史發展、店家小故事等，若完成相關任務，還可獲得限量玻璃紀念幣。

圖／新竹市政府 提供

民眾可前往位於美術館的「人生跑馬燈」展區，看看新竹市東西南北門等各區的舊城故事，一次讀懂新竹老城歷史，並跟隨六條探索路線出發走遍竹塹城。也可以下載設計展APP召喚「說書人」，包含新竹市長林智堅、美食作家舒國治、新竹文化觀察家李元璋、創作歌手黃子軒、貢丸湯主編吳君薇、新竹老店文林堂與鴻安堂等人，就在你耳邊說新竹的故事，且APP還結合現下最夯的臉部生成器技術，為民眾帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

林智堅市長表示，這6條旅行路線在設計展期間將每天定期出團，帶民眾遊遍竹塹城。他最推薦「竹塹精彩大搜羅」漫遊舊城區路線，從東門城圓環開始，沿途將行經新竹州廳、新州屋、百年老店屎溝巷（竹茂行），到中央市日常美食小吃814冰棒等，感受「新竹第一街」。

圖／新竹市政府 提供

路線二是「廟口文人大集合」，帶民眾參觀以都城隍廟、中央市場、彭成珍餅店、楊氏節孝坊到飛龍肉圓，串連「廟口」生活圈。路線三「黑金町產業風華」，帶你看見傳統好滋味，在竹蓮市場和竹蓮寺周邊重探道地客家食物、鯉魚穴與七娘媽的在地故事，還可品嘗豐谷油飯、丸竹化妝品、源珍醬油等老字號品牌。

路線四「生老病死一條街」則是北門區城，從新竹州廳的「新竹表參道」走起，到消防博物館登高望遠，到北門大街捏貢丸、吃鴨肉、再到長和宮求藥籤、鴻安堂抓藥、長安街喝青草茶。

路線五「新竹也吹自然風」帶去你看新竹自然資源，將走訪青青草原、17公里海岸線、玻璃產業大觀園，接著到明發定置漁場挑魚貨，最後到林記滷味品味下午茶。

圖／新竹市政府 提供

路線六「風城人文綠廊道」則是沿著城市「灌溉渠道」，一路看水道如何陪伴城市進化，從護城河散步穿越東門城內，再到新竹州圖、隆恩圳親水公園。

「2020台灣設計展」橫跨中秋與雙十兩大節日，邀請大家來去新竹住一晚！配合中央安心旅遊補助1,000元，10月入住新竹市安心旅遊配合飯店，新竹市政府再加碼限量2,000份價值500元的「好玩券」及5,000張「新竹市動物園入場券」。好玩券可於新竹市100多家小吃及伴手禮店消費（店家地圖 https://reurl.cc/od9a7M），依券上登錄資訊還可抽Gogoro、iPhone、住宿券及海瑞摃丸一年份等大獎。憑10/1--10/24住宿憑證（入住發票影本）於10月17、18、24、25日到港南運河公園參加「2020大小bike騎港南」活動，可於活動現場服務台兌換1組2張威秀電影票券外，還有機會抽到pushbike，每場限量，換完為止。