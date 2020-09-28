設計展街頭50場表演 雙連假必訪竹市大型嘉年華

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在中秋、國慶連假登場！台灣第一位太陽馬戲團員陳星合、編舞家董怡芬、網路搞笑團體「嚎哮排演」、當代偶戲劇場「無獨有偶」、曾獲表演藝術金創獎的「僻室」等藝術家，都將於10月1日至4日、10月9日至11日兩個連假，在新竹帶來精彩演出，另外還有35場街頭表演，總計超過50場次的表演，讓民眾看見表演藝術的設計力！

圖／新竹市政府 提供

新竹市長林智堅表示，設計展以兩公里步行軸線連結兩大主展場，新竹公園展區主打科技互動，舊城展區主打老屋與在地文化設計力，整個展區還有「城市擾動展演」，超過50場的互動舞台與街頭表演，不管走到哪個角落都充滿驚喜。

其中，在新竹公園與舊城區護城河沿岸，將有雜耍特技表演當代偶戲，日本喜劇表演型態「漫才」，及互動式舞台表演，新竹市政府更邀請到台灣第一位太陽馬戲團成員陳星合帶來《雜耍教室》，與民眾一起互動玩雜耍。

圖／新竹市政府 提供

還有女諧星大文將推著代表新竹特色的米粉寶寶嬰兒車，穿梭大街小巷與民眾進行互動式舞台表演；「無獨有偶」將帶來《落跑長頸鹿》，以可愛的動物在城市裡冒險，帶領觀眾發現美景；也將以大型偶具演出《山與海—巨人來了》，帶給大家視覺的衝擊。

圖／新竹市政府 提供

此外，還有網路搞笑人氣團體「嚎哮排演」，將表演最受歡迎的《深噎食堂》，用一台餐車變出不同戲劇張力；編舞家董怡芬與導演陳彥斌合作的《街道上凡人不會看到的風景》，結合馬戲雜耍與舞蹈等表演，帶給民眾視覺饗宴；「僻室」的《我要一間大房子》則是以歌舞劇探討「家」的意義。

除了定期表演，設計展還有35場街頭表演，小丑、舞者、特技者將在下午2點至6點半驚喜現身，歡迎民眾來巧遇，也期待這些「城市擾動」為民眾帶來看待城市的嶄新目光，用眼力及全身細胞，來到設計展探索城市，也更了解新竹。

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