連假首選　來設計展看光雕、玩VR、吃米粉

中秋、國慶連假還想不到去哪玩？不如就來2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，不只街頭有大型裝置藝術「新竹獸」、街頭表演、超過90攤次市集，還有一條 2公里步行軸線，串聯兩大展區、12展館，舊城區濃濃復古風帶你穿越回到昭和時期，在老屋可品嘗最道地米粉、重溫經典電影等，新竹公園新潮科技互動又帶你去到未來，穿越電波隧道、玩人臉辨識等，絕對好玩、好拍。

圖／新竹市政府 提供

舊城區6個昭和時代老屋搭配VR、光雕等，讓民眾看見老屋建築之美。首先是95歲、興建於昭和時代的新竹州圖書館，過去因轉為私有財而塵封36年，設計展首次對外公開，邀請跨領域藝術家，以VR虛擬實境影像主打沉浸式體驗，打造出巨大圖書館，顛覆民眾對圖書館的想像。

圖／新竹市政府 提供

同屬日治時代建築的新州屋，則是新竹第一間百貨公司，經3任屋主轉手後沉寂許久，藉由設計展，鴻梅文創將在此打造「九降米粉道」，展示製作米粉的12道工序，還有米粉料理快閃店，讓民眾品嘗最道地米粉。

興建於昭和時代的竹市影像博物館，可是全台首座有冷氣之歐式劇場，設計展要帶大家重回「有樂電影院」，播放多部經典電影，帶來《魔法阿媽》、《幸福路上》等適合親子同樂片單。

另外，在科技風新竹公園，6展館將讓民眾進入數位世界，新竹市體育館「The Terminal 城市終端機」為展區心臟，民眾將宛如走入主機CPU，穿越酷炫的電波隧道後，進入生活數據雲，每個人的思想、購物習慣、環境氣候數據、交通數據、媒體點閱率都是設計城市的一環，還可以玩「人格特質分析」。

圖／新竹市政府 提供

風Live House以「超連結Hyper Link」為題，由簡訊設計張志祺（知名Youtuber志祺七七）等策展，主打「互動科技」，「臉部偵測機」邀民眾「露臉」秀出個人專屬的「科技刺青」。

孔廟廣場將由台灣電力公司展出「美感電域」科普特展，堪稱「全台最美變電箱」的伸展台，新竹市政府也與台電攜手，一次展出構成「街道美學」的重要因子，包括街道家具、指標系統、公車站牌、電線共桿、人行道與馬路鋪面等。

「2020台灣設計展」橫跨中秋與雙十兩大節日，邀請大家來去新竹住一晚！配合中央安心旅遊補助1,000元，10月入住新竹市安心旅遊配合飯店，新竹市政府再加碼限量2,000份價值500元的「好玩券」及5,000張「新竹市動物園入場券」。好玩券可於新竹市100多家小吃及伴手禮店消費（店家地圖 https://reurl.cc/od9a7M），依券上登錄資訊還可抽Gogoro、iPhone、住宿券及海瑞摃丸一年份等大獎。憑10/1--10/24住宿憑證（入住發票影本）於10月17、18、24、25日到港南運河公園參加「2020大小bike騎港南」活動，可於活動現場服務台兌換1組2張威秀電影票券外，還有機會抽到pushbike，每場限量，換完為止。