《2020台灣設計展》台北展前記者會 林智堅帶指標牌秀城市美學

文 / 新竹市政府 提供

新竹市政府與經濟部18日在松菸不只是圖書館，舉辦「2020台灣設計展展前記者會」，邀集新竹市長林智堅、經濟部次長林全能、設研院院長張基義、及13位台灣設計界頂尖策展人齊聚，並請到今年入圍廣播金鐘主持人的小樹，來場屬於設計圈的Talk Show！市長林智堅大秀建設，搬來重達180公斤的「城市指標系統」和「三角錐」成為全場焦點，讓大家看見美感藏在細節中的城市建設，並表示設計力可以改變一座城市、也能改變台灣，邀請各界10月1日至10月11日登陸新竹，體驗不同於往年的全新設計展。

圖／新竹市政府 提供
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林智堅市長大方分享他的「公部門美學」經驗談，表示市府希望有計畫性地展現新竹形象，因此建置了500多個全市統一的導覽指標系統，從命名、擺設點、尺寸、樣式都一致，流線造型和設計特殊，不只讓資訊更清楚，也美化了市容。此外，也以動物園為主題，打造獨一無二的工地三角錐，這些作為無形間也吸引許多設計師，願意投入公共建設。

圖／新竹市政府 提供
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今天記者會還有一大隱藏亮點，與會貴賓紛紛帶上「設計展限定」口罩，結合防疫時事成為獨特邀請卡。林全能次長表示，設計要融入生活與產業，新竹除了有玻璃產業結合循環經濟，本次推出的設計展口罩也很有創意。林智堅市長則表示，「這個時代，時尚就在臉上」，現在只要加入志工就可以獲得設計展口罩，把最潮的國家級配備穿在身上！

圖／新竹市政府 提供
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主持人也邀請這群台灣頂尖設計師與策展人，來場快問快答，逼策展團隊拋開包袱說出真心話，問大家「如果不當策展人，想做什麼」？策展人楊志偉應景地說想當新竹人，策展人吳庭安則笑說想當「新竹市長」，一秒釣出下屆市長人選，讓現場笑聲不斷。

圖／新竹市政府 提供
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最後則要大家寫出如何「一句話惹怒策展人」，大家馬上文思泉湧、振筆疾書，表示只要聽到「這東西看起來很簡單，應該很好做吧」、「亮點是什麼？」就會暴怒，視覺統籌師葉忠宜也搞笑說「每一句話都會惹毛我」，大聊佈展辛酸史。而美感電域的周育如則淡定說「沒有，我的客戶都很好」，讓大家紛紛吐槽。

產發處表示，2020台灣設計展要讓「整個城市都是展區」，體育館主展場主打科技互動，以科技資訊為主題、新竹市體育館「The Terminal 城市終端機」為心臟，延伸發展出各區特色，更有綿延兩公里的步行軸線連結到舊城展區，後疫情時代，歡迎大家登陸新竹，欣賞建築好手如何扭轉一座城市，讓民眾透過設計展深入城市，也更了解新竹。

新竹市政府也獲得觀光局補助安心旅遊加碼好玩券，並推出「來去新竹住一晚－跟風當網紅」活動，邀請有創意的拍片達人，拍攝15分鐘內的城市行銷宣傳影片，前十名即有機會獲得Gogoro電動機車、iPhone、GoPro攝影機，及新竹市知名飯店住宿券，邀請大家一起行銷新竹市，詳情可上https://reurl.cc/1xNl9m查詢。

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