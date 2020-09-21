《2020台灣設計展》主場館電波隧道 帶你置身虛擬異次元

文 / 新竹市政府 提供

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日至11日正式開展，以一條 2公里軸線串聯前後站兩大展區，並設置12個場館，其中位於新竹市立體育館的主展場近日也全新大曝光！旅客跟著新竹獸的腳步，一路走到了「城市終端機（The Terminal）」體育館內，裡面不只帶你從各種數據資料窺探新竹人的生活與秘辛，還打造了彷彿進入哈利波特魔法世界的電波隧道，一起來看見科技的無限可能！本文為大家整理了主展場幾大看點，再結合鄰近的新竹公園展區，絕對是喜歡新潮科技和絢爛光影效果的旅客必訪之地。

電波隧道。 圖／新竹市政府 提供
電波隧道。 圖／新竹市政府 提供

體育館入口由「光城門」開啟，這是以竹市地標「東門城」為意象結合光影打造而成，代表來自各地的旅客登入新竹後，由此走進這座城市的主機。進入一樓，「一日生活掃描機」帶大家看見三種新竹生活的樣貌，有住在宮廟附近的主委、到新竹開店的咖啡店老闆、以及交大畢業後留在新竹成家的工程師三種不同的人物原型，並採集他們日常生活裡的數據訊息。

接著會通過電波隧道，從外面看來就好像走入哈利波特的魔法結界，一步步消失在流動的訊號裡，正式宣告進入展館二樓的數位世界。

電波隧道。 圖／新竹市政府 提供
電波隧道。 圖／新竹市政府 提供

首先帶旅人一分鐘走遍科技時代的大事紀，看在短短二十年內，科技如何顛覆人類的生活，也可以看到無名小站、PTT、痞客邦等網站的起落；並且從統計數據中，挖掘「10個新竹的隱藏故事」，到底新竹人飲食習慣真的是便利就好？這裡充滿人生勝利組？每個人都消費力爆棚、只想把錢變成家的樣子？來體育館主展場，就可以由大數據找到這些經典問題的答案！

最後也會進入生活數據雲，發現每個人的思想、購物習慣、環境氣候數據、交通數據、媒體點閱率，每一個細節都影響著城市的走向，也有小小的「人格特質分析」體驗，讓旅人感受到「每一個你，都一起在『設計』這座城市」。

市府表示，新竹市立體育館化身「城市終端機（The Terminal）」，成為台灣設計展主展場，如果說新竹市是一座流動的雲端數據，那體育館就是它的大型主機，裡面不只展出數十年來新科技變化萬千的樣貌，更從數據帶旅客看見新竹人的生活方式、發現不為人知的新竹小故事，最後回到自己本身，發現每一個旅客也都正在設計並改變這座城市。

終端機。 圖／新竹市政府 提供
終端機。 圖／新竹市政府 提供

除此之外，新竹市政府也獲得觀光局補助安心旅遊加碼好玩券，並推出「來去新竹住一晚－跟風當網紅」活動，邀請有創意的拍片達人，拍攝15分鐘內的城市行銷宣傳影片，前十名即有機會獲得Gogoro電動機車、iPhone、GoPro攝影機，及新竹市知名飯店住宿券，邀請大家一起行銷新竹市，詳情可上https://reurl.cc/1xNl9m查詢。

相關新聞

《2020台灣設計展》吹復古風　五處舊城日治老屋文青必朝聖

想拍出最文青、復古的照片，請別錯過將於10月1日至11日登場2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，竹市有300年歷史的舊城區將是主展場之一，近一世紀的老建築群新竹州圖、美術館、新州屋、影

《2020台灣設計展》玩科技互動　新竹公園六大展館好拍好玩

科技控注意！ 2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」的主場館之一新竹公園，主打「科技資訊流」，讓民眾將進入數位世界，例如體育館有以LED燈打造的「城市終端機」、風Live House超連結

《2020台灣設計展》時空交錯 在百年竹塹城辦市集

2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」除了文青風的舊城區、科技感的新竹公園兩大主展區外，串聯兩展區步行路線也是一大亮點，新竹市立古蹟東門城、護城河公園將帶領民眾宛如「穿越」回到清朝，親眼目

《2020台灣設計展》主場館電波隧道 帶你置身虛擬異次元

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日至11日正式開展，以一條 2公里軸線串聯前後站兩大展區，並設置12個場館，其中位於新竹市立體育館的主展場近日也全新大曝光！旅客跟著新竹獸

《2020台灣設計展》台北展前記者會 林智堅帶指標牌秀城市美學

新竹市政府與經濟部18日在松菸不只是圖書館，舉辦「2020台灣設計展展前記者會」，邀集新竹市長林智堅、經濟部次長林全能、設研院院長張基義、及13位台灣設計界頂尖策展人齊聚，並請到今年入圍廣播金鐘主持人

熱門新聞

影／災後重生！921大震21年 這些地方現在變這樣

共軍犯台可能時機？美前海軍官員︰11/3美國大選當周

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

孫大千對台美經濟對話提四質疑 狠酸「比思念還玄」

獨／水利會官派成立農田水利署 農委會人事異動

共軍欲奪台海制空權 前空軍副司令：國軍兵力結構扭曲待改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。