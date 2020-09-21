《2020台灣設計展》主場館電波隧道 帶你置身虛擬異次元

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日至11日正式開展，以一條 2公里軸線串聯前後站兩大展區，並設置12個場館，其中位於新竹市立體育館的主展場近日也全新大曝光！旅客跟著新竹獸的腳步，一路走到了「城市終端機（The Terminal）」體育館內，裡面不只帶你從各種數據資料窺探新竹人的生活與秘辛，還打造了彷彿進入哈利波特魔法世界的電波隧道，一起來看見科技的無限可能！本文為大家整理了主展場幾大看點，再結合鄰近的新竹公園展區，絕對是喜歡新潮科技和絢爛光影效果的旅客必訪之地。

電波隧道。 圖／新竹市政府 提供

體育館入口由「光城門」開啟，這是以竹市地標「東門城」為意象結合光影打造而成，代表來自各地的旅客登入新竹後，由此走進這座城市的主機。進入一樓，「一日生活掃描機」帶大家看見三種新竹生活的樣貌，有住在宮廟附近的主委、到新竹開店的咖啡店老闆、以及交大畢業後留在新竹成家的工程師三種不同的人物原型，並採集他們日常生活裡的數據訊息。

接著會通過電波隧道，從外面看來就好像走入哈利波特的魔法結界，一步步消失在流動的訊號裡，正式宣告進入展館二樓的數位世界。

電波隧道。 圖／新竹市政府 提供

首先帶旅人一分鐘走遍科技時代的大事紀，看在短短二十年內，科技如何顛覆人類的生活，也可以看到無名小站、PTT、痞客邦等網站的起落；並且從統計數據中，挖掘「10個新竹的隱藏故事」，到底新竹人飲食習慣真的是便利就好？這裡充滿人生勝利組？每個人都消費力爆棚、只想把錢變成家的樣子？來體育館主展場，就可以由大數據找到這些經典問題的答案！

最後也會進入生活數據雲，發現每個人的思想、購物習慣、環境氣候數據、交通數據、媒體點閱率，每一個細節都影響著城市的走向，也有小小的「人格特質分析」體驗，讓旅人感受到「每一個你，都一起在『設計』這座城市」。

市府表示，新竹市立體育館化身「城市終端機（The Terminal）」，成為台灣設計展主展場，如果說新竹市是一座流動的雲端數據，那體育館就是它的大型主機，裡面不只展出數十年來新科技變化萬千的樣貌，更從數據帶旅客看見新竹人的生活方式、發現不為人知的新竹小故事，最後回到自己本身，發現每一個旅客也都正在設計並改變這座城市。

終端機。 圖／新竹市政府 提供