《2020台灣設計展》時空交錯 在百年竹塹城辦市集

2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」除了文青風的舊城區、科技感的新竹公園兩大主展區外，串聯兩展區步行路線也是一大亮點，新竹市立古蹟東門城、護城河公園將帶領民眾宛如「穿越」回到清朝，親眼目睹城牆風采，還能看見從清朝存留至今的橋墩，更可欣賞全台唯一、歷史長達百年的護城河。若民眾10月1日至4日前來，護城河公園兩側還將有新竹味市集、設計有本事兩大市集，總計90個攤次，讓民眾可品嘗各類的飲食設計力、還能選購最有設計力手作品。

圖／新竹市政府 提供

新竹市長林智堅表示，2020台灣設計展當然不只有展覽，兩大市集要讓民眾把最好設計力都帶回家，「新竹味市集」限期前4天，找來兩大知名市集品牌「

好好手感微笑市集」、「Pinkoi」站台，每兩天輪流上陣，總計60個攤位，讓民眾可選購全台或全世界最有設計感手作商品。

圖／新竹市政府 提供

在府後街「設計有本事」市集同樣限期8天，由新竹在藝文團體「鴻梅文化」打造，總計33攤位，顛覆大家對市集想像，鴻梅設計不僅找來「台東熱氣球嘉年華」、臺虎精釀、法朋烘焙，還有知名「床墊」眠豆腐等擺攤，另外，還規劃街頭講台，VERSE 社長暨總編輯張鐵志將與設計展策展人們一同暢談設計展、城市美學等。

不僅有兩大市集，藉著2020台灣設計展，新竹市政府將亮相重新整修「護城河公園」、「東門城」，林智堅介紹，全台唯一保存至今的護城河，進行20年來最大改造，為改善護城河惡臭問題，挖除底層50公分深的淤泥後，並以「修舊如舊」的精神，回鋪既有河底卵石及跳石，保留護城河藍色河水、周邊綠色廊道，升級周邊配置，讓民眾享有優質安全的休憩空間。

圖／新竹市政府 提供

林智堅說，東門城整修同樣是大工程，首先拆除廣場的玻璃空橋後，讓極具歷史意義的舊橋墩重見天日，寬敞的廣場將成為另一個藝文表演場地，過去頗受街舞團體喜愛的東門城地下道，也以不鏽鋼打造大鏡面全新升級，此外，在東門城與護城河連接端也打造緩坡平台，讓民眾更容易親水。