《2020台灣設計展》玩科技互動　新竹公園六大展館好拍好玩

科技控注意！ 2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」的主場館之一新竹公園，主打「科技資訊流」，讓民眾將進入數位世界，例如體育館有以LED燈打造的「城市終端機」、風Live House超連結「Hyper Link」設有臉部偵測機，孔廟廣場將有最美變電箱科普特展，玻工館則以啤酒玻璃罐打造圓柱體呈現「循環經濟」主題。

新竹公園大階梯。 圖／新竹市政府 提供

新竹市長林智堅表示，竹市是全台「科技人」最密集的城市，本次設計展新竹公園主展區以科技資訊為主題，新竹市體育館「The Terminal 城市終端機」為展區心臟，延伸發展出各區特色。

風Live House以「超連結Hyper Link」為題，由簡訊設計張志祺（知名Youtuber志祺七七）等策展，主打「互動科技」，創造虛擬世界與現實連結，如「臉部偵測機」邀民眾「露臉」秀出個人專屬的「科技刺青」。

風Live House超連結。 圖／新竹市政府 提供

新竹在地產業春池玻璃打造「循環展」，以日常視角探索循環可能，展場以啤酒玻璃堆疊成巨大圓柱體，再搭配播放玻璃輾壓、回收、整理的「回收的聲音」，讓民眾透過視覺的壓迫、聽覺體驗，讓民眾感受物品未經循環所帶來的壓迫性與破壞性。

玻工館「循環設計展」。 圖／新竹市政府 提供

孔廟廣場將由台灣電力公司展出「美感電域」科普特展，堪稱「全台最美變電箱」的伸展台，新竹市政府也與台電攜手，一次展出構成「街道美學」的重要因子，包括街道家具、指標系統、公車站牌、電線共桿、人行道與馬路鋪面等。

孔廟前廣場。 圖／新竹市政府 提供

孔廟內部展場將以「世界最美教科書」為主題，展出台灣從清代、日治時期、現代民間出版等教科書變遷，也展出台日兩地的教科書差異，讓民眾了解不同政治社會背景下，教育政策的多元面貌。

新竹市動物園園區內的Gift Shop，將陳列「新竹風格」，包含6家新竹特色美食店家，5位新竹在地、移居名人現身聊新竹，還有超過30種風格商品讓民眾看到「消費力爆發」的新竹。

新竹動物園Gift Shop 有種新竹。 圖／新竹市政府 提供