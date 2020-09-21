《2020台灣設計展》吹復古風　五處舊城日治老屋文青必朝聖

想拍出最文青、復古的照片，請別錯過將於10月1日至11日登場2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，竹市有300年歷史的舊城區將是主展場之一，近一世紀的老建築群新竹州圖、美術館、新州屋、影像博物館、大同108將作為主展館，將利用光雕、VR等科技融合古蹟，且以新設計翻轉在地工藝、小吃文化。

新竹市美術館。 圖／新竹市政府 提供

新竹市長林智堅表示，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」以 2公里軸線串聯前後站兩大展區，其中新竹市舊城區歷史悠久，本次盤點與整修開放五座古蹟與歷建老建築，串聯成主展場，由新竹在地團隊「或者文創」策展，盼「當代設計力X舊城老建築」迸出不同新竹風景。

竹市舊城區主題為「舊城生活博物館（Living Museum）」，產發處說，展覽將集中於五大老建築群，首先是95歲、興建於昭和時代的新竹州圖書館，過去因轉為私有財而塵封36年，首次對外公開，設計展將以「重啟・未來閱讀」為題，邀請跨領域藝術家，以VR虛擬實境影像主打沉浸式體驗，打造出巨大圖書館，顛覆民眾對圖書館的想像。

新竹州圖。 圖／新竹市政府 提供

同興建於昭和時代的竹市影像博物館，可是全台首座有冷氣之歐式劇場，設計展要帶大家重回「有樂電影院」，播放多部經典電影，帶來《魔法阿媽》、《幸福路上》等適合親子同樂片單，溫馨的戶外電影院也少不了。

曾是日治時期的「新竹市役所」的新竹市美術館，將以「風城轉生站」為主題，

最大亮點是外牆將有以「光動域」為主題的光雕投影展，館內則有新竹的「人生跑馬燈｣，訴說新竹市東西南北門等各區的舊城故事，一次讀懂新竹老城歷史。

大同108的前身是日治時代起建的5層氣派洋樓，過去是閒置60年的老屋，由市府活化為舊城再生基地，本次則在設計展變身「竹塹練工房」，蓪草、螺鈿、玻璃是新竹在地的世代工藝，但卻不為市民所知，展覽將以創新設計，重新表現「高手在民間」的在地工藝。

同屬日治時代建築的新州屋，則是新竹第一間百貨公司，經3任屋主轉手後沉寂許久，本次紹設計展，將由鴻梅文創著手設計成「九降米粉道」，展示了製作米粉的12道工序，甚至還有米粉料理快閃店，讓老米粉碰上新設計迸出新滋味。

新州屋。 圖／新竹市政府 提供