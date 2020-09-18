一個好作品差點被廣告評審淘汰的故事

【文/David龔（廣告導演、創意、策略顧問、教授）】

某年，有一次我在台北當某獎的廣告評審，7位評審正在辯論有關一張泡麵的稿子：它到底是不是一個好廣告，它是否有效？

商品是統一辣阿Q桶麵。

7位評審中，我與另外兩位執行創意總監是有做廣告經驗的人，另外兩位是學者，還有兩位是做包裝與平面設計師。兩位學者與兩位平面設計師都不認同這是一張好稿子，他們提出它的缺點：

女學者：「我看完這張稿子完全沒有食慾感，說實在的，有點噁心。」

平面大師1：「我同意女學者的看法，食品廣告不能沒有食慾感。這是一個辣的泡麵，為什麼我們看不到辣椒，我們也看不到麵。它有創意，但是它不是一個有效的廣告。」

男學者與平面大師2在旁邊聽邊點頭，很明顯他們也不認同這會是一個有效的廣告，何況當時我們在討論的是，它是否該獲得年度最佳平面廣告獎。我轉身看看坐我旁邊的兩位廣告大師，他們都很冷靜的坐著，不知道該怎麼解釋這張稿子不但有創意，而且有效。

我和女廣告大師比較熟，我趁機逗她兩句。

D龔：「妳再不說話，今年最好的平面稿就被他們4個幹掉了。」女廣告大師點點頭，表示她了解這個危機，她很冷靜的思考。另外一位廣告大師眼睛雖然是張開的，但是靈魂老早不在現場了。女廣告大師輕輕的對我說：「來，你說說看，我想聽你會怎麼解釋。」我心裡在想，他媽的，為什麼我永遠想不到這種答案（怪不得沒人找我做創意總監）。我轉頭看向兩位學者和兩名平面大師，想想我必須說服其中一位，我們這邊才會有4票，幫這張稿子獲得它該有的地位。

我對著女學者說：「請問妳吃辣嗎？」女學者搖頭承認她不吃辣。

我說：「我們平常看到一個有食慾感的廣告，就會像白癡一樣跑出去買那個商品吃嗎？消費者真的都那麼蠢嗎？不吃辣的人能夠了解為什麼有些人喜歡吃辣嗎？辣阿Q桶麵真的是那麼辣嗎？

辣的泡麵在市面上那麼多，如果大家都用同一個方式強調辣，如果最有效的廣告就是辣椒用最多的廣告，那找我們來當評審幹嘛？第一個辣泡麵上市的時候，它可以用辣椒來包裝自己，它會有記憶度，因為只有它是辣的。

當市面上有10個類似的商品，第十一個品牌怎麼與競爭對手區隔？它必須找到有突破性的、能獲得注意力的創意。但是這張稿子對現場的某些人造成反感，代表它是一個無效的廣告嗎？

我們來看看一個「吃辣的人」會怎麼看這個廣告。

這個創意應該會讓他會心一笑，當他發現那朵小菊花在那個位置。他會聯想到吃辣的時候，那是一個他能夠接受而不排斥的經驗。他想被辣到，對他是一種挑戰，也是一種享受，而且他願意接受後果。廣告真正的目的是使消費者立即反應嗎？客戶們永遠抱著這個希望，但多數的時候不會。

消費者有需求的時候，才會走進商店，選擇他想吃的東西。當時他不想吃辣，就不會選擇辣的商品。哪天，他想吃口味重一點的食物，所有辣食品的機會就來了。消費者不會一個一個看，他會根據他使用過的商品為主。

但是他不會永遠都吃同樣的東西，第二個狀況是他可能選擇有人推薦的商品，第三個狀況是他會選擇印象比較深刻、定位清楚的商品，買一碗試試，好吃的話下一次就變為他記憶中排名前幾名的食品。至於沒記憶度的商品，再好吃的泡麵都要等到朋友介紹才被發現，那是多久以後的事就很難說了，很多小品牌沒辦法撐這麼久就倒了。

這張稿子會吸引吃辣的人的注意，讓現在吃阿Q的人有新的選擇，挑戰愛吃辣的人買辣阿Q。通常我們在看廣告的時候，跟正常人不一樣，都是透過廣告人或客戶的立場，用自己的經驗在評估這些創意，這是有問題的。我們必須站在消費者的立場看事情，有效的廣告是為他們設計的，我覺得這是今年比賽中最優秀的平面稿，我說完了。」

再投一次票，這次7票通過。我猜真正通過的原因是他們都懶得聽我繼續講下去了......

策略是了解消費者怎麼看事情，創意是要吸引注意力、激發聯想、進而產生說服力。一旦目標消費群產生聯想，就能引導他們走向我們期待的結果。就像媽媽告訴小孩：「大力水手都是吃菠菜才變得強壯！」來誘導小孩吃蔬菜一樣。

當我們偶爾看到一個有趣的廣告，不代表它有效，就算是我們個人喜歡並不代表它會幫助銷售。大家也看過很多「很爛」的廣告，但是商品賣得好的不得了。要知道廣告會不會有效，你必須了解它是為誰而設計的，為了什麼問題而設計的。它的目標消費群有哪些心理障礙，阻止他們考慮某個商品。行銷的策略必須過濾在每一個時刻，目標消費群在想什麼、為什麼會那麼想、要怎麼影響他們的看法。

很多人問我要怎麼得獎？我說：「我只專注在我能掌控的事情，我不會浪費時間在不能掌控的事情。」因為一個獎項的評審會議中，每一位評審對於做廣告的目的與觀念都不一樣，當評審的判斷力錯誤的時候，最棒最有效的作品也有可能被淘汰掉。

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廣告Adm 2020/5月號 第340期

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