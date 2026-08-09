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【餐桌上的產地】用綠蕉支持友善農業——玉之果企業社

聯合新聞網／ 鄉間小路
林慧瑜的香蕉園以友善土地的方式維護，不噴農藥，綠色植被讓果園意外的美麗。
林慧瑜的香蕉園以友善土地的方式維護，不噴農藥，綠色植被讓果園意外的美麗。

文字╱萬蓓琳 攝影╱吳尚鴻、林怡均

林慧瑜聽了滿臉都是笑容直問，「真的嗎？謝謝你們喜歡我的香蕉園！」接手父親的香蕉園後，林慧瑜就逐漸轉成友善耕作，「但我都被鄰居、父親唸死了，因為香蕉園裡都是草，長得又多又高。」

林慧瑜的香蕉園，有著自然農場的風情。
林慧瑜的香蕉園，有著自然農場的風情。

友善耕作 香蕉園生機盎然

維持友善種植的香蕉園，「真的很不浪漫，不噴農藥不除草，田裡的生態就會變得非常豐富，但也意味著有很多危險。常會出現各種毒蛇、虎頭蜂，我們常常被蜜蜂叮、被蟲咬。」有次伙伴在園裡發現一個很漂亮木質蜂巢，「我們兩個只帶了一罐殺蟲劑就過去，我一邊摘蜂巢，他還在旁邊包香蕉，回家一查才發現那是劇毒的虎頭蜂。」對林慧瑜來說，種香蕉的生活辛苦卻樂趣無窮。

「我從來沒有想到自己會回來務農。我們家是村子裡最窮的，阿嬤在萬丹賣荖葉，客人覺得為何不一起賣檳榔，於是在外地工作的父親回來，從找檳榔到乾脆自己種檳榔，逐漸成為一條龍。」林慧瑜說，「我們一家六個小孩就是靠賣檳榔養活的。」小時候就得幫忙種田，「因此長大後，本來是能跑多遠就跑多遠。」

會唸書的她，大學與研究所都到北部就讀，「我以為之後都會在北部生活了。」直到二十年前，父親得口腔癌，「實在不忍心父母這麼辛苦才回來。」朋友都笑說，「怎麼你們青農的故事都很像，都是為了照顧父母返鄉務農。」對農村長大、性格質樸的林慧瑜來說，家就是心底的支柱，不存在只把自己小日子過好這種選擇。

「當然一回來很不想種田，足足拖了五年。」這五年父親依舊照顧十五甲的香蕉園，「但他每年口腔癌都復發，我實在看不下去，決定接手。」一開始是父女倆一起工作，「每次噴農藥時，父親沒事，我卻病好幾天，父親笑說自己已經有抗藥性了。」但始終不是長久之計，全面接手後，林慧瑜決定不再噴農藥。

黃香蕉是林慧瑜的香蕉園主力，一年有10萬公斤的產量。
黃香蕉是林慧瑜的香蕉園主力，一年有10萬公斤的產量。

玉之果有販售真空包蒸熟的綠蕉，以及綠蕉貢丸、綠蕉香腸等加工品。
玉之果有販售真空包蒸熟的綠蕉，以及綠蕉貢丸、綠蕉香腸等加工品。

萬巒早期都是種稻米，後來幾乎全部轉種檳榔，「放眼望去都是錢！」這也是當地一個著名地名「萬金村」的由來，也是萬金聖母殿所在地。林慧瑜說，「父親當年檳榔種了二十甲，後來檳榔沒落了，香蕉可以直接種在檳榔園中，不用重新整地，屏東一年四季都能收成，就開始香蕉、檳榔混種。」

香蕉、檳榔混種是萬巒地方特有的景象，「檳榔市場雖然萎縮的很嚴重，但畢竟還會有收入。」近日剛好巴威颱風侵臺，很多香蕉就近綁在檳榔樹上，「檳榔樹比其他地方使用的錏管便宜多了。」林慧瑜說，「不過因為有檳榔樹，香蕉園的陽光不夠均勻，香蕉不一定會同時成熟，好處是我們一年四季都有香蕉可以賣，但卻不容易管理、人事成本也比較高。」

從小種田長大，對於農作物自有一番憐惜，「外界都以為我自創『玉之果』品牌推廣綠蕉以及加工品，是為了解決香蕉盛產的問題，」林慧瑜說，「其實我是為了要支撐友善耕作。」不噴藥的結果，香蕉外皮會被蟲咬等容易有瑕疵，這樣就從A級香蕉掉到B級香蕉，甚至會被丟棄，「辛苦八個多月的結果卻沒有收入，我覺得很心疼。」

玉之果有販售真空包蒸熟的綠蕉，以及綠蕉貢丸、綠蕉香腸等加工品。
玉之果有販售真空包蒸熟的綠蕉，以及綠蕉貢丸、綠蕉香腸等加工品。

開發綠蕉料理 支撐友善種植的香蕉

「一般蕉農是賣出綠蕉給盤商，再由盤商催熟後分級賣出。而我們的綠蕉則是沒有經過催熟，這樣澱粉不容易轉成醣，也就是所謂抗性澱粉，比較類似膳食纖維，能夠提供飽足感。」林慧瑜說，剛好附近仁愛國小的師生提供了靈感，「當時我姪子的班級要去參加親子天下雜誌的創意大賞，主題是關於糧食浪費。」老師將整班學生帶來田裡，想說可以為產地做些什麼，「小朋友去查資料，發現香蕉可以當料理，尤其是綠蕉。」綠蕉本身沒有味道，類似栗子或馬鈴薯，「那次比賽小朋友開發出『蕉之乳酪球』這道點心，很受到歡迎。這是我們農民都不知道的事情。」

讓綠蕉成為餐桌上的常客是林慧瑜的夢想。
讓綠蕉成為餐桌上的常客是林慧瑜的夢想。

林父（中）靠著四十多年種檳榔與香蕉養活家裡六個孩子。
林父（中）靠著四十多年種檳榔與香蕉養活家裡六個孩子。

林慧瑜曾經拜託很有廚藝天分的弟弟，幫忙做一些黃蕉料理，「當時他覺得黃蕉真的沒有空間。」但綠蕉就不同，食材本身可塑性很高，於是開發出了綠蕉香腸、綠蕉貢丸等臺式加工食品。「一開始也是很困難，綠蕉很硬、皮很難剝，而且要煮很久。有朋友建議，應該做成真空包裝，方便食用。於是全家總動員，將綠蕉去皮、切段、煮熟後，直接做成真空即食包。」

幾年下來，綠蕉料理在林家兄弟姊妹巧手下，已經可以辦桌了：綠蕉打成泥取代太白粉的玉米濃湯、蒸熟綠蕉切片炒時蔬、綠蕉咖哩、富飽足感的溫沙拉加綠蕉，還有冬瓜綠蕉凍茶飲，「我姐姐每天早上都會用綠蕉、牛肉、花椰菜等一起放進氣炸鍋稍微加熱，就成了一份高蛋白、高纖維，又非常有飽足感的輕食早餐。」

林慧瑜的香蕉園，一年可以生產約十萬公斤的香蕉，黃蕉穩定供貨，「我的夢想不只是賣自己的綠蕉。我希望透過推廣，讓消費者知道，香蕉除了當水果吃，綠蕉也可以當成健康的主食。」

左：綠蕉檸檬凍飲，右：綠蕉牛奶
左：綠蕉檸檬凍飲，右：綠蕉牛奶

綠蕉可做成蛋糕。
綠蕉可做成蛋糕。

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