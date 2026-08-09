【餐桌上的產地】香蕉假莖到花蕊的穢土轉生——金旗山城

文字╱盧國榮 攝影╱吳尚鴻 照片提供╱郭俊宏

從電路板到香蕉園 工程師的返鄉方程式

郭俊宏的母親曾渝媗，長年擔任旗山區糖廠社區發展協會理事長，獨力扛起大量行政工作，包括計畫案申請、與台糖的租賃規劃書、送交法院公證。過勞之下，免疫系統失調，一天之內一隻眼睛驟然失明。郭俊宏說，「那時候有兩條路：一條是我離開公司，一條是媽媽離開社區。」他選擇回來。

回來之初，最大的衝擊不是專業落差，而是世代溝通的摩擦。社區長輩習慣志願服務，把人力視為零成本，椪糖DIY體驗收五十元，耗費四五個人力，實際上是虧損。郭俊宏想調高定價，長輩說，「你們年輕人回來都這樣。」他想整理環境，移走擺放七八年的舊物，長輩覺得不被尊重。更深的是一種心結——「老一輩的觀念是年輕人回來，代表你在外面混得不好。」

疫情反而成了意外的緩衝。社區活動停擺，郭俊宏開始挨家挨戶做長照、為確診者送餐，單日高達兩三百份，持續將近一年。「我們就把送便當當作跟居民建立關係的第一步。」那段時間，讓他們真正扎根社區。

香蕉全植株利用 假莖不是廢棄物

很少人知道香蕉不是樹。「香蕉是世界上可以長到最大棵的草。」郭俊宏說，「正因為它是草，果實採收之後，通常整株就被丟掉。所以才有香蕉全利用的必要，你不會聽到荔枝、龍眼全利用。」

一株香蕉，從假莖、葉片、花蕊、到乳汁，全植株都有利用價值。假莖是體積最大的廢棄物，切開後可以抽出一絲一絲纖維。早年旗山柑仔店綁菜、綁貨用的就是這個，尼龍繩一出現，便宜又方便，香蕉絲就此被淘汰。葉片可以做餐廳的食器與包材。香蕉乳汁在早年是「富有的印記」——沾滿乳汁的衣服，代表家裡種香蕉、有錢。如今他們把乳汁滴取回來，讓學生用它彩繪，深淺不一的咖啡色，是一種可食用的天然顏料，也是一堂關於旗山的手作歷史課。

學生會定期來實習換宿，參與香蕉全植株利用，旗山文史導覽等地方創生工作，一批實習生停留約20天。

手工抽取出的香蕉絲，須經曝曬乾燥，極度耗費人力。

最難處理的是香蕉花，它的味道極澀，直接泡茶難以入口。郭俊宏找上高雄一家生技廠，對方原本想主推保健食品、面膜，他搖搖頭：「你把香蕉花跟玫瑰擺在市面上，沒有人會選香蕉花。」他要的是「大量被吃掉」，於是轉向生活性食品——凍飲、咖啡、蕉桂烏龍茶（香蕉花加桂花與臺灣烏龍），以及今年新推出的香蕉花檸檬小饅頭。「香蕉花加桂花烏龍，是我們所有產品裡，最喝得出香蕉花味道的一款。」

假莖纖維的應用，則走向另一條路。抽取出來的香蕉絲，最熱門的體驗是取代釣魚線與棉線，用來綁水苔球種植物。「設計理念很簡單。」他說，「就是把釣魚線換成香蕉絲。」但這個簡單的替換，讓每一個來上課的學生都帶走了一個問題：我們習以為常的東西，真的必要嗎？

在烈日曝曬下的香蕉花。

香蕉絲作成的綁繩。

香蕉纖維經曝曬乾燥後製成紙漿，可用來造紙。

糖廠記憶與地方的重量

旗山糖廠的廠區裡，有一棟修復後的辦公室，是當年廠長與副廠長辦公的地方，也是整個廠區建築最特別的一棟。旗尾橋旁，五分車曾載著甘蔗與香蕉，沿著楠梓仙溪，一路送到旗山火車站，接縱貫線，再到高雄港出口。這些故事，如今被郭俊宏的團隊轉化成導覽、桌遊、體驗課程。

旗山糖廠內的大旗美直賣所為返鄉青年發展之據點，門市販賣30種以上東高雄9 個行政區的農特產品。

他們做的田野調查，不是再去翻文獻——旗山的文史資料已經非常豐沛——而是去訪問那些即將消逝的人。上個月，一位曾駕駛五分車的伯伯，九十四、五歲，離開了。「還好那時候我們做了他開火車的記憶調查。」郭俊宏說，語氣裡有一種搶救的急迫，「他家裡還種黃麻，就請他教我們用腳搓黃麻的方式處理香蕉絲。雖然我們比較懶惰沒有用腳搓，但我們記得那個方式，換用電鑽替代用腳搓轉。那個記憶有傳下去，比用什麼方式傳承更重要。」

每年超過一萬兩千名學生與企業員工來到這裡，做環境教育課程，做ESG活動。交通部觀光署觀光金獎、環境教育特優、農業部金牌農村獎等，獎牌散落在各個空間。

金旗山城存有大量文史照片，郭俊宏對旗山文史信手捻來。

旗山文史量能豐沛，金旗山城轉向聚焦式的田野調查，採集社區長者的生命史、民間私人家庭記憶。

香蕉能養活一群人嗎

郭俊宏說，他想讓旗山成為「適合作夢、幹活、結婚的地方。」現在，產品收入已占整體近四成，環境教育課程占六成，團隊從他與太太兩人，擴展到有正式員工，也有彈性工時的在地媽媽與返鄉青年。他不急著引進機器大量製纖，「因為一旦機器介入，某些教育性質就會消失。」

香蕉突破傳統保存限制製成「香蕉米乖乖」，延續記憶中純樸的風味。

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