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【餐桌上的產地】餐桌上的嬌客「花生芽」——宏昇芽菜【餐桌上的產地】餐桌上的嬌客「花生芽」——宏昇芽菜

聯合新聞網／ 鄉間小路
宏昇芽菜洪正欣歷時五年研發，才能將有機花生芽量產。
宏昇芽菜洪正欣歷時五年研發，才能將有機花生芽量產。

文字 ╱萬蓓琳 攝影 ╱吳尚鴻 圖片提供╱宏昇芽菜

口庄社區是擁有七十多年芽菜產業的起源地。
口庄社區是擁有七十多年芽菜產業的起源地。

進入宏昇芽菜所在的村莊，路邊立了一個「歡迎來到豆菜庄」的石碑，「那是我父親立的，進入村莊的三個入口各立了一個，怕大家忘了曾經發生過的故事。」宏昇芽菜洪正欣說。

北港溪清澈水質 汲養豆菜庄數十年

七十多年前，洪正欣的阿公不到二十歲，就開始跟著鄉里的人種起綠豆芽，「極盛時期，這裡有一百多戶人家種豆芽菜，」「豆菜庄」之名不脛而走。「這裡鄰近北港溪，以前水質非常好。」水質好，「種出來的豆芽菜含水量高達百分之九十二以上，特別白皙、碩大。」洪正欣說。種芽菜很累，「半夜兩點就要起床把綠豆殼洗掉，四點阿公就騎著腳踏車出門去賣菜。」

「當時沒有柏油路，阿公的腳踏車前前後掛滿竹簍載兩百到三百斤的豆芽菜，騎上兩到三個小時去賣菜。颱風天路雖然滑，但未受風災侵襲的豆芽菜特別搶手，阿公反而會載更多去賣。」洪正欣說，「豆菜庄的人非常團結，大家每晚輪流作東請所有人喝茶，同時商議隔天誰去哪裡賣菜。」這份鮮甜一路賣到雲嘉沿海鄉鎮，往東甚至到嘉義民雄。他自豪地說，「雲嘉地區的市場裡，同天絕對不會有兩個賣芽菜的攤位。」

這種不相殺的默契讓芽菜產業產生「外溢效應」，「市場愈做愈大，也讓更多人加入。」只是種芽菜實在辛苦，「雖然三十年後父親改用貨車載，還在北港果菜批發市場有了攤位，但村裡所有的年輕人，童年都曾半夜起床幫忙洗菜，大家怕了這苦差事，每跨一代種芽菜的人就流失百分之九十。」如今，豆菜庄只剩下包括洪正欣在內的兩戶人家在種。

經過多次嘗試，將花生芽種在平面的植桶上，好照顧也方便採收。
經過多次嘗試，將花生芽種在平面的植桶上，好照顧也方便採收。

花生芽最營養的部位在根部，但略有苦味，為了口感還是會將根摘除。
花生芽最營養的部位在根部，但略有苦味，為了口感還是會將根摘除。

洪正欣原本也逃離農村，在外商擔任研發工程師。不過五年前他還是決定回鄉接下擔子。帶著現代化思維，被員工暱稱為「豆豆先生」的洪正欣，導入自動化設備，轉型為有機種植，且成為全臺三百家芽菜業者中，極少數能做到全程冷鏈技術的先驅。他將芽菜改為小包裝，不斷拜訪開發通路，如今已進入全聯、美廉社、喜互惠超市，以及多家星級飯店。洪正欣每年都會提撥百分之五營業額研發新產品，因為「通路採購求新求變，我們就以在地產物為研發目標。」

花生芽就是在此契機下成為餐桌上的精品，「之前我從來沒有看過，」洪正欣說，最早是五年前嘉義大學校長、也是研究花生的權威邱義源教授，看準了花生芽富含白藜蘆醇，「主要是在根部，比紅酒高出數十至數百倍，委託我們種植。」

花生芽怕光，要以黑布密閉種植，七天採收一次。
花生芽怕光，要以黑布密閉種植，七天採收一次。

花生芽種植與包裝，皆需要純手工進行。
花生芽種植與包裝，皆需要純手工進行。

花費五年研發 花生芽成餐桌上精品

「花生的品質決定了七成的成功率。」洪正欣與在地青農契作，採用十一到十二月收成、成熟度達九成的冬豆，以溫和的冬陽日曬烘乾且手工脫殼，「絕不能用機器烘乾以免傷及胚芽。也不會用進口豆，進口豆發芽率僅有三成。」但前四年幾乎都失敗，「花生芽一見光就抽葉，種植條件嚴苛。一開始是用培養土種，但成本高昂不易採收。後來改用水培，溫度控制不當就容易發霉。」

洪正欣請了園藝專業的陳義璋來照顧。陳義璋不僅手縫遮光設備， 種植時，「手工將一顆顆花生以芽點向下的方式，放在平面種植桶中催芽。」經無數次溫控實驗，將原本十到十四天的生長期縮短至七天，發芽率達到百分之九十五，得以量產。儘管身價高達一公斤一千元，卻成為了喜來登大飯店「十二廚」Buffet餐台上必備食材，也是寒舍集團、黃大隆廣式火鍋，及臺中米其林餐廳TU PANG 爭相採用的夢幻食材。

洪正欣引入自動化設備，讓種芽菜不像以前那麼辛苦。
洪正欣引入自動化設備，讓種芽菜不像以前那麼辛苦。

宏昇芽菜主力商品是綠豆芽、黃豆芽五天採收一 次，供應各大通路。
宏昇芽菜主力商品是綠豆芽、黃豆芽五天採收一 次，供應各大通路。

花生芽處理過程繁複成本極高，一盒一百二十公克裝，售價一公克超過一元。
花生芽處理過程繁複成本極高，一盒一百二十公克裝，售價一公克超過一元。

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