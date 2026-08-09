快訊

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

【餐桌上的產地】傳承一甲子的北港油香——億昌油廠

聯合新聞網／ 鄉間小路
蔡孟璋接手岳父母創立的億昌油廠。
蔡孟璋接手岳父母創立的億昌油廠。

文字 ╱萬蓓琳 攝影 ╱吳尚鴻 圖片提供╱億昌油廠

蔡孟璋以榨油的圓餅意向為Logo，創意且生動。
蔡孟璋以榨油的圓餅意向為Logo，創意且生動。

旁邊另有一臺研磨機，花生醬以更緩慢地速度滲出，濃稠地積在機器底座周圍，需要用木杓刮起，再盛裝成一罐一罐的花生醬。隔壁就是億昌油廠的店面，當年以紅檜建造，至今依舊堅韌牢固。油廠日復一日地榨油，整整持續了六十年，當年只是北港的日常街景，歷經時代變遷，如今成為僅剩不多的地標之一，許多觀光客經過時，常驚呼竟能親眼看到榨油的過程。

北港在清代曾是全臺最大的花生與芝麻中心，因雲林地區土質含沙量高，極適合花生、芝麻等旱作生長，全盛時期曾有高達上百家「油車間」，當時北港即為麻油與花生油的集散地，油價足以影響當時第一大城臺南府城。到了一九六〇年代，各大報紙經濟版每天仍有北港花生仁，油類，五穀雜糧等行情報告，顯示全臺灣報價皆以北港為準。

百年前為花生芝麻榨油中心 如今僅剩十家油廠

不僅於此，北港因位在嘉南平原中心，一九六〇到一九八〇年代，其牛墟曾是全臺灣最大的牛隻與農具交易之處，也是北港溪航運終點。此後隨著經濟變遷，北港溪淤積、台糖北港糖廠關廠，再加上製油的原料主要轉從國外進口，化學精煉油與工業化製油廠興起，其價格優勢導致傳統油車間大量減少。如今唯有每年「北港藝閣」的陣頭與朝聖的香客，仍為這裡注入些許熱絡的溫度。

圖為老億昌油廠，蔡孟璋接手後改造油廠門面。
圖為老億昌油廠，蔡孟璋接手後改造油廠門面。

億昌油廠位在北港民生路上六十年。
億昌油廠位在北港民生路上六十年。

成立於一九六六年的億昌油廠，就是如今僅存的十家油廠之一。當年，年輕的陳金碷與陳洪玉珠夫婦從水林到北港投靠親戚，在油車間學了幾年手藝後，起了創業的念頭，「去新港關聖帝君廟擲筊竟然過了，就毅然在億昌現址開店。」接班經營的蔡孟璋是女婿，講起岳父岳母辛苦的過往，「一開始真的沒錢，全部的錢都拿去買芝麻、花生等原料，要賣完所有的油才能買下一批原料。」

榨油是極為辛苦的活兒，「半夜三點就得起床準備， 根本沒時間吃早餐，把前一天的白飯和剩菜打成泥喝了了事。」蔡孟璋說，「當時機器不大，全用人工，一天頂多榨五十斤油，約用兩到三倍的原料。」花生、芝麻榨油前要焙炒，炒完要冷卻，「當時沒有設備可用，炒完只能鋪在狹小空間的地上，不停翻攪散熱， 室內通風不好， 油煙太重，岳父母長年工作下來，現在肺部都受影響。」

冷卻後為了提高榨油率要將花生磨成粉，再以十五公斤為單位分成一包包去蒸，「加熱是逼出油脂的關鍵。」之後再將蒸好的花生粉做成圓餅狀，「五十片圓餅串在一起，要經冷壓設備壓榨十小時出油，最後沉澱七到十天後才能賣。」蔡孟璋說。

億昌油廠的師傅在此都做了幾乎20年左右，手法純熟。
億昌油廠的師傅在此都做了幾乎20年左右，手法純熟。

蒸煮好的花生粉裝在圓餅中，等著串起進入冷壓設備壓榨。
蒸煮好的花生粉裝在圓餅中，等著串起進入冷壓設備壓榨。

右方就是冷壓設備，串起的圓餅至少要壓榨十小時。
右方就是冷壓設備，串起的圓餅至少要壓榨十小時。

經由冷壓設備高壓榨出的油，緩慢流出，時間愈久，流出的油愈多。
經由冷壓設備高壓榨出的油，緩慢流出，時間愈久，流出的油愈多。

榨好的油儲存在白鐵桶中沉澱，一個桶子能裝一千斤。
榨好的油儲存在白鐵桶中沉澱，一個桶子能裝一千斤。

選用臺南選9號榨油 個小卻香氣十足

「油好吃的關鍵在於原料與炒的火候。火候是岳父母無數次經驗的總結，再傳承給我們，每一家都有自己的『鋩角』。」蔡孟璋說，「原料的部份是用臺南選9號花生，香氣真的不一樣。9號花生個頭比較小，出油率不是最高，但是長在殼裡面的花生仁紮實飽滿。有些花生個頭大，但在殼內時會鬆鬆的，香氣也不夠。我們專門跟脫殼場買『選仁』（臺語，就是有選過的花生仁），一般業者是買『總仁』（臺語，未經挑選的花生仁），花生湯罐頭則要用更大顆的花生。」

花生醬在研磨機中緩緩地研磨，積在底座厚厚一層，需要用木杓刮取再盛裝。
花生醬在研磨機中緩緩地研磨，積在底座厚厚一層，需要用木杓刮取再盛裝。

油品之外，蔡孟璋也發展出花生醬、芝麻醬等副產品。
油品之外，蔡孟璋也發展出花生醬、芝麻醬等副產品。

一九八〇年代之前，花生油幾乎是臺灣家庭廚房裡最主要的食用油，炒菜煮飯少不了它，銷售量更占了億昌營業額六成之多。「那時北港的花生油、麻油很多都是透過進香團的遊覽車司機、小姐在賣，平時要巴結請吃飯，還要給他們抽成。」蔡孟璋說，「他們在車上統計好數量，客人根本不會進到店裡。我岳父岳母覺得自己口才不好，沒辦法應酬遊覽車司機，決定還是以小賣（零售）為主。因為省了抽成，我們材料就用的比較好，長年下來反而培養出一批忠實老客戶。」

如今，國產花生價格從十年前一斤六十元漲至八十到九十元（批發價）、年輕人不習慣開伙，再加上兩到三斤花生才能榨出一斤油的高昂成本，花生油已轉為小眾產品，銷售量不到億昌總銷售量的百分之十。然而，懂吃的老饕與在地人，依然深深著迷於花生油那不可替代的醇香。蔡孟璋說，「白飯或是剛燙好的麵線，拌入一瓢金黃色的花生油，加一點鹽巴或醬油膏，比豬油拌飯還香。」而自家裡煎蛋、煎蘿蔔糕、紅龜粿，或是炒青菜，「則是必用花生油，經熱力激發出的花生香，絕對難忘。」

黑芝麻油、白芝麻油（香油）以及苦茶油，都是億昌油廠的主力商品。
黑芝麻油、白芝麻油（香油）以及苦茶油，都是億昌油廠的主力商品。

蔡孟璋不僅說的一口好油，曾是友達面板工程師的他，二十年前選擇與太太一起承接家業，從裝油、榨油、採購等一路學起，花了三到四年，「中間也一度放棄回友達，由老婆的姐姐接手，但他們也受不了這麼傳統的行業。」這套製油的工序，「六十年來幾乎沒有變動，只是從純人力改為機器，但還是有不少體力活兒，一般都市人很難承受。」

「這個產業很穩定，連新冠肺炎時都不受影響。」蔡孟璋亟思為老店帶來新色彩，「原本只賣油，接手五年後，決定作如花生醬、芝麻醬等副產品；因為老一輩都用麻油消炎，我還做了麻油潤膚膏。」蔡孟璋一年多前開始拍短影音經營社群媒體，分享油廠的過程，算是這個行業的第一人，「臉書與IG受眾真的不一樣，我們的IG幾乎沒有人看。」

在億昌，時光的流動彷彿被按下了慢放鍵。這裡沒有華麗包裝和化學添加，只有堅持一甲子的老規矩。

蔡孟璋江製油的過程做成手繪圖案，呈現在六十年的老店牆上，生動有趣。
蔡孟璋江製油的過程做成手繪圖案，呈現在六十年的老店牆上，生動有趣。

億昌近年也開始嘗試其他如亞麻仁油等新產品。
億昌近年也開始嘗試其他如亞麻仁油等新產品。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

相關新聞

【餐桌上的產地】用綠蕉支持友善農業——玉之果企業社

走進林慧瑜的香蕉園，這座果園極富標準萬巒在地特色：每棵香蕉旁都有一棵檳榔樹，再來入眼的就是遍地的綠色植被，讓人忍不住嘆說：「真是很美的香蕉園，可以拍婚紗照了啊！」

【餐桌上的產地】從一隻米血糕到超商香蕉王——如記食品

屏東竹田的清晨，一輛輛冷藏物流車靜靜駛出廠區，車上載著米血糕、香蕉、玉米棒，還有各種傳統調理食品，它們的目的地是全臺數千家連鎖便利商店、超市、美式賣場及量販通路。這家工廠叫如記食品。

【餐桌上的產地】香蕉假莖到花蕊的穢土轉生——金旗山城

旗山糖廠的倉庫前，幾名嘉南藥理大學環境資源管理系的學生正費力地剝開一根巨大的香蕉假莖，分解出纖維，攤在豔陽下曝曬。這個動作，在旗山消失了將近半個世紀。帶領他們的，是三十多歲的郭俊宏。他原本是桃園半導體廠對著電腦除錯的工程師，「幸好有回來，才能在這裡成家立業。如果繼續待在北部當工程師，應該很難。」他如今每天面對香蕉、長輩、返鄉青年，在這座老糖廠裡重新定義——旗山能給人什麼？

【餐桌上的產地】專注把自己打磨成香蕉大王——藝隆農產

座落在屏東縣南州鄉香蕉園中間的藝隆農產公司，占地將近半甲的集貨場房配有多座大型冷藏庫，還有近三十名員工正在包裝單根香蕉。在臺灣，只要吃香蕉，有一半的機會可以吃到余致榮的香蕉，包括中部以南的好市多，以及全臺灣7-ELEVEN 百分之四十的香蕉，都是從這裡出去。

【餐桌上的產地】從機隊到豆鍋——葉氏豆匠

高雄三民區，一棟不起眼的透天厝，樓下是店面，樓上藏著造價超過百萬的廚房。不鏽鋼的工作檯、兩座比人還高的冰箱、一臺臺均質機、攪拌機與磨漿設備，光是設備就吃掉一個小品牌想都不敢想的數字。「葉氏豆匠」的創辦人葉盈承，三十四歲。八年前，他的工作不是磨豆漿，而是維修飛機。

【餐桌上的產地】餐桌上的嬌客「花生芽」——宏昇芽菜【餐桌上的產地】餐桌上的嬌客「花生芽」——宏昇芽菜

第一次嚐到花生芽，這比綠豆芽粗了至少兩到三倍的芽菜，口感清脆並夾帶著淡淡的花生香氣，著實令人驚豔。連星級餐廳主廚第一次見到，都以為是某種珍稀菇類，生吃之後形容「有如水梨般的清甜與爽口」。來到雲林北港的好收里，揭露農村私房食材，一個歷經七十多年興衰的芽菜產業起源地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。