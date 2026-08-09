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【包粽食堂】排灣女頭目的柴燒原民粽——瑪妮有料工坊

聯合新聞網／ 鄉間小路
排灣女頭目廖莉華（右）是紀錄片《阿查依蘭的呼喚》的女主角，好廚藝遺傳自媽媽王秀英（左）。
排灣女頭目廖莉華（右）是紀錄片《阿查依蘭的呼喚》的女主角，好廚藝遺傳自媽媽王秀英（左）。

文字╱盧國榮 攝影╱楊為仁

吉拿富每一口咬下都是小米清香與肥肉油脂交織出的絕美二重奏。
吉拿富每一口咬下都是小米清香與肥肉油脂交織出的絕美二重奏。

廖莉華，母語小名瑪妮，成年名日日滿。她現年五十一歲，是屏東來義鄉排灣大後部落的正統繼承人。在漢人的行事曆裡，粽子是端午節的專利；但在排灣族的宇宙裡，她手中名為「阿粨（abai）」與「吉拿富（cinavu）」的食物，是獵人入山的便當，更是豐年祭、婚喪喜慶與招待貴賓的頂級佳餚。這顆沒有稜角、呈長條圓柱狀的原民粽，包裹著山林的餽贈，更是一個單親媽媽從逃避宿命到扛起部落重擔的血淚史。

拆解排灣族的傳統原民粽 葉、米、肉與手感溫度

假酸漿葉的養生智慧

原民粽沒有竹葉的嗆香，取而代之的是「假酸漿葉」。這種植物生長在山區濕冷、半日照的環境，平地難以存活。假酸漿葉不僅能賦予食材獨特的草本微辛香，最重要的是它富含植物酵素，與澱粉同煮後會軟化，連葉帶肉一起吃下，能幫助消化、排解脹氣。假酸漿葉的外層會包裹芒草綑綁定型。

三角形代表山川、彎曲代表河流、梯子代表梯田，結合在一起，象徵排灣族的傳統領域；手指上的人形，代表是領導階級，能帶領族人。
三角形代表山川、彎曲代表河流、梯子代表梯田，結合在一起，象徵排灣族的傳統領域；手指上的人形，代表是領導階級，能帶領族人。

阿粨與吉拿富的澱粉密碼

許多人分不清阿粨與吉拿富，廖莉華給出最直觀的解答：「差別在於澱粉的型態。」阿粨是把小米打成粉，煮熟後呈現如麻糬般黏稠的膏狀；吉拿富則是保留小米的原粒，或是使用芋頭粉。早年的阿拜與吉拿富體積龐大，長度可達前臂，煮熟後切塊與族人分享；如今為了擺攤與食用方便，才演化成一手可握的「巴掌大」尺寸。

部落婦女正為兒女訂婚，包吉拿富作為聘禮。
部落婦女正為兒女訂婚，包吉拿富作為聘禮。

極簡純粹的五花肉內餡

有別於漢人粽子裡繁複的香菇、蝦米、栗子與蛋黃，原民粽的內餡極簡到極致：只有一塊上等的豬五花肉。若遇上殺豬祭典，也會取豬網油（橫膈膜）來包裹芋頭粉。

調味更是直球對決，只用最基本的醬油與米酒醃漬。廖莉華說，好吃的關鍵在於「手感溫度」：「老人家說，有的人就是沒有這個技巧，偏偏我們家有遺傳這個技術。手的溫度去醃肉、去包，東西自然就好吃。」

柴燒的手作溫度

吉拿富包好必須下水滾煮。廖莉華至今堅持使用柴火。柴火的受熱與燻香，瓦斯爐無法複製。它讓小米的黏性、五花肉的油脂完美滲透進假酸漿葉的脈絡裡。

廖莉華摘取部落種植的假酸漿葉。
廖莉華摘取部落種植的假酸漿葉。

假酸漿葉是原住民常用食材，常用來包裹糕粿類食物，富含植物纖維，有助消化。
假酸漿葉是原住民常用食材，常用來包裹糕粿類食物，富含植物纖維，有助消化。

基座後方供奉從祖靈屋拆下的石板，據說附有祖靈，是主要的祭祀對象。
基座後方供奉從祖靈屋拆下的石板，據說附有祖靈，是主要的祭祀對象。

排灣長女抗拒宿命 常常被祖靈「敲頭」

然而，這位熟練包著阿粨的職人，曾經極度抗拒自己的身分。

廖莉華身為頭目家族的長女，從小就被父親刻意送往平地求學，為的是讓她擁有更好的競爭力。在那個被禁止說母語、充滿種族歧視的年代，她讀完護專、結了婚，嫁給一名鐵工，生下三個孩子，過著與部落脫節的平凡日子。

三十歲那年，父親驟逝。排灣族是嚴格的長嗣世襲制，無論男女，長女就是當家。訃聞上印著她的名字，部落的長老等著她回去主事。但她不會說母語、不懂傳統祭儀，甚至連自己的家族歷史都一無所知。「我幹嘛要去承擔？我選擇逃避。」她回憶，那是一段長達十幾年的空窗期。但祖靈（Vuvu）沒有放過她。那些年，她總覺得冥冥之中有人在「敲她的頭」。參加婚喪喜慶想低調躲在角落，卻總被司儀點名請上台致詞；她不知所措，常常碰壁，回家只能崩潰痛哭。

廖莉華早年當過護理師、綁鐵工，後來才賣起部落小吃、傳統風味餐。
廖莉華早年當過護理師、綁鐵工，後來才賣起部落小吃、傳統風味餐。

排灣族吉拿富，只用小米、五花肉，包上假酸漿葉和芒草。
排灣族吉拿富，只用小米、五花肉，包上假酸漿葉和芒草。

吉拿富鋪料單純，上下兩層小米，包夾心五花肉。
吉拿富鋪料單純，上下兩層小米，包夾心五花肉。

廖莉華的媽媽王秀英一天能包幾百顆粽，是包原民粽的主力。
廖莉華的媽媽王秀英一天能包幾百顆粽，是包原民粽的主力。

八八風災摧毀家園 喚醒逃避的接班人

真正的轉捩點是二ＯＯ九年的莫拉克風災。大後部落被判定為危險區域，族人被迫遷居至新來義部落。面對族人流離失所與家園百廢待興，她身為頭目，再也無路可退。她回到部落的文物館當臨時工，從頭開始學母語、寫族譜、認識祭典。

在一次跟隨靈媒回到舊部落的儀式中，祖靈附身在靈媒身上對她說：「妳很辛苦，但我只要妳偶爾給我們吃、給我們喝。」那一刻，廖莉華徹底潰堤。「我怎麼可能給不起一瓶水、一塊肉？」她放棄了平地天主教會的信仰，回歸傳統，決心扛起這份沉重的血脈。

祭祀前，廖莉華先生火敬告祖靈。
祭祀前，廖莉華先生火敬告祖靈。

廖莉華手沾小米酒，用排灣話向祖靈報告近況。
廖莉華手沾小米酒，用排灣話向祖靈報告近況。

排灣紋手刺山河 重返第一階級榮耀

為了宣示決心，廖莉華決定恢復中斷近八十年的紋手文化。她殺豬祭告祖靈，在雙手刺上代表第一階級的當家圖騰。紋手不僅是榮耀，更是束縛。「感覺 Vuvu就在身上，自己必須做個好典範，不能再像以前那樣輕鬆了。」

但在現代社會當頭目，是一場殘酷的生存考驗。昔日的頭目有族人納貢，如今的頭目不僅沒有薪水，還得承擔部落裡的婚喪喜慶開銷。無數的紅白帖如雪片般飛來，包的金額還必須符合頭目的身分。更諷刺的是，政客只有選舉拜票時才會一口一個「頭目」地來討好，選完便形同陌路；甚至有親戚因為她長期待在平地工作，一狀告上法院，企圖褫奪她的頭目身分。

為了養活三個孩子，並應付頭目的龐大開銷，單親的廖莉華什麼都做。她去工地當建築工、綁鐵工，最後，她想起母親的手藝。

「我要生活啊，沒有人能幫我。」廖莉華開始復刻母親的阿粨與吉拿富，並接單製作部落風味餐。小米搖搖飯、樹豆地瓜湯、柴燒吉拿富和阿粨，這些沒有過度調味的原型食物，精準擊中部落老人家的鄉愁。透過賣粽子，她實踐著排灣族「分享」的哲學——別人買十條，她總會多送一兩條。這不僅是做生意，更是她在部落裡重新建立人際網絡、搏感情的生存之道。

採訪尾聲，柴火爐上的蒸氣氤氳而上，假酸漿葉的清香瀰漫在空氣中。問她未來的目標是什麼？廖莉華的眼神透著堅定：「把頭目家屋和祖靈屋建回來。」舊部落的家屋年久失修，已被夷為平地。老人家曾笑她：「妳連個給人家坐的地方都沒有，叫什麼頭目？」這句話像針一樣扎在心裡。在排灣族的傳統裡，頭目家屋是部落精神的象徵，是族人相聚、宴客的中心。

祖靈要的不多，祭品只要一塊豬肉、吉拿富、小米酒、香菸和檳榔就算豐盛了。
祖靈要的不多，祭品只要一塊豬肉、吉拿富、小米酒、香菸和檳榔就算豐盛了。

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