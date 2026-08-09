【包粽食堂】野薑花粽與內灣的百年身世——彭老師野薑花粽

文字╱盧國榮 攝影╱吳尚鴻

彭瑞雲講起賣野薑花粽成為內灣特色的過往眉飛色舞。

新鮮的野薑花根帶有苦澀與辛辣，必須由專人採挖、洗淨、切片，再以鹽和米酒醃漬一到兩週，轉化為深褐色後，送入機器烘乾，最終磨成細緻的粉末。這抹帶著溫潤薑辣與獨特草本香氣的粉末，均勻拌入米飯中，是取代味精的天然提鮮劑，也成為內灣無可取代的味覺印記。

尋找失落的調味料：意外包出「藍色人生」

野薑花粽的誕生，其實是個美麗的意外。

一九九〇年代末，內灣的繁華早已隨著伐木場與煤礦業的沒落而消散。當時接任第一屆社區發展協會理事長的彭瑞雲，國小代課老師剛退休，看著街上越來越多的空屋，心裡盤算著一個令人心驚的數字：「十年後，內灣人口凋零，會多出一半的空屋。」

轉機發生在一場衛生所的衛教講座。講師呼籲老人家少吃味精，臺下的阿婆們隨口應答：「以前哪有錢買味精，我們都是把野薑花根切片曬乾，拿來炒菜煮湯啊！」彭瑞雲靈機一動，既然野薑花根能入菜，何不結合客家米食，包成粽子？

野薑花粽由壽司米、黑豬肉、香菇、蝦米和野薑花粉構成。

幾個禮拜後，第一批野薑花粽在彭瑞雲自家的藥局門口架起摺疊桌開賣。原本一天賣不到十顆傳統粽的阿婆，那天竟賣出上千顆。短短三個禮拜內，內灣老街冒出了幾十家粽子攤。包粽子的阿婆們迎來人生第二春，她們將賺來的鈔票裝在紙袋裡，晚上關起門來倒在桌上，指著千元大鈔對孩子們說：「藍色是我的，我出國要坐郵輪，天也藍水也藍！其他顏色才是你們的！」彭瑞雲笑說：「拿錢拿藍色，出國也藍色，人生開始變藍色！」野薑花粽，就這樣為內灣的婆婆媽媽們，包出蔚藍的壯闊人生。

配料事先備好再拌入米飯，簡化流程。

糯米改為易消化的壽司米，蒸炊方式經多次試驗改良。

三四個阿姨一個早上就包了上千顆粽子。

阿姨們是跟隨彭瑞雲超過二十年的老班底。

繁華起落：拉木馬的汗水與戲院裡的鬆緊帶

要理解內灣人為何如此渴望重生，得先瞭解這座山城曾經的輝煌。在彭瑞雲與兒子黃仕鈞的導覽口中，內灣的歷史是一部充滿汗水與資本交織的拓荒史。

一九五一年，火車內灣線開通，這裡成了尖石山區木材與煤礦的平原集散地。當時內灣有一半的人口從事「拉木馬」的苦力活。山上的原木疊在木馬上，全憑兩人一組的人力拉下山，一趟工資二十五塊。起初是兄弟或鄰居搭檔，但為了「誰出力多、誰該拿多」常起爭執，後來索性演變成夫妻檔出門，二十五塊直接落入太太口袋，成了最穩當的安家費。

有別一般包粽用肥豬肉，改採瘦豬肉絲。

野薑花根先用鹽與米酒醃漬，再烘乾磨粉。

野薑花粽只有掌心大小，吃起來清爽不負擔。

人潮帶來了錢潮，也催生內灣戲院。當時的木業大亨楊盛泉看準工人們領了日薪就想吃喝玩樂的心態，索性將製材所改建成劇院。從客家採茶戲、歌仔戲到雜耍魔術，戲院變成內灣的娛樂中心。有趣的是，早期戲院經營遊走在法規邊緣，賣票的阿婆為了躲避警察查緝，總是穿著寬鬆的「鬆緊帶褲子」，警察一來，票根往褲襠裡一塞，成了老內灣人至今津津樂道的草根智慧。

山徑上鋪圓木，讓木馬滑行降低摩擦力，稱為「木馬道」。（彭老師野薑花粽提供）

內灣早期伐木業興盛。（彭老師野薑花粽提供）

內灣戲院創辦人楊盛泉是以伐木業起家的當地仕紳。（彭老師野薑花粽提供）

兩代職人的交鋒：用科學蒸飯 以數據守護家鄉

時光荏苒，當初在藥局門口叫賣的彭瑞雲，如今已將棒子交給了兒子黃仕鈞。二〇〇九年，原本擁有環境設計背景、在臺北從事保險業的黃仕鈞，為了即將出生的女兒，決定返鄉接班。這是一場古法與創新之間的平衡。母親彭瑞雲衝勁十足、敢於放權；兒子黃仕鈞則是理科腦，擅長觀察與系統化。

傳統阿婆蒸糯米飯，靠的是大灶與經驗，一鍋二十斤的飯要蒸上三個小時，外圍爛了、中間還沒熟。黃仕鈞研究熱氣循環的物理原理，發明在飯鍋中間插入「透氣管」的蒸煮法，讓蒸氣內外同時對流。如今，一鍋飯只要十分鐘就能完美出爐。送瓦斯的老闆甚至納悶：「天天看你們出貨，怎麼這麼少叫瓦斯？」正因為這份科學化的製程改良，彭老師野薑花粽至今仍能維持一顆二十元的親民銅板價。

黃仕鈞的「環境設計」背景沒有用在蓋高樓大廈，而是用在重塑家鄉的產業生態。他導入標準化備料流程，縮短每天賣粽的前置作業；野薑花歉收，他聯合在地店家向屏東鹽埔的產銷班訂購野薑花葉，穩定供應鏈；疫情期間，他將包裝升級，打入電商與百貨通路，讓網路訂單逆勢撐起九成的業績。

不僅如此，他更將母親的文史導覽數位化。透過售票平台，他現在單日能組織四百人的賞螢導覽團，將內灣的生態與歷史，有系統地傳遞給下一代。

「回來接班，有失有得，但總結來說，得還是比較多。」黃仕鈞笑著說。他換得了陪伴兒女成長的時光，換得了父母健康的晚年，也換得了一個自己親手打造的舞台。

內灣老街現在仍有五六家店賣野薑花粽。

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