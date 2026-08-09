【包粽食堂】極簡菜粽寫下府城勞動史——沙陶宮菜粽

文字╱莊雅閔 攝影╱楊為仁、莊雅閔

五條港的勞動遺緒

臺南人早餐吃菜粽，與早年五條港一帶的勞動生活有關。菜粽便宜耐飽，前一晚煮好，清晨便能迅速上桌，適合趕著上工的人。相較於肉粽，菜粽成本較低，口感也較清爽。

在臺南人的理解裡，菜粽即是以糯米與花生為主的「花生粽」；若包入香菇與素料等，則歸屬另一種「素料粽」。這種分類外地人未必秒懂，卻是府城飲食文化中細緻的地方知識。

一拆一淋之間，是鄭世南日復一日的工作節奏，也是老臺南人熟悉的早餐記憶。

從第一代就留下的「奉茶」傳統，早年提供的是茶米茶，也就是決明子茶，帶有溫潤的麥香與甘味。

從石精臼到沙陶宮

鄭家菜粽的發展，從第一代開始便與臺南中西區的城市節奏相連。鄭世南的父親鄭麗金，早年因工作難尋，在石精臼熟人的建議下，開始嘗試以賣粽維持家計。起初並不是刻意選在沙淘宮，而是從石精臼輾轉來到西市場、淺草商場一帶。

當時西市場攤商來來去去，清晨需要一份墊胃又不油膩的食物，菜粽便成了妥帖的早餐。一九七五年，配合市府整頓市容，周邊攤販被安置至沙淘宮廟口，鄭家菜粽因此落腳。歲月流轉，其他攤位陸續遷離，最終留下大榕樹下這一攤。

創建於明鄭時期的沙淘宮，擁有超過三百四十年的歷史，是臺南巷弄間極具代表性的地景亮點之一。

南部粽與北部粽最大的差異，在於工法。北部粽將糯米與配料炒香再蒸，追求米粒分明；南部粽則仰賴水煮，讓米、葉、水在長時間加熱中融合。對鄭家菜粽來說，這種融合更加純粹，因為粽子裡只有糯米與花生，沒有其他配料遮掩風味。

早期交通不便，食材多在地取材。如今雖仰賴批發商，品質全憑職人經驗。鄭世南表示，長糯米並非越舊越好，因菜粽需水煮六小時，若米泡太久或太新，煮出來容易軟爛。每批米到手，都得依狀態微調浸泡時間，通常洗淨後僅泡十幾分鐘。

花生則選用大顆北港花生，為防黃麴毒素，全程維持冷凍狀態。每顆菜粽約包入二十粒生花生，泡發後直接與糯米一同下鍋，才能同時達到「鬆、綿、化」的境界。

生花生浸泡後直接與糯米一起下鍋，讓花生與糯米在六小時的水煮過程裡同時熟成，達到鬆、綿、化的狀態。

從第一代留下來的不鏽鋼醬油膏容器，是早期從美軍軍鑑上拆解下來的零件。

月桃葉：封存香氣的暗夜水浴

賦予菜粽鮮明靈魂的，是帶有薑科辛香的月桃葉。久煮之後，月桃香滲入糯米，為樸素的菜粽增添清香與層次。傍晚包好的粽子入冷水鍋，晚間九點起火，慢煮至凌晨三點。六小時的暗夜水浴，追求的是糯米糊化與葉香揉合的綿密。起鍋滴乾水分後，不必再經覆熱，就能直送攤位。

與其他店家不同，鄭家菜粽不撒花生粉，讓客人直接嚐到月桃葉、糯米與花生交融的原味。上桌時，只需淋上醬油膏、香油與香菜，便成就老饕口中的隱味。

漫長六小時的恆溫水浴，不只是把米與花生煮熟，而是讓月桃葉香、花生香與糯米澱粉慢慢融合。

新鮮的月桃葉需經洗淨、修剪。

豆醬湯：臺南點心的日常搭配

早年鄭麗金賣粽時，提供的是帶有麥香的「茶米茶」，也就是決明子茶，作為奉茶。後來鄭世南接手，有年冬天特別冷，才增加了熱味噌湯。臺南人稱味噌湯為「豆醬湯」，內有豆腐、油條，能化解糯米的飽足感，也是不少臺南點心的日常搭配。

在臺南，味噌湯並不是菜粽專屬，更是許多點心的日常搭配，碗粿、蝦仁飯、咖哩飯、豆菜麵，都可以配上一碗味噌湯。

從一九八一年左右接手至今，鄭世南面對的不只是攤位經營，還有不斷改變的原料環境。既然食材在變，做法就不能死守配方，而要靠經驗一次次調整。平日一兩百顆、假日三百顆的菜粽，全靠太太與三女兒的雙手。即使遇上訂單，最多也只能做到家裡兩桶煮粽鍋能容納的數量。

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