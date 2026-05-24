【糖果廚房】零剩食媽咪的客家餐桌

文字／盧國榮 攝影／吳尚鴻 照片提供／莊雅閔

眼前再平凡不過的主婦媽媽莊雅閔，已是出版七本書的飲食作家和料理家，身兼生態廚師、食農講師等多重身分。無論是臺菜、客菜、原住民菜，甚至異國料理，包括烘焙、甜點，信手拈來便是創意滿點的家常料理。這是一場關於「零剩食」與「一物全食」的味覺革命，走進莊雅閔跨越設計、食安與客家文化的料理人生，看她如何將平凡食材化為餐桌上的永續風景。

十年出版七本食譜書，莊雅閔相當多產。

從滑鼠到鍋鏟：無照講師與作家的奇幻旅程

穿上廚師服之前，莊雅閔的日常是電腦螢幕與無止盡的設計圖稿。長達十三年的平面設計師生涯，訓練了她對美感與細節的敏銳度。

從小家裡的女性長輩並不擅長廚藝，「只把米煮成飯、把魚煎熟、把菜炒熱」是家裡的常態。十八歲離家求學，莊雅閔靠著三餐外食的記憶與無名小站上的食記分享，開始在廚房裡自我摸索。

烘焙到出版：最初，她自學烘焙。隨著創意市集的興起，從擺攤賣自製餅乾，到被廚藝教室聘請，在沒有證照的情況下教烘焙課起家，她靠著不斷實驗糖油打發的原理累積實力。隨後被城邦出版社發掘，接下將「小朋友十大恐怖食物」（如青椒、苦瓜、茄子）融入烘焙的挑戰，出版第一本兒童烘焙書。這不僅開啟了她出版七本食譜書的作家之路，更讓「零剩食」的觀念在心中悄悄萌芽。

預約私廚菜單隨興所至，但喜歡她的人會一約再約，直到吃到為止。

轉戰私廚與餐廳：她對料理鑽研越發上癮，毛遂自薦去社區大學教異國料理，備課學菜、邊做邊練，更從廚房技藝回溯到食材農法，勤跑產地實地接觸有機農業，去瞭解為什麼要一株一果？為什麼要疏花？為什麼要離地栽培？「畢竟我就是一張白紙，沒有受過專業訓練，也沒有練廚藝刀工。」自學成師、一路開掛，讓她領悟到「只要是好食材，就該保持原味，不必過度烹調。」二〇一四年，她正式轉做私廚；二〇一八年，開設「糖果廚房」餐廳。對她而言，餐廳不僅是供餐的場所，更是傳遞理念的食農工作室。

瓶瓶罐罐醃漬食材，隨時神來一筆為料理增添美味。

跨域攻讀食安 重新定義廚師價值

在決定深耕餐飲時，莊雅閔做了一個異於常人的決定—她沒有去考傳統的廚藝學校，而是報考國立屏東科技大學的食品安全管理碩士班。

「我發現很多廚師技術很好，但不懂食品安全。」這個震驚的發現讓她意識到，做出讓消費者吃得安心的食物，遠比標榜昂貴食材來得重要。「舉例來說，很多人會把蔬菜切下來的梗或葉子丟掉，但其實，這些部位可以熬成蔬菜高湯。這不僅保留食材的纖維和營養，也能避免浪費。」

嫁入美濃客庄：開啟「一物全食」的味覺新宇宙

高雄路竹的閩南女孩，嫁給美濃客家人之前，對客家菜的印象僅停留在「油、鹹、香」。成為客家媳婦後，婆婆的廚房成了她最寶貴的田野調查基地，也讓她徹底實踐「一物全食」的惜食主張。

婆婆的餐桌 惜食的靈感庫

樹豆與蘿蔔苗的提味訣竅：每逢過年，婆婆必燉的「樹豆排骨湯」，讓她得知早期美濃人與原住民以物易物，原住民食材如何在客庄生根的地方飲食史。而白玉蘿蔔採收後，原本應被丟棄的蘿蔔葉，被客家婦女以鹽搓揉、日曬風乾，醃製成帶有梅乾菜香氣的「蘿蔔苗」，完美體現植物從頭到尾皆可入菜的智慧。

甜粄與香菜的絕妙平衡：有別於一般炸年糕，婆婆將過年剩下的甜粄（年糕）捲入新鮮香菜下鍋慢煎。香菜淡淡的鹹香與特殊氣味，竟奇蹟般地中和甜粄的甜膩。這種「鹹能調甜」的簡單哲學，讓莊雅閔深刻體會，只要搭配得宜，剩食也能變身驚豔味蕾的料理。

豪華版客家小炒：傳統客家小炒是利用拜拜剩下的乾魷魚、豬肉拼湊而成。莊雅閔將其改良，加入當季曬乾的白花椰菜乾，甚至在烏魚季結束後加入「烏魚腱」，將剩食重組的智慧發揮到極致。

豪華客家小炒，加入烏魚腱和白花椰菜乾，莊雅閔自嘲「窮得只能吃烏魚腱」。

美濃147米做成的瓜仔肉飯，與蘿蔔苗一起燉煮，讓香氣更有層次。

飲食活字典：當南客家遇上北客家

隨著對客家飲食研究的深入，莊雅閔不再侷限於美濃的南客家料理。她走訪苗栗等北部客庄，將南北客家的飲食差異信手拈來，宛如一本行走的「飲食字典」。她推崇「客家共下」（大家一起分享、不分你我）的理念，將南北食材巧妙融合於餐桌。

北客家因氣候較冷，發展出獨特的紅糟醃漬文化；南客家則多以鹽漬、豆麴發酵為主。莊雅閔在苗栗市場發現了大量被稱為「拐絲」的紫蘇，得知北客家人習慣以紫蘇取代九層塔炒鴨肉，藉以中和鴨肉的寒性。她以這道「紫蘇炒鴨肉」為靈感，用南客家高麗菜酸結合全鴨利用的概念，將鴨架熬成高湯，做成充滿底蘊的「老鴨煲」。

北客家代表菜：紫蘇炒鴨肉。

疾管署署長羅一鈞患有糖尿病，需嚴格飲控，他特別鍾愛莊雅閔以花生豆腐為靈感，製作出的毛豆豆腐。

傳統客家家庭生男出丁，會用新丁粄祭祖，向祖先與伯公(土地公)報告出丁喜訊。美濃新丁粄製作，作法和閩南的紅龜粿大同小異；但不同之處是粄上會多一條紅帶，以增添喜氣。

兩個兒子深知媽媽的好手藝，要求她一定要留下食譜傳家。

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