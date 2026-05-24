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【阿金姐桔醬】客家女力桔醬第一品牌

聯合新聞網／ 鄉間小路
康阿金和女兒彭巧嫻是客家女性創業的表率。
康阿金和女兒彭巧嫻是客家女性創業的表率。

文字／盧國榮 攝影／吳尚鴻

康阿金秉持純手工製作，果皮、果肉、果汁全食物運用，用百分之百不摻水的實業精神，大力推廣新竹客庄桔醬。「有一次客人誤把桔醬泡來喝，打電話來罵，這麼難喝的東西怎麼敢拿來賣？給了我香桔汁的靈感。」她從客家人沾肉、拌飯的傳統吃法，延伸成桔醬火鍋、桔醬冰淇淋、桔醬沖泡飲、桔醬漢堡麵包等百搭醬料。短短二十年間，阿金姐榮登客家桔醬第一品牌，打破「桔醬過不了濁水溪」的刻板印象。家樂福、里仁、主婦聯盟等各大通路都有銷售，還成為摩斯漢堡、金色三麥的指定合作夥伴。

破繭與萌芽：閩南媳婦的客庄味覺探險

康阿金本是閩南女兒，嫁入客家庄後，幫忙公婆經營米糧行和醬油廠，面對截然不同的飲食文化和語言隔閡，她選擇用「味覺」來融入新生活。起初，她連客家話的「背脊癢」和「找鞋子」都分不清，卻對婆婆手下的醃漬魔法深深著迷。從紅糟肉的發酵，蘿蔔、冬瓜的深漬，到桔醬的熬煮，展現驚人的天賦與堅持。

新竹客庄的金勾蘿蔔，被稱為「客家人的人蔘」。
新竹客庄的金勾蘿蔔，被稱為「客家人的人蔘」。

傳統客家婦女坐月子會吃桔餅煎蛋補身。
傳統客家婦女坐月子會吃桔餅煎蛋補身。

全食物利用的繁複工藝

為了保留酸橘的清香，康阿金堅持最繁瑣的手工製程。首先是「去籽」：一顆小小的酸橘，裡頭竟藏著二、三十顆籽。若不去淨，桔醬便會帶有渣籽雜質。再來是「洗淨白膜」：果皮與果肉分離後，果皮內層的白膜必須像洗衣服般反覆搓洗，去除苦澀味。最後是「百分之百純粹的調味」：不摻一滴水，僅以糖、鹽與微量辣椒提味，將整顆酸橘的精華濃縮於瓶中。

阿金姐示範一顆酸橘可以擠壓出二三十顆籽，種籽有苦澀味，必須挑掉。
阿金姐示範一顆酸橘可以擠壓出二三十顆籽，種籽有苦澀味，必須挑掉。

為了讓風味層次立體，加入微量辣椒。
為了讓風味層次立體，加入微量辣椒。

衝撞與和解：逃家設計師的返鄉路

如果說康阿金是品牌的靈魂，二女兒彭巧嫻就是將品牌現代化的推手。年輕時的巧嫻，極度渴望逃離客家傳統父權的束縛。父親是保守的公務員，認為「女孩子不該整天往外跑」，訂下比灰姑娘還嚴厲的家規—門禁晚上八點，還不時使出情勒大招：「妳不回來，爸爸沒辦法睡，妳也知道我心臟不好！」為了爭取自由，她十五歲讀土木專科時，便離家住校，二十一歲轉向空間設計科系，立定職志在建築與室內設計領域打拚。三十一歲那年，父親的心臟病成為她人生的轉捩點。為了能隨時開車送父親急診，這位在都會叢林闖蕩的設計師，毅然收拾行囊，回到她曾急於逃離的竹東老家。

門面革命：空間與觀念的雙重翻修

回到家後，巧嫻看慣現代設計的眼睛，實在無法忍受老店面陳舊的樣貌。一場父女間的「門面衝突」就此爆發。

先斬後奏的裝潢：面對父親「沒壞為什麼要換」的質疑，巧嫻趁父親負氣離家出走的「散心」空檔，立刻找來泥作與鐵捲門師傅，將原本三種顏色的拼湊地板換掉，裝上電動門與清水模外觀，讓父親連反對的機會都沒有。

燈光保衛戰：完工後，節儉的父親為了省電，天天跟在女兒屁股後面關燈、關電動門。巧嫻則強硬反擊：「你有看過7-ELEVEN暗暗的嗎？門面就是要亮！」

古董櫃的重生：巧嫻巧妙地將父親珍藏的古董櫃轉化為產品展示架。當客人讚賞店面品味時，父親又愛秀、又愛罵，表面上抱怨「女兒亂搞」，眼底卻藏不住驕傲。

這場長達數年的磨合，不僅翻新實體店面，也重塑父女關係。父親最終放手，將經營權完全交給這對母女，成就了這個由女性主導的客家家族企業。

行銷與突圍：從火車站地攤到國際連鎖

有了嶄新的門面，巧嫻知道，產品不能只留在客家庄。她帶著設計師的敏銳度，與姊姊兩人開始了土法煉鋼的「通路拓荒」。

在車站擺攤，去百貨公司找樓管毛遂自薦，與進駐世貿展覽，她們嚐盡人情冷暖。有的客人嫌棄試吃的梅子切得太小塊「像給狗吃的」；有的客人一直吃，最後才說：「我覺得我做的比你的好吃。」然後冷冷的掉頭走人；有的客人來一大票，自己嘴巴先塞兩顆，再塞給旁邊的小孩，見者有份；有人嫌她們賣太便宜，不是舶來品、不夠高級；更有人質疑定價太高。這些奧客的酸言酸語，成了創業初期的震撼教育。但轉機出現在她們大膽自費參加世貿食品展的那一年。

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