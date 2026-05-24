快訊

若中國拿下台灣會怎樣？日媒曝光防衛省2010年評估 美軍馳援恐受阻

影／新竹男載2友撞客運失控 轎車暴衝撞進超商驚悚畫面曝

黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 張淑芬揭他最愛美食是這道菜

【豆出產地情：卓溪部落保種】卓溪迪娜復育布農豆空空土地重回生機

聯合新聞網／ 鄉間小路
秀琴迪娜介紹她田裡的樹豆，將已經熟了的豆莢摘下。
秀琴迪娜介紹她田裡的樹豆，將已經熟了的豆莢摘下。

文字／譚洋 攝影／林彥劭

秀琴迪娜引領眾人穿越樹豆林，又不斷提醒我們，不要踩傷腳邊的小米嫩芽。她將各區枯黑的樹豆莢挑揀後一一剝開，豆子顏色豐富：有的乳白如玉、有的豔紅剔透如紅寶石，有的渾黑如黑曜岩，「黑色最好，配排骨湯煮，對受傷的人很有幫助。」一旁的幾欉鵲豆（布農族語：Pulavaz(tuza)）則是煮久後弄乾，打成像麻糬一樣黏黏的，是卓樂部落特有的吃法；如果要做飯糰，則要用另一種連果莢一起吃的鵲豆（布農族語：PulavazDumbun）。腳下的土地在布農語裡稱為「彼桑拉返（Pisanglavan）」：意思是「走進菜園」，在地朋友的另一種形容則是「女人的土地」。這種布農族傳統游耕文化中依山而種，搭配多種作物共生的家庭菜園，曾遍佈山坡聚落。從日治時期強制族人移住平地、改種水稻，到早年林務局與部落緊繃互動，種種社會變遷下，藉由布農婦女在家屋角落、水稻田邊留存下來。

菊妹迪娜種在水稻田堤防邊，整齊行列的鵪鶉豆苗。
菊妹迪娜種在水稻田堤防邊，整齊行列的鵪鶉豆苗。

剔透如紅寶石般的樹豆。
剔透如紅寶石般的樹豆。

獼猴、邊坡畸零地與豆莢 卓溪女人的土地戰場

每處彼桑拉返各有特色：潘竹菊（布農族名：TanabasBinkinuan）迪娜的田，位在臺九線公路與聚落間小緩坡，周邊種滿如同椰子樹高的刺蔥樹，幫助豆子攀爬，樹幹還能做攪拌小米用的木槳。

迪娜善於搭配不同植物栽種，像年初到五月，會修剪銀合歡當作小萊豆（布農族語：pulavazpapia）的天然豆架，避免匍匐在地，被老鼠蝸牛吃掉；也讓貌似獸爪的虎爪豆（布農族語：BainuCipluh）攀爬田裡的樹藤而上，保留種子；五月則會接續種植八月豆（布農族語：Bainu Laitaz），可以為其它作物提供氮肥。

另一塊位於邊坡，胡玉英（布農族語：Mua Takiludun）迪娜的彼桑拉返重現布農石堆樣貌。她帶我們看田裡的不同石牆：太魯閣族疊小圓屋像一座窯，布農族沿等高線疊起堤防似的矮石牆。她夫家是太魯閣族，所以兩種方法都用上；整地時挖出石頭，就近堆疊。石牆阻擋泥土沖刷、保留養分。她還將將樹豆種在石牆前方，在長大後能回過來穩定邊坡。

在這裡，野生動物比天災帶來更多挑戰。尤其是彌猴群，迪娜說有時一來就百八十隻，在採收前夕吃掉豆子。「還會扭菜梗，剝開來吃！我想說拿鍋子和鹽給牠們，搞不好會煮⋯⋯」她笑說：「今年我種蕗蕎和辣椒，看牠們會不會學『這個辣不要吃』！」苦中作樂的笑話，有不強求也不放棄，與萬物共存的胸懷。

「豆豆屋」代表連結人、土地與動植物。
「豆豆屋」代表連結人、土地與動植物。

玉英迪娜檢視、修剪卓清國小校內的油芒菜園。
玉英迪娜檢視、修剪卓清國小校內的油芒菜園。

竹菊迪娜介紹她的菜園，和家傳的種豆心法。
竹菊迪娜介紹她的菜園，和家傳的種豆心法。

豆豆班與豆豆屋 打造布農女人返鄉歸處

許多迪娜走過家庭遷徙與辛勞之路：有人上山工作，有人家庭失和轉嫁西部，有人與家人留在原鄉做百百種工作。但她們數十年都不曾捨棄的，是童年家裡種豆的記憶，與收在口袋帶去上工的那把種子，最終選擇回到卓溪鄉，把種子種回土地。當聊到山上田地荒蕪或種子被丟掉，都會嚷嚷：「土地空空的，那麼可惜！把它填滿」，對她們來說，每一處邊坡或畸零地，都可以耕作。

近年迪娜們因為成立「豆豆班」而逐漸為人所知。基地座落於南安部落：偌大的茅草式家屋被水稻田環繞，屋內可坐六十人，地上留著前兩天烤火的火堆殘跡。門楣木牌上下寫著布農族語「Itubainutu-lumaq（家屋）」和「pasnanava-an（學習的地方）」，是鄰近社區與各地部落學習布農農耕文化，交流保種知識的集會所。

慈心有機農業發展基金會花東部（以下簡稱基金會）專員蕭淳恩對換家屋茅草時的風景印象深刻：女性割茅草、捆成一束，傳給男生來鋪設屋頂。越捆越大束的草堆遮住人影，像一個個長腳的巨大乾草堆，悠悠走過田邊。基金會二○一八年在林業及自然保署支持下，邀五位迪娜建立「豆豆班」與豆豆屋，發展以南安、清水、卓樂三個部落婦女為主體的學習團體，推廣多樣植物共生、因時因地制宜耕種的傳統智慧。

外型突出如獸爪的虎爪豆。
外型突出如獸爪的虎爪豆。

菊妹迪娜講述豆豆班帶給姐妹們的改變。
菊妹迪娜講述豆豆班帶給姐妹們的改變。

竹菊迪娜在藤盤上攤開她的一部分種子收藏：她家中共收有接近三十種豆豆。
竹菊迪娜在藤盤上攤開她的一部分種子收藏：她家中共收有接近三十種豆豆。

迪娜的摘豆眉角：豆莢要夠枯黃乾瘦的才能採下來。
迪娜的摘豆眉角：豆莢要夠枯黃乾瘦的才能採下來。

翠綠如玉的樹豆與豆莢。
翠綠如玉的樹豆與豆莢。

寬扁修長的豆莢，像一輪輪嬌小新月懸在豆樹上
寬扁修長的豆莢，像一輪輪嬌小新月懸在豆樹上

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

相關新聞

【熟成食堂】熟成臺灣魚的日料人生——食考房張正忠

凌晨，基隆崁仔頂漁市場燈火通明，各家漁民忙著分裝剛上岸的漁獲，張正忠一早抵達、貨比三家，設法搶下最鮮美的魚。他穿梭人群，講解不同漁販特色與擺出魚種：主打臺東漁獲的攤位，有春季較少的鬼頭刀；市集尾端有人進貨屏東的養殖午仔魚。他認為：「魚熟成後要美味，鮮度是必要條件。」有些魚攤價格便宜，多從中國、東南亞等地方批貨，但要製作完美的熟成魚，品質無法通過標準。

【熟成食堂】聽古典樂熟成的皇家火腿——吼呷

宜蘭礁溪的「吼呷熟成廚房」，音響播放音樂家巴哈的協奏曲，聽眾不只有廚師鄭明典、陳品璇，還有懸掛在處理室的熟成火腿。「我們是藝術領域出身，喜歡工作時播放古典樂，它們自然會跟著聽」，陳品璇依序介紹每條火腿特色，中間的熟成時間較短，左、右兩側則是三個月，肉塊因水分散失更緊縮，其中添加青花椒的外觀又黝黑一些，「這樣會吸附青花椒的特殊香氣，但不會辛辣，很多顧客喜歡！」

【餐桌上的產地】時間淬鍊的頂級肉搏戰——芸彰牧場

中午十二點，斗南的鐵板燒煎檯上滋滋作響，一塊帶骨戰斧牛排正散發濃郁的奶油與青草香氣。這不是來自美國或澳洲的進口肉，而是百分之百的「臺灣牛」。芸彰牧場總經理張志名熟練地翻轉肉塊，這位曾經穿著無塵衣的面板工程師，如今是掌管超過兩百頭牛、打通產銷一條龍的畜牧業主。從一碗令人驚豔的溫體牛肉湯開始，他不僅一頭栽進了充滿牛糞與汗水的畜牧業，更試圖用「乾式熟成」與「F1混血育種」技術，打破臺灣牛只能做小吃、煮火鍋的刻板印象，將國產牛肉推向金字塔頂端的精緻餐飲市場。

【餐桌上的產地】一個金融人的肉品科學革命——乾熟工場

推開厚重的金屬冷藏門，沒有預期會撲鼻而來的生肉腥味。相反地，攝氏零度左右、冷風安靜循環的空間裡，懸浮一股奇異的香氣——融合堅果、奶油與發酵起司的微甜氣味。這裡是「乾熟工場」的核心腹地，一間造價不菲的環控熟成室。

【糖果廚房】零剩食媽咪的客家餐桌

府城東區崇學國小旁的巷弄裡，有間不起眼的預約制家庭私廚。晨光灑落，廚房靜謐，鍋爐冒出水蒸氣、飯菜香。備料洗菜、手起刀落、下鍋烹煮，莊雅閔一早就開始張羅餐食，餐桌上低頭扒飯的兒子說：「不吃完，我媽會關門放狗！」逗得在場的人噗哧一笑。再家常不過的風景，殊不知她才風塵僕僕剛從波蘭回國，只為了探究餃子東西軍的差異，就遠赴東歐來了場料理旅行。

【季風餐廳】米其林讚譽新客家蔬食典範

竹北街道不斷有陣風迎面，彷彿替拜訪季風餐廳（英文店名「Monsoon」）的賓客接風。等待創辦人廖永勛上菜時，看著梅乾菜與福菜錯落在櫥窗；角落有他母親種的虎頭柑、製作的草扇。用多種充滿客家元素的物品營造質樸、家常氛圍，他與夥伴韓秀光希望在季風用餐時，能感受他們的客家精神：「客人，歡迎回家吃飯。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。