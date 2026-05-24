【豆出產地情：卓溪部落保種】卓溪迪娜復育布農豆空空土地重回生機

文字／譚洋 攝影／林彥劭

秀琴迪娜引領眾人穿越樹豆林，又不斷提醒我們，不要踩傷腳邊的小米嫩芽。她將各區枯黑的樹豆莢挑揀後一一剝開，豆子顏色豐富：有的乳白如玉、有的豔紅剔透如紅寶石，有的渾黑如黑曜岩，「黑色最好，配排骨湯煮，對受傷的人很有幫助。」一旁的幾欉鵲豆（布農族語：Pulavaz(tuza)）則是煮久後弄乾，打成像麻糬一樣黏黏的，是卓樂部落特有的吃法；如果要做飯糰，則要用另一種連果莢一起吃的鵲豆（布農族語：PulavazDumbun）。腳下的土地在布農語裡稱為「彼桑拉返（Pisanglavan）」：意思是「走進菜園」，在地朋友的另一種形容則是「女人的土地」。這種布農族傳統游耕文化中依山而種，搭配多種作物共生的家庭菜園，曾遍佈山坡聚落。從日治時期強制族人移住平地、改種水稻，到早年林務局與部落緊繃互動，種種社會變遷下，藉由布農婦女在家屋角落、水稻田邊留存下來。

菊妹迪娜種在水稻田堤防邊，整齊行列的鵪鶉豆苗。

剔透如紅寶石般的樹豆。

獼猴、邊坡畸零地與豆莢 卓溪女人的土地戰場

每處彼桑拉返各有特色：潘竹菊（布農族名：TanabasBinkinuan）迪娜的田，位在臺九線公路與聚落間小緩坡，周邊種滿如同椰子樹高的刺蔥樹，幫助豆子攀爬，樹幹還能做攪拌小米用的木槳。

迪娜善於搭配不同植物栽種，像年初到五月，會修剪銀合歡當作小萊豆（布農族語：pulavazpapia）的天然豆架，避免匍匐在地，被老鼠蝸牛吃掉；也讓貌似獸爪的虎爪豆（布農族語：BainuCipluh）攀爬田裡的樹藤而上，保留種子；五月則會接續種植八月豆（布農族語：Bainu Laitaz），可以為其它作物提供氮肥。

另一塊位於邊坡，胡玉英（布農族語：Mua Takiludun）迪娜的彼桑拉返重現布農石堆樣貌。她帶我們看田裡的不同石牆：太魯閣族疊小圓屋像一座窯，布農族沿等高線疊起堤防似的矮石牆。她夫家是太魯閣族，所以兩種方法都用上；整地時挖出石頭，就近堆疊。石牆阻擋泥土沖刷、保留養分。她還將將樹豆種在石牆前方，在長大後能回過來穩定邊坡。

在這裡，野生動物比天災帶來更多挑戰。尤其是彌猴群，迪娜說有時一來就百八十隻，在採收前夕吃掉豆子。「還會扭菜梗，剝開來吃！我想說拿鍋子和鹽給牠們，搞不好會煮⋯⋯」她笑說：「今年我種蕗蕎和辣椒，看牠們會不會學『這個辣不要吃』！」苦中作樂的笑話，有不強求也不放棄，與萬物共存的胸懷。

「豆豆屋」代表連結人、土地與動植物。

玉英迪娜檢視、修剪卓清國小校內的油芒菜園。

竹菊迪娜介紹她的菜園，和家傳的種豆心法。

豆豆班與豆豆屋 打造布農女人返鄉歸處

許多迪娜走過家庭遷徙與辛勞之路：有人上山工作，有人家庭失和轉嫁西部，有人與家人留在原鄉做百百種工作。但她們數十年都不曾捨棄的，是童年家裡種豆的記憶，與收在口袋帶去上工的那把種子，最終選擇回到卓溪鄉，把種子種回土地。當聊到山上田地荒蕪或種子被丟掉，都會嚷嚷：「土地空空的，那麼可惜！把它填滿」，對她們來說，每一處邊坡或畸零地，都可以耕作。

近年迪娜們因為成立「豆豆班」而逐漸為人所知。基地座落於南安部落：偌大的茅草式家屋被水稻田環繞，屋內可坐六十人，地上留著前兩天烤火的火堆殘跡。門楣木牌上下寫著布農族語「Itubainutu-lumaq（家屋）」和「pasnanava-an（學習的地方）」，是鄰近社區與各地部落學習布農農耕文化，交流保種知識的集會所。

慈心有機農業發展基金會花東部（以下簡稱基金會）專員蕭淳恩對換家屋茅草時的風景印象深刻：女性割茅草、捆成一束，傳給男生來鋪設屋頂。越捆越大束的草堆遮住人影，像一個個長腳的巨大乾草堆，悠悠走過田邊。基金會二○一八年在林業及自然保署支持下，邀五位迪娜建立「豆豆班」與豆豆屋，發展以南安、清水、卓樂三個部落婦女為主體的學習團體，推廣多樣植物共生、因時因地制宜耕種的傳統智慧。

外型突出如獸爪的虎爪豆。

菊妹迪娜講述豆豆班帶給姐妹們的改變。

竹菊迪娜在藤盤上攤開她的一部分種子收藏：她家中共收有接近三十種豆豆。

迪娜的摘豆眉角：豆莢要夠枯黃乾瘦的才能採下來。

翠綠如玉的樹豆與豆莢。

寬扁修長的豆莢，像一輪輪嬌小新月懸在豆樹上

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