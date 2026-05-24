【豆出產地情：吉安樹豆】樹豆陪伴單親媽　母愛農法全年無休

文字／盧國榮 攝影／吳尚鴻 照片提供／徐妍花

獵人的「勇士豆」：原住民的「威爾鋼」

「以前原住民家家戶戶的院子、田邊都有樹豆，既能吃又能觀賞，特別漂亮。」花媽說。

樹豆不像常見紅豆、黃豆、黑豆，而是灌木型作物，長得比較高，像棵小樹。它富含蛋白質、維生素、礦物質和膳食纖維，能促進腸胃蠕動、調節身體機能，營養價值極高。原住民上山打獵時，常食用樹豆補充體力，所以俗稱「勇士豆」。阿美族文化裡，流傳「多吃樹豆容易生男孩」的偏方，部落長輩間，甚至戲稱樹豆為「原住民的威爾鋼」。

「黑色樹豆是針對男性攝護腺肥大。紅色是針對婦女宮寒。黃白色是針對小朋友泌尿的問題。」這些說法不一定寫進營養標示，卻一代代流傳在部落的餐桌與廚房。然而，會種的人逐漸老去、離世，樹豆逐漸退出日常、從餐桌上消失，甚至面臨絕種的危機。它只在節慶、儀式或記憶中出現。於是，她決定開始復育。花田喜事農場的樹豆，就是在這樣的斷裂中，被重新種回土地—不是喊口號，而是落實在每天的巡田。

剝豆、挑豆、曬豆，每樣工序都耗費大量人力和時間。

樹豆能保健下腹部生殖泌尿系統。

有機十五年：用雜草換取地力

樹豆是一年生豆類。二月播種，夏天做田間管理，年底到過年採收。花媽拿到有機認證已經十五年，她標榜自然農法，田間管理就是平均一個月除草一次，「要準備種植的前一個月，我就開始全面性除草，然後翻耕。把底層土翻上來，翻耕之後土壤會鬆，方便根系的生長，除下來的草就是最好的肥料。」

颱風過境：精神喊話替樹豆加油

「樹豆最怕什麼？風災，還有雨害，因為它怕水。」颱風來，沒得救，不能搶收。「那時候是花苞期、結莢期，沒救。」她開玩笑說，只能站在田邊「精神喊話」：「小樹豆加油，撐著點！」玩笑背後，是現實。颱風走後，收成常常只剩一半。往年都能收成將近兩公噸的樹豆，今年風災嚴重，只剩不到一公噸。這不是偶發風險，而是農業的日常變數，如同那句「看天吃飯」。

為了分散風險，避免一次天候震盪就全軍覆沒，她開始嘗試把樹豆種在原本用來種龍鬚菜的高畦上，溝渠能疏濬積水，不要淹到根，這是靠經驗累積出來的小撇步。

因為使用自然農法，田間生態豐富。

樹豆花期長，從11月到隔年2月。

樹豆是耐旱、耐貧瘠的豆科作物。

癱瘓與復出：因為有甜蜜的負擔

車行阡陌，話匣子不停，花媽六十多歲，行程卻像三十多歲。她同時身兼原住民樹豆產銷班長、食農教育講師，還每天帶著一群單親媽媽下田，「所以我除了睡覺，其它時間都在工作。」誰也沒料到，三年前她曾半身癱瘓、農場歇業。

二〇二二年，她在北上送貨販售途中，跌倒摔傷尾椎，醫生判定至少一年以上無法行動。「那時候覺得天昏地暗，怎麼辦？我還有帶四個單親婦女，完了完了！」她沒有按表操課復健，而是靠意志力逼自己動起來。「神經如果不做拉筋運動的話，會一直萎縮，就沒有辦法走路了。」她利用半夜拉筋，硬撐著讓身體回應。「我想說，我一定做得到。」不到三個月，她下床走路了—因為還有四位單親媽媽靠她維生。「我有很多次想說就算了，就放棄了這樣。可是又放不下那四位。」

那段難熬的日子，她甚至在網站上標示永久歇業。直到母親過世前對她說：「延續這個愛心很重要，因為沒有人願意做這一個區塊。」她才留了下來。

龍鬚菜怕雨季水淹，樹豆採高畦種植，靈感來自於此。

單親成員同心 實踐農場「喜事」

花田喜事並不是單一農戶，而是一個由單親媽媽組成的產銷班。農場名字裡的「喜」，不是雙喜臨門的「囍」，而是單字的「喜」，指的是單親。花媽解釋，自己照顧這些作物，就像照顧孩子，最後交到顧客手中，完成一次轉嫁—從田間到餐桌，成為一件「喜事」。

單親媽媽產銷班裡，有些成員身心受限，有些成員沒有其它工作選項。計畫一度因為補助年限到期而停擺，花媽只能先轉介有能力自行發展的人，留下需要更多支持的成員，慢慢重新站穩。「我們的組織不僅教她們怎麼種作物，還教她們怎麼管理農場，怎麼和社會接軌。」花媽說。許多媽媽在這裡學成後，成功被轉介到其它農場或農業改良場，開啟了新的生活。

現在跟著她的四位單親婦女，都領有身心障礙手冊，有人是幼年發燒引發的腦性小兒麻痺，有人是遭受家暴後罹患躁鬱症。「我自己也是單親，所以我就想說跟他們共生共榮。」

這樣的結構，意味著農務之外，還有大量看不見的陪伴與承接。

每天生活在一起，與單親婦女培養出家人般的感情，花媽笑稱是「甜蜜的負擔」。

辭職下田：從飯店制服管理到農場復育

花媽的故事並非從農田開始。她曾在花蓮五星級的遠雄悅來飯店擔任制服管理，收入穩定。四十二歲失婚後，她開始重新思考人生。「那時候，我經常到田間散步，看到一些婦女種的菜賣不出去，丟在田邊。」問她們為什麼不賣，對方回她：「只會種，不會賣。」花媽回憶說，這一幕觸動了她，決定利用自己的資源幫助這些媽媽銷售蔬菜，並逐漸投入到農業中。

二〇一二年，花媽辭去飯店的工作，專心經營花田喜事農場，種植原住民特色作物，包括樹豆、紅藜、小米和糯玉米，以及各式各樣的野菜。

花媽種植的樹豆相當高產，平均一株產量有一公斤以上。

車子繼續往前，人生也沒有回頭路。花媽下車，彎腰撥開葉子：「這是野莧，裡面有龍葵、小金英。」這些野菜只有她們知道怎麼採，外人分辨不出來。飯店會直接下單，指定公斤數，再由她們進田採集，這也成為她們的經濟來源之一。

她帶著單親媽媽們，從零開始學習農業種植與銷售，並將這些作物加工成更多元的產品，例如樹豆排骨湯、樹豆涼糕、紅藜茶包，甚至手工皂。這些產品不僅提升了農場的經濟價值，也讓更多人看見了原住民作物的多樣性與可能性。

北上希望廣場農民市集擺攤也是靠這臺陪花媽南征北討的小貨車。

樹豆可加工成涼糕、麻糬、手工皂等產品。

農忙整天後，部落婦女晚間還會一起剝豆。

趙子崙先生是花媽合作十多年的夥伴，兩人曾是五星級飯店工作的同事，協助處理行政庶務和行銷推廣。

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