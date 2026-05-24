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【柑橘風味考：橫山柑橘加工】十年加工實驗　大山北月淬鍊柑橘嶄新光芒

聯合新聞網／ 鄉間小路
莊凱詠和伙伴將柑橘加工推向極致。
莊凱詠和伙伴將柑橘加工推向極致。

文字／梁鴻彬 攝影／吳尚鴻

「大山北月」最讓人驚奇的是各種琳瑯滿目的柑橘加工品，想得到的柑橘果乾、果醬、醬油、咖啡、啤酒及汽水，還有貝果、麵包、麵條、肥皂，甚至更想不到的橘子香腸、橘子貢丸等。莊凱詠應該是把柑橘形式玩到極致的神人。他更在意來到這的人們都能上一堂「柑橘的食農課」，所以將教室變成柑橘博物館，有圖鑑、模型介紹臺灣柑橘，也有繪本、撲克牌，都離不開柑橘。

莊凱詠讓一粒橘子有無限可能性。
莊凱詠讓一粒橘子有無限可能性。

大山北月掌握全橘，將柑橘全果利用。
大山北月掌握全橘，將柑橘全果利用。

一篇關於「找問題」的學位論文讓他留在山上

故事回到莊凱詠在清華大學服務科學研究所，「我們老師很特別，他說學管理的本質就是要解決問題。」他憶起當年啟蒙，身邊多數同學目光鎖定在科學園區的科技巨擘，試圖改善企業流程或解決產租客問題，他卻執著在老師拋出了一個課題：「問題不只存在於企業，在鄉村、社區及農村，有更多被忽略的問題沒人解決。」

他走進山林「找問題」，踏進了這座一九二三年建校的「橫山公學校大山背分校」、卻已在一九八三年廢校的「豐鄉國小大山背分校」。當時校舍殘破不堪，因長期閒置變成了堆滿垃圾的廢墟。他看見的還有橫山的教育落差、農產失衡、步道髒亂等城鄉差距下的種種無奈。本想寫完報告就畢業找工作，校舍又剛好重新招標，在老師借予的三十萬元資金支持下，他決定給兩年時間試試看，「沒想到，一轉眼就是十幾年過去了。」他感嘆道。

大山北月環境清幽，值得一遊。
大山北月環境清幽，值得一遊。

醜橘子的逆襲 田間到舌尖的瘋狂實驗

在大山背，柑橘是經濟命脈，莊凱詠發現，「臺北市場通常只有桶柑、茂谷柑，但在這裡，我看到了美女柑、艷陽柑、帝王柑、阿婆柑、印尼柑、不知火等等。」然而，山區小農產量零星，且常因友善農法、不噴農藥導致果皮黑醜（俗稱火燒柑），大盤商收購的價格總是被壓得極低，莊凱詠看著農民滿地落果嘆氣時，心想：「難道橘子沒有別的可能性嗎？」

「我從小個子小，常覺得自己是不被看好的那一個，看到火燒柑，就像看到自己。」莊凱詠發揮專業，開始重新定義價值的「柑橘革命」。他首先推出「十分桔利」禮盒，組合十種不同品種在一起提升價值，「十樣風味」、「十個祝福」，一走就是十年。他透過契作及收購橫山柑橘，穩定品質及價格，更思考怎樣透過加工讓柑橘完美轉身。

橘子遇上貢丸與香腸 跨越品類的創意

「橘子最難處理的，就是它的苦味與水分。」莊凱詠解釋，柑橘經過高溫加熱，精油與苦味會被放大，處理不當，整鍋果醬都會有揮之不去的苦澀。為了克服難題，他將大山北月廚房變成化學實驗室。團隊反覆測試不同的去皮技術，甚至研究苦味生成因子，最後發現長時間的低溫蜜製與分段熬煮，能保留果皮香氣並轉化苦味，這才有了後來「苦盡甘來」的獨特層次。

他更精巧地研發加工，讓柑橘有創意的多重宇宙，最令人驚艷的是帶進肉類加工。他坦言，起初連老師傅都覺得他瘋了，「跟新竹在地貢丸、香腸老廠談合作時，師傅第一反應都是：『橘子放進肉裡，那能吃嗎？』」但他向師傅解釋，新竹產貢丸也產橘子，兩者結合正是最強在地品牌。他帶著蜜製橘皮親自去磨合，橘子皮含有天然酸性與酵素，能軟化肉質，精油更成為油脂天然的「清新劑」。經過數十次調整，終於做出咬開會噴發果香、一點不突兀的橘子貢丸與香腸。

「我們發現，橘皮不只是配角，更像天然調味料。」他開始挖掘橘子的全果利用，除了果肉做汽水、果皮做香腸，甚至也開發橘子花與葉。他研究提煉橘子花成茶香，轉化橘子籽為植物染料，「掌握全橘」能力讓每顆橘子的價值提升數十倍。

橘子貢丸和橘子香腸是果和肉的完美結合。
橘子貢丸和橘子香腸是果和肉的完美結合。

手工藝到標準化產業 橘子氣泡飲走進 7-11

莊凱詠最關鍵的一躍，是將「橘子氣泡飲」推向7-ELEVEN 全國通路，從「手工作坊」進到「食品工業」。為了穩定天然風味，他建立了一套「混橘模式」，按比例混合不同甜度、酸度的品種，確保標準化生產。他回憶，為了在7-11這種大型通路上架氣泡飲，所有檢驗、標示、穩定度都必須極致，要確保每一批次橘子汁的風味統一，這在面對天然農產品時極其困難，但他做到了。

第一瓶「真橘子汁」氣泡飲擺在全國貨架上，莊凱詠知道，他不僅解決大山背橘子的去路，更建立了一套小農與大通路接軌的機制，讓原本市場嫌棄的黑醜橘子穿上新衣，榮升都市人手裡清爽、健康的自然饋贈。這個歷程，像是莊凱詠和那顆醜橘子一樣，終於證明了自己，被外界看見。談起關於橘子的瘋狂實驗，他的神情專注且神采飛揚，不只是為了銷售，更是一場對抗浪費、重新定義農產價值的漫長戰鬥。

大山柑橘氣泡飲賣進超商通路。
大山柑橘氣泡飲賣進超商通路。

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