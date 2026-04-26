【魚蝦王國誌：小丑魚篇】打造高品質產銷鏈 盛天合締造臺灣小丑魚王國——盛天合生物科技

文字 孫維揚／攝影 吳尚鴻

照片提供 盛天合生物科技

家業巨變 為生計踏進觀賞魚世界

盛天合四周是平坦稻田，強風傳來牧場的動物毛皮味，跟偌大養殖漁場對比鮮明。薛雍霖表示，福興的漁業並不興盛，何況家裡過去是生產紙容器，生活不跟漁業有瓜葛，更遑論觀賞魚。他走向小丑魚產業，是現實所逼。

薛雍霖回憶，臺灣紙業等勞力密集產業，約於民國八十二年大量移至中國，工廠不跟隨，就等著失業。他父母認為應根留臺灣，不願外遷而生意驟降，促使他高中選擇鹿港高中水產養殖科，「因為離家近、學費比較便宜、比較多獎學金」。同時他記下父母的教誨：不要走向勞力導向的職涯，要耕耘長青的賺錢事業。

高中期間參訪水族館，同學欣賞孔雀魚曼妙身姿，薛雍霖反而留意魚缸下標價，一尾魚甚至破千元，對觀賞魚「錢」途高而產生興趣。於是他積極參加科展，奠定觀賞魚鑑賞與生產技術基礎。高中畢業後，就讀澎湖科技大學水產養殖系，看準澎湖水產資源多，決定要找有商機的水產品，佈局未來。

澎湖科技大學打開薛雍霖海水水產藍圖，但從烏賊、牡蠣、到海葡萄，都無法討他歡心。他分析，烏賊等頭足綱水產的飼料，多是穩定性較差的下雜魚；臺灣颱風頻繁，養殖貝類風險高；藻類沒有充足國內消費市場。追根究底，能勾起他興趣關鍵，還是賺錢。

大眾看小丑魚亮麗外觀，薛雍霖則是看準它背後商機。

凝視小丑魚時，薛雍霖目光露出些許溫柔。

看見小丑魚商機創業 遇挫成返鄉契機

此時小丑魚勾起薛雍霖好感，不單是當時觀看《海底總動員》，被其可愛外貌吸引，更認為電影後勢必帶動臺灣小丑魚商機。另外，臺灣當時沒有健全海水觀賞魚養殖技術，進場門檻比較高，看似是挑戰，但也讓規模飼養的業者少，投入後比較不擔心市場崩盤。

不過光添購來繁殖幼魚的種魚，每尾就突破上萬元，資金成本負擔沈重。薛雍霖尚且記得，他與夥伴仍憑一股熱血，集資創業後，每天深陷如何養魚及賣魚輪迴。為此他們勤走南北，拜訪各路同業，向觀賞魚前輩們汲取經驗，更多是吃下閉門羹。

好不容易撐過三年，事業損益兩平，結果投資人要求公司移往中國。舊事重演，薛雍霖也繼承父母當初信念，一樣根留臺灣。一切又歸零，但他不甘放棄手中的小丑魚養殖經驗，決定攜帶團隊返回福興，把老家工廠改建成盛天合，重新出發。

二度創業時負債二千多萬，而且深感中國、東南亞等國家虎視眈眈，薛雍霖認為，若第一次創業是設法賣六十分的小丑魚，那經營盛天合，必須把品質抬高往八十分，甚至更高分邁進。多元品項、充足數量、卓越健康程度等都要到位，否則只可能被現實吞噬。

薛雍霖榮獲第三十四屆全國十大神農。

於是盛天合建置小丑魚一條龍產鏈，從繁殖、量產幼魚、篩選成魚到出貨一手掌握，龐雜工作都由薛雍霖以及團隊扛起。但唯有如此，才能替各工作環節，抓出降低小丑魚品質原因並一一排除，「你外派工作愈多，品質穩定度就愈被外界掌握」。

像量產魚苗，盛天合特別在牆上紀錄每箱「蜜月套房」，對應種魚的品系、魚齡、產卵週期，哪一箱父母剛在隔板產卵、哪一箱魚苗即將孵化，一目瞭然。縱使薛雍霖不在場內，員工也能按表判讀繁殖實況。

後續育成小丑魚，盛天合都在明亮乾淨的室內養殖池飼養，團隊頻繁用水質探測器，監控鹽度、溶氧量等數值僅是基本。盛天合工程師劉宜亭提及，幼魚脆弱、育成速度參差，每批魚投放飼料次數、配方，水質參數等都不同，每個水池如獨立育嬰房，要各別照看，以免任何意外導致全軍覆沒。

另外，盛天合特別建置藻類培植室，用來量產輪蟲等供給小丑魚的餌料生物，還透過顯微鏡等儀器觀察品質。這是過去使用外面餌料，疑似有海洋弧菌，讓上萬隻魚苗暴斃、損失破百萬元的經驗教訓。劉宜亭透露，餌料自給自足可以降低染菌風險，也因公司每批魚苗就有數萬隻，降低生產成本。

盛天合養殖場域寬敞明亮，環境乾淨確保小丑魚品質穩定。

小丑魚只要看人靠近，就會自動靠近等待餵食。

篩選考驗眼力 外銷還要獨立套房

小丑魚養成到幼魚，盛天合就會定期篩選，確保個體大小平均、外觀符合品系的需求。劉宜亭分享，縱使團隊都是老手，每次都至少費時兩小時，魚體愈小、外觀愈複雜，所需時間愈久。當個體只是大小差異，就分池育成；如果外觀變異過大，則打包成「混合小丑」供貨，或送給下游客戶當推廣贈品。

隨時用顯微並確認穩定輪蟲等餌料生物品質。

輪蟲

一隻小丑魚要養多久才可出貨？端看品系與客戶喜好而定。劉宜亭舉例，多數小丑魚在育成三、四個月就會出貨，但「禮服」品系多育成十幾個月，等魚鰭展現動人的細緻分岔，夠討喜，更有價值。

當小丑魚準備出貨，包裝同樣不能懈怠。盛天合工程師林晃民分享，一袋包裝內愈多魚能降低成本，但也增加魚群在運輸過程受傷、互相攻擊，每種品系的最大包裝量，都經過反覆測試。外銷則一率單隻包裝、用鋁釘封口，「以免幾隻魚出狀況，客戶會覺得整包有問題」。「獨立套房」也避免客戶蓄意調包，指控魚體品質不佳，傷害公司信譽。

林晃民說明小丑魚出貨，每包適合的最大數量都不同。

薛雍霖父親（前）薛耀欽協助包裝小丑魚。

若小丑魚要出口，包裝都是最高規格「獨立套房」。

精準對接市場喜好 用社群長期推播品牌

盛天合至今有美國、歐洲、中國等十四個海外市場，忠實客戶不是輕鬆取得。林晃民透露，薛雍霖有機會就參與海外展覽，除了觀賞魚，像養殖設備等關係企業策展都設法參與，「花了好幾年，才逐漸被國外看見」，用穩定品質黏著客戶。

薛雍霖時刻觀測各市場偏好，以免每個月育成小丑魚破萬隻卻沒有買主，像是臺灣、中國等亞洲國家仍喜歡小丑魚外觀如公子、達芬奇，橙紅色塊多、白斑比例少；反觀歐美國家，認為白色是純淨象徵，愈白愈有商機。

廣受喜愛的品系，例如凍瘡外觀如白底綴上黑點，不僅國外，臺灣等亞洲國家也很熱門，「像臺灣人可能會聯想到乳牛，覺得親人吧！」而拖著亮麗魚鰭的禮服品系，也總有玩家欣賞，每尾兩千元，甚至破四千元不是問題。精準對接市場，培育小丑魚超過二十幾個品系，都有客戶所愛。

薛雍霖還認真經營盛天合社群媒體，不單介紹品系，出外參展、育成實錄、佈置魚缸，多一則紀錄，多一分曝光，「有些也不知道原因，就飆破上萬瀏覽」。甚至為此更新攝影設備，提升拍照技術。當然最重要的仍是客戶體驗，他強調，下游客戶發現小丑魚出現異狀，都會迅速處理，也無償給予飼養資材與建議，讓每隻小丑魚健康亮相、和消費者回家悠遊。

「黑颶風」小丑。

「雪花透紅」小丑。

搭配的海葵。

盛天合積極在各網路社群曝光小丑魚美照。

薛雍霖不諱言，縱使臺灣小丑魚過半是盛天合供應，但內、外銷量差異懸殊，兩者比例約一：九，「國外市場就是大，我們目前在國際市場，還可能佔不到百分之十！」但少量內銷亦是疫情間，外銷受阻的生命線，國內外市場不是二選一，必須同時拓展。

尤其薛雍霖撐起盛天合的歷程，深感臺灣海水觀賞魚領域，缺乏產、官、學的合作鏈。團隊在業界跌撞，至今「游」出一些實績，獲得第三十四屆全國十大神農後，並未自滿，還進入國立臺灣海洋大學攻讀博士，以利更快革新養殖技術與見聞，期望串起更多產學交流。

因為家庭變故跌入小丑魚深海，多次碰上產業暗礁，薛雍霖明言「一直會想放棄，但又不甘心」，緊抱信念，才得以從孤身小丑變丑皇，躍升臺灣小丑魚王國先鋒。他自許往後盛天合茁壯時，替臺灣打穩小丑魚產業，吸引更多青年加入。但他本性依舊務實，「還是先設法賺更多錢啦！才能確保長久經營。」

「凍瘡」小丑。

「達芬奇」小丑。

「畢卡索颶風禮服」小丑。

「黑颶風禮服」小丑。

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