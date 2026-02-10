【風水招財魚：天龍篇】從風水神獸到黑市暗流：骨灰級龍魚店四十年風華——昭輝水族精品龍魚

文字 張雅琳／攝影 林育全

照片提供 昭輝水族精品龍魚

點開「昭輝龍魚」的YouTube頻道，在一支開箱龍魚宅的影片裡頭，屋主滿面春風地得意作結：「龍魚帶財，好水鎮宅，有龍有魚，福氣自來。」四句順口溜，反映龍魚在亞洲地區被視為能帶來吉祥好運，正是這種華人文化的連結，使得龍魚在觀賞魚市場上的身價一躍而升，成為具有招財寓意的風水魚。

全民信仰「龍魚招財」：一條魚映照八Ｏ年代的繁華與焦慮

一九八〇、九〇年代，人均所得提高，有「臺灣錢淹跤目」一說來形容百業興旺的富庶景象，擁有一條龍魚不僅象徵財富，更體現品味。老闆娘張姿心笑說，當時自己經營舞蹈教室，沒有特別喜歡龍魚，「就是整個社會的氛圍使然，覺得大家都在養龍，我好像也要養。」

金頭過背金龍，要價不斐。

全民瘋水族的年代，也是昭輝龍魚的起點。創辦人翁睿暉是魚友口中的「翁老師」，因愛魚成痴，毅然決然結束二十多年的國際標準舞教學生涯，一股腦地投入水族產業，在一九八六年成立昭輝龍魚。而張姿心從跟著翁睿暉學舞，相戀相知、愛相隨一起養魚，攜手走過那段水族狂熱的黃金歲月。

翁睿暉國標舞教學生涯二十多年，曾參加過五燈獎節目。

彼時一尾身型不大的龍魚就可以賣到八、九萬元，對比舞蹈老師每個月一萬五千元，已經算是高收入族群的月薪，可說是要價不菲。可是大眾還是對於購買龍魚趨之若鶩，「因為股市太熱了，就連市場肉販、菜攤阿姨開口都三句不離股票，每個人口袋都是『麥克麥克』。」

張姿心用一例說明當時龍魚買賣有多炙手可熱。「有個客人是賣檳榔的，在檳榔攤後面擺龍魚缸，每個上門的客人看著漂亮，搶著問他龍魚賣不賣，甚至還一直加價。後來他覺得這筆生意可以做，就把龍魚賣掉，再回來跟我們買魚培養，就這樣轉手買賣賺差價。」

昭輝養龍魚的堅持是不用「烤色燈」讓龍魚發色，張姿心比喻烤燈就像女生上妝，並非永久性，「燈撤掉了牠的顏色就會慢慢回復原樣。」

翁睿暉愛魚成痴，甚至整晚不睡數魚鱗有幾片。

天價龍魚與黑市生態：偷龍、搶龍、走私龍 號半假龍魚騙局的年代風暴

股票飆漲、六合彩與大家樂盛行，人們相信龍魚能帶財、報明牌，於是一尾魚被炒到數十萬、甚至破百萬。高價龍魚讓人起了歹心，偷盜事件頻傳，報紙新聞諸如「金銀珠寶不稀奇，大盜偷走紅龍魚」、「夜闖國術館，偷走紅龍魚失風」、「搶劫紅龍魚，飛腿踢孕婦」等標題層出不窮。看似荒謬的社會新聞，其實是投機熱潮下的日常風景。

「還有那種走進來說要買魚，店家都打包好了，他就掏出一把槍放在桌子上，你還敢跟他收錢嗎？」張姿心說，同業間像這樣的故事屢見不鮮，翁睿暉在店裡裝設監視器、瓦斯槍，就是為了自保。

除了偷搶龍魚，走私龍魚也甚為氾濫。據聞，臺北關一年曾查獲上千條紅龍走私。新聞不乏「大量偷渡讓龍魚價格吝亂、身價大跌」、「龍魚闖關，死罪得免，通過檢疫不再紅燒，被判無期刑，發配水試所」、「紅龍魚闖關，價值高達上千萬」等帶有黑色幽默的社會版面，拼湊出一個高風險、高報酬的地下產業輪廓。

熱潮之餘，坊間也出現不肖業者拿次等品種的龍魚當作「一號」紅龍出售，魚目混珠，業界稱這種假龍為「號半」。張姿心語氣淡淡道出當年許多同行都深受其害，是夫妻倆不願多提的一段往事，加上一九八九年《野生動物保育法》通過後，禁止龍魚進口及買賣，在政策與市場雙重夾擊下，不得不將龍魚事業暫時畫下休止符。

灌純氧打包龍魚。

濾材就像是魚缸裡的清潔工，有穩定水質之效。

餵食蝦類能讓紅龍發色。

南美航線的熱帶嬌客：七彩神仙從南水北調到世界冠軍

然而翁睿暉對魚的熱愛並沒有停止，「他很快又迷上『淡水觀賞魚之王』七彩神仙。」張姿心無奈地說，翁睿暉不顧她的大力阻止，甚至先斬後奏，「我不讓他買，他就跟弟弟借了二十幾萬，買一對七彩回來。」

投反對票的理由，是顧慮水族產業風險高、看不見未來嗎？張姿心搖搖頭，「我就是覺得不應該再讓他走上水族路。」在張姿心眼中，翁睿暉養魚從來不是為了帶來更好的收益，「他是一個沒有計畫的人，也不會計算成本，就很單純是因為真心喜愛。」

一九九〇年代是臺灣七彩神仙的全盛時期，光是臺北士林區就有十餘家水族專營七彩，三、五步一家的熱鬧光景。而翁睿暉能夠在這麼競爭的業界環境下快速成名，張姿心歸因於他的認真、不怕吃苦，「只要是自己想專心投入的事情，他一定會排除萬難做到最好，而且翁老師又是處女座，他就是要求到很龜毛。」

比如七彩神仙主要從巴西、祕魯與哥倫比亞等國進口，運送到臺灣的過程中，魚隻在袋子裡的水質環境只會愈來愈差，死亡率很高，因此進口商需要有人在桃園機場幫忙換水、重新打入空氣，再把魚送到位於嘉義的據點。翁睿暉自動請纓接下這份苦差事，連油錢都自己倒貼，為的就是能夠搶在別人前面拿到第一手的好魚。

一九九六年，德國杜伊斯堡舉辦第一屆世界七彩神仙魚錦標賽。為了準備比賽，翁睿暉費心調整水質，偶然間發現新竹老家的水就具備了他夢寐以求的導電度，二話不說開車下去「南水北調」，橘色大水桶堆滿店裡，把張姿心氣得直搖頭。果然一出國比賽，當其他選手的魚都因為水土不服而逐一生病，只有翁睿暉的七彩「如魚得水」。

那年他一舉拿下冠軍，讓臺灣水族在國際嶄露頭角，一戰成名，「所以很多年輕一輩的業者都會以為我們是從七彩神仙開始發跡。」張姿心說。

一九九六年在德國獲得七彩神仙魚世界冠軍。

一九九六年奪得世界冠軍的七彩神仙，當時有人出價百萬，翁睿暉也不願割愛。

翁睿暉曾多次獲得龍魚比賽冠軍。

禁令解除後的競速賽：市場被洗牌 昭輝如何在價格戰中重奪聲望

二〇〇〇年後，世界各國人工繁殖龍魚的數量提升，部分國家逐漸將龍魚從保育名單中除名，臺灣的龍魚市場也重新解禁，並陸續建置進口申請資料庫與晶片登錄等制度化的管理措施，形成嚴格規範的產業鏈。

對翁睿暉而言，龍魚終究是自己最熟悉又有感情的一塊，重操舊業毫無懸念。「那時市面上的龍魚大多是一、兩萬元，我們一擺出來的賣價就是八萬，整整兩個月都沒有開張，可是客人實際看了一圈之後還是會再回來，」張姿心自信地說道，「客人都說：『你們家的龍魚確實比別人好很多。』」一傳十十傳百，昭輝龍魚又回到這個做口碑的市場。

近年來翁睿暉年邁，身體漸弱，張姿心一肩扛起店務，是水族圈少有的女性身影。她提到，近四十年來兩人合力打理水族大小事，包含手術拯救龍魚掉眼、凸唇、剪腮這些技能，對她來說駕輕就熟。只是，早年店裡原本都由翁睿暉主外，當張姿心必須獨當一面面對客人的時候，幾乎每天被質疑，甚至很多客人的反應是：「我等老闆回來再說。」

二〇一九年，翁睿暉生病後，張姿心接手經營店面。她用深入淺出的比喻，幫助客人理解養魚學問，展現專業的一面，「做久了，會發現自己其實比想像中懂得更多。」

張姿心幫龍魚手術。

行家挑龍，首先看眼神，重點在龍首、厚身、翹頭拱背，顯得霸氣。

除了「養魚先養水」的基本心法，張姿心認為水族管理和餵養方式都要與時俱進。圖為金波羅魚。

被迫上鏡的第二人生：從被檢舉到自學剪片 昭輝龍魚的數位突圍

昭輝水族這幾年的另一個轉變，是張姿心「被迫」走向鏡頭，開始經YouTube頻道。她嘆口氣說，臉書社群帳號時不時被檢舉，逼得她只好轉戰YT，多角行銷，一轉頭又分享耳順之年的自己，四十歲才開始學會怎麼打字，現在甚至會用手機和電腦剪片，「我是無師自通。」語氣裡流露俏皮的小小得意。

擔心同業模仿教學，影片不談養魚眉角，內行know-how 只留給跟她買魚的客人。張姿心選擇以「姐的水族生活」為題，採訪魚友、職人，親切家常的節奏，試圖重新拉近水族與現代人的距離。有魚友因此回鍋，說是重新被撩起想要飼養龍魚的心情，也有不少人看了頻道之後循線上門拜訪，「我問客人為什麼會來？他們說從影片裡面感受到我的真誠。」

回首青春，張姿心說並不是自己選擇了水族，而是水族引領著她，「現在再看走過的路，我的生命就在水族裡。」她說這句話時，語氣很輕，眼裡的光很柔，卻有著四十年積累的重量，語氣像是說給自己，也像是說給那些陪她走過歲月的龍魚。

張姿心剪片講求一個fu，她笑稱自己會為了找不到適合搭配的音樂就卡關一整週。

「養魚不能照本宣科」張姿心強調每個魚缸就是一個獨立的水族生態，要密切觀察每天的狀態。

