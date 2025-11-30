【半農半音樂】和你一起 輕快的生活

文字 林玠芷／攝影 吳尚鴻／照片提供 以莉．高露、陳冠宇

收割前飽滿的稻穗。

採訪前一日，以莉．高露（左）海泳被水母螫到臉，說臉的狀況跟電影《射鵰英雄傳之東成西就》裡面梁朝偉的香腸嘴一樣，只好一直戴著口罩。

身分多元的陳冠宇，是長濱船團團長、冰淇淋店店長、專輯製作人、錄音師，過往也曾是樂團「觀子音樂坑（後改組為「交工樂隊」）」貝斯手，「好客樂隊」主唱、貝斯與木吉他手，曾獲得數座金曲獎。阿美族血統的以莉．高露，曾擔任傳統原住民歌舞團「原舞者」團員，加入「野火樂集」音樂品牌，二○一一年推出首張創作專輯《輕快的生活》，一舉拿下金曲獎多個獎項，沉潛四年，發行專輯《美好時刻》，在募資平臺行銷預售獲破千位贊助者支持，二○二一年第三張專輯《尋找你》亦從募資出發，成績斐然，金額衝破百萬。

表演工作完成後，以莉．高露（右）也會和陳冠宇一起進行農務。

生活1.0：藝術家的城市生活

一九九六年退伍後，陳冠宇便開始樂團演出，同時在「友善的狗音樂製作有限公司」（現友善的狗文化活動股份有限公司）擔任助理實習，學習錄音工作的各種細節。「當時認識的朋友們都在做音樂，幫他們錄音就成為我的工作之一。後來樂團觀子音樂坑改組成交工樂隊，基地也從淡水轉到美濃。」他回憶當時接觸很多農業議題，儘管沒有親自從事農業，創作依舊與農息息相關，以音樂作為理解和發聲渠道。

交工解散後，他組了好客樂隊，常受邀在各地表演，也是在這兩個樂團時期，陳冠宇開啟了音樂之路的新角色——製作人，「一九九八到二○一○年我錄過雷光夏幾張專輯、王雁盟的手風琴專輯還有胡德夫的《匆匆》，包含之前交工也是。」約二○○七年時，他因為工作到臺東演講，歌手巴奈帶他到池上走走，眼前的田野風光，讓習慣城市生活的他感到震撼與訝異，心裡驀然想找機會移居此地，「其實我做很多事情都沒有原因，就是直覺，一開始我每個月都來這邊，找人亂聊天。」

漫無目的的閒晃，直到認識池上萬安社區協會的總幹事蕭仁義，不僅招待陳冠宇住自己家讓他省下民宿費用，更為他引路介紹農夫，「我認識了這邊的米王蕭煥通，也決定跟著他學習有機種植。」也是在這時，他認識了與許多樂團合作的以莉．高露，還拉著她一起種稻。「他不只找我，還拉一堆朋友一起，有時候人家都不想接他電話。」以莉．高露開玩笑說當時其實有點害怕，不論是蟲，還是把腳伸進滿是泥土的水稻田裡，心裡會一直感覺好像有東西就在腳邊，「拜託，我們是小姐內，但是說怕好像有點遜，就也是硬著頭皮做了。

農忙時的便當：自己種的白米糙米飯和蘿蔓萵苣生菜，配乾煎魚。

二○○八年，兩人和一群好友們幫農之餘，共同製作了《愛吃飯》專輯，創作關於親自務農的一切，悠揚輕盈的曲調，一如稻田裡輕輕吹過的微風，〈如果我〉裡面寫道：「如果我不曾受傷／我現在應該在遠方／遠方／遠方」彷彿預示著後來他們的去向。

二○○九年，一股熟悉且無理由的躁動在陳冠宇心中升起，似乎有些什麼正在召喚。「當時我很想獨自操作一塊田，自己用身體完整感知更多鋩角和細節。」當時以莉．高露老家有一塊三分大的田剛好休耕，他們便一同回到花蓮鳳林，從育苗開始種稻。

農務繁忙，於是他們開始分工，配合彼此──陳冠宇專注農作，以莉．高露則持續臺北的表演工作，兩地通勤維持收入。

以莉．高露歌聲美好而清亮，在舞臺上總能輕易讓聽眾沉浸。

種一塊田需準備些什麼？一般來說務農要有器具，但初期，兩人全部採用手工──提著鐮刀挖洞後，就開始插秧種田。農地太小收割機不願出動，那就自己採收，再利用舊的檜木泡澡桶架網子，甩打稻穀。稻穀量不夠多，碾米廠不願接單，便獨力用木臼搗，然後拿到電風扇前翻動，分離白米和殼──這些智慧都來自以莉．高露母親的教導。

有了花蓮的種稻經驗，他們嘗試挑戰種更大的地，當時在宜蘭因「南澳自然田」契作代耕，有一股移居從農潮，兩人跟上這股風潮，在南澳分了四至五分地種稻。陳冠宇苦笑說，儘管當時其實窮到底了，同行的農友們也各有自己的問題需要解答，卻是務農最快樂的時光。他形容：「一群對人生有很大懷疑的人，用勞動鍛鍊自己的身心，剛來時都白白胖胖，後來都黑黑壯壯。」

不僅結識許多好友，二○一二年他們結婚，在這裡生下女兒娣樂伏．以莉。

其實移居前他們什麼都沒準備，以莉．高露笑說，倆人就是用堅強的內心去面對，「那時候哪有什麼存款，就是一個地方過不下去了，想辦法到別的地方過下去，但沒有什麼害怕。」她也在那邊寫出自己首張、並由陳冠宇擔任製作人的專輯《輕快的生活》，儘管農事勞累，她卻感覺身心前所未有的平靜，反而有時間回顧生活，從中找到想講的話，和許多靈感。

二○一五年，以莉．高露以母親的身分與視角，產出第二張專輯《美好時刻》，其中〈優雅的女士〉為紀念歌手派娜娜（本名高菊花）之歌，而〈今晚天空沒有雲〉則是因為太陽花學運心有所感之作，她的生活理念就和〈好好活下去〉的歌詞一樣：「親愛的我會好好活下去／不管是什麼樣的打擊和委屈／不在意／和你一起好好活下去」。

耕種梯田時只有兩個小區域靠路邊，所以插秧需要人工搬運秧苗，陳冠宇更自製了背秧苗的背架方便運作。

被山豬侵擾過的稻田，有明顯的不規則空洞。

生活3.0：手作冰淇淋與航海人生

為讓女兒生活在阿美族的環境中，二○一六年，他們移居長濱阿美族部落，參與當時剛成立的阿美族共學園，以莉．高露專注照顧女兒，陳冠宇則先在石梯坪租了兩分地的梯田嘗試，進而決定在竹湖租下一甲兩分的田，全心投入種稻，農忙期幾乎整天在田間工作。直到二○二一年，他決定結束務農。

「有滿多原因，一來是這邊的動物常破壞稻田，像是山豬、猴子……幾乎損害我收成差不多六分之一。」另外一個決定性因素，是因為疫情衝擊以莉．高露的演出工作，影響生計，讓他們決定創業。而怎麼會選擇沒有相關經驗的義式冰淇淋？「因為女兒喜歡吃冰淇淋，而且這是可以讓大家都感覺愉快的甜點。」陳冠宇貸款五十萬，開了「迷你義式冰淇淋 mini Gelato」冰淇淋店，口味每日新鮮製作，最受歡迎的是長濱黑糖海鹽口味，選用在地手炒黑糖，完美平衡風味且濃郁。

以莉．高露也會不定時現身冰淇淋店，歡迎大家光臨偶遇。

店內有些季節限定口味，如柚花紅烏龍奶茶，與柚花一同薰蒸的紅烏龍香氣飽滿。

二○二一年歷經重大轉變的他們，除了結束務農、開設冰淇淋小店，以莉．高露也發行了第三張專輯《尋找你》，其中以族語創作的〈女人島〉，結合了阿美族神話，畫面描述一群人聚集在沙灘上準備出海，太陽升起就將船推入海，揚帆並航行，「這原本是我的想像，沒想到後來變成了具象。」以莉．高露說，如今這首曲子是他們每次出海前除了祈禱，都一定會唱的歌。

而現在一口帆船經的陳冠宇，又是怎麼從務農轉向與船相遇的呢？

二○一九年，陳冠宇買了一批木頭想自己手工打造夏威夷式帆船，夢想能夠親自創造與海洋連結的生命經驗。不過，因為臺灣較少造船相關資訊，他幾度受挫放棄。直到二○二二年再度找回信念與耐心，幾乎翻爛各種書籍，參考網路影片介紹，練習熟稔繩結綁法，二○二三年，終於完成屬於自己的帆船。

不過，操作帆船也需要大量技術與知識，陳冠宇進一步報名臺東帆船學校成人班，深入了解風帆文化與實際如何操作。這次他和過往一樣，喜歡做的事情就找以莉．高露和朋友們一起投入，成立長濱船團。

雙體船「瑪卡妮」是由陳冠宇打造的第一艘單體船改造而成。 阿飛

船團出海前必須進行虔誠祈禱儀式。 Wang Ling Lee

陳冠宇為確保安全，對船體結構細節極為了解與講究。

先從在河裡練習槳和舵開始，花費漫長時間練習才終於能正式出海航行。陳冠宇說，想操作風帆首先要學的，就是翻船了要有能力自己翻回來，他神情認真，「以自然為動力真的沒那麼簡單，在海上人很微小，會有許多狀況發生，我們平安航行除了技術，也要有很多好運。」如今船團穩定運作，有三艘帆船，也開設文化課程提供大眾一起參與，航行體驗活動則以沿岸航行為主。

陳冠宇與海洋的親密接觸，仍持續航行著。而以莉．高露呢？談起生活與音樂，她說：「目前生活的一切，都是幸運，像唱歌，我有想像變怎樣的歌手嗎？沒有，但做了就要好好做。」走一步算一步也可以，過自己喜歡的生活，才是最重要的事。

長濱的海與陽光讓人想要留下。

