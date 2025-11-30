【鄉間食堂】屏東糖廠冰店：花十八元涼一下午

文字 謝欣珈／攝影 邱家驊、謝欣珈

屏東糖廠冰店位址方便停車，內用區有冷氣開放，是休息避暑的好去處。

冰店占地寬廣座位多，吸引親子客假日聚集吃冰。

去糖廠吃冰，應該是八、九○年代闔家出遊的最佳行程──進口冰棒種類尚未繽紛入臺，日常仍總能見到俗稱「叭噗車」的冰品腳踏車，沿街叫賣自製冰棒或甜筒──好吃、實惠，口味也多樣的糖廠枝仔冰，自然成為孩子們消暑的最佳冰品聖地。

不過，專門製糖的台糖公司，怎麼會開始賣冰呢？「以這個製冰廠來說，是為了打造比較好的員工福利，才開始賣這一類的東西。老一輩常講『第一賣冰、第二做醫生』，賣冰會賺錢，賺的錢就成為紅利，用來回饋員工。各個地方的糖廠，大概都按照這個形式去做，現在才會看到各地糖廠自己經營的冰店。」台糖公司屏東區處南州農場課課長王正文說。

為了讓員工擁有更佳的福利，除了賣冰，其實台糖還曾發展出很多「副業」。台糖公司屏東區處福利委員會冰工廠廠長鄭義清帶著我們離開冰店，跨過街走入「台糖文物館」導覽沿革。根據文物館的展示，台糖公司早在五十年前就具備了環境永續概念，懂得將大量生產蔗糖時產生的副產品糖蜜，或是蔗渣等廢料再利用。翻看陳列的《台灣糖業》記載：糖蜜發酵能製成酒精，還有具高蛋白質與維生素的酵母。

蔗渣用來造紙；而酵母按照需求規格不同，則有更多發展，比如食用級酵母可運用於食品，增添風味與營養；也可以運用於畜牧，特定級別酵母混入黃豆粉就可以成為家畜、禽的飼料，糖蜜發酵產出的離氨酸有助於豬隻長肉。不僅如此，各地各廠也有自己的一套發展，以自家研發的產品為員工增加紅利，以小港副產加工廠為例，就另有大豆煉油、生產黃豆粉等業務；埔里副產加工廠則生產樹薯粉、麥芽糖。

鄭義清說，物價飛漲的今日，台糖冰品依然維持親切的銅板價。

酵母曾是經濟實惠的保健食品。 取自一九八九年《鄉間小路》

獨家酵母冰棒的傳奇

臺灣糖業興盛的四○至五○年代，數量眾多的員工落居糖廠四周，甚至形成屬於台糖員工的小型社區──福利社、理髮廳、自行車修理部，醬油釀造廠、皮鞋修理部、幼稚園──從文物館收藏的舊照可一窺台糖人過往的生活風景。「以前這裡很熱鬧！附近都是台糖宿舍。」鄭義清指著冰店停車場說：「那裡是中山堂，還會放電影。大樹下賣的黑輪超有名，還有番茄切盤，沾薑、醬油膏、甘草粉，超好吃的！我們會坐在冰店吃。」現任台糖公司屏東工會理事長盧志誠則說，能進台糖，是他那一輩人夢寐以求的工作──員工福利好、產品的品管嚴格水準高，「東西有台糖的商標就感覺比較優質。」

糖廠社區裡的自行車修理部。

隨著糖業進入國際競爭，儘管糖出口逐年減量，臺灣人對糖的使用也漸漸有了更多樣的選擇，台糖出品的糖仍是我們最親民而普遍的常備品；只不過出乎大家意料的是，長年累積名氣的台糖冰品，如今竟翻轉成為台糖最為人所知的產品之一──從最北的臺中月眉糖廠，到最南的屏東南州糖廠，每間冰店皆各有不同特色，甚至持續研發在地新品。

提起台糖的冰，無論愛吃與否，恐怕人人都會直接反射性聯想到酵母口味冰品。但酵母不是一種菌嗎？這個東西要怎麼做出冰棒來？鄭義清笑著解釋說：「我們是用奶粉混酵母粉啦！」

當然，體驗食物最好的方式，就是好好享用。撕開包裝後，氣味淡淡地並不強烈，類似日本人用來醃菜的米糠香氣；咬一口入嘴，質樸的甜蜜中漫開淺淺的，像是酸種麵包般的酸香，又帶點奶香滑順，如此獨特味覺體驗的確少有。整天看著客人吃冰的販賣部小姐說，沒吃過的人第一次吃形容都不一樣：「有人說口感像麵茶，有人說味道像是去看牙醫的時候打的麻醉藥，也有人說是飼料味。」不過如果是在六○至八○年代出生的一輩，應該都會直覺說出同一種味覺形容：「是『健素糖』的味道！」

健素糖。（取自二〇〇一年《鄉間小路》）

懷舊風味的酵母冰棒。

台糖冰品包裝簡單直接，不識字的超高齡長輩也不會買錯口味。

「年紀大的比較能接受這個味道。」七年級生的廠長說：「我小時候健素糖已經快沒落了，但還是有在賣，我也曾經吃過。」健素糖是一九五六年由台糖新營副產加工廠以糖蜜為原料，培養酵母製造而成，富含高蛋白質與維生素，在保健食品還不多的年代，成為一時大熱的營養補給品。不過，二○○六年健素糖因原料狀況已停產迄今。

鄭義清說明，來客對酵母冰棒這一味喜好兩極，會喜歡的，通常都是長輩和阿公、阿嬤帶大的小孩，走回憶路線；若是單純來糖廠享受冰品的青少年，則全然不受他們青睞，銷售排行榜上當然也是敬陪末座。

但擁抱回憶的忠實粉絲們，也帶來浪漫的故事。「曾經有一位客人從臺中來屏東出差，老家的長輩喜歡酵母冰棒，從小吃到大，可是月眉糖廠沒有賣。」櫃檯小姐說：「他在網路查到我們這裡還有在做，直接一通電話進來要買兩千七百枝！因為需要預定，我們庫存只有三箱大概五百四十枝，他豪爽的說自己全包了。」

比起冰棒，酵母口味冰淇淋氣味更濃郁。

老字號擔保 食安最重要

屏東糖廠冰店的冰棒口味，除了特殊款酵母，基本款的如紅豆、鳳梨或是酸梅口味，則皆大獲親子喜愛，夏日熱賣主力。「這些食材我們都挑選過，像是使用屏東萬丹當年度的新鮮紅豆，關廟鳳梨做成鳳梨醬，再製成冰棒，香氣濃郁。」鄭義清細數產品特色。常見的芋頭、綠豆、牛奶口也不錯，小朋友最愛有層巧克力外殼的雪糕，糯米口味則大約像我們一般吃的米糕粥。

重視研發技術，也同樣要求所有食材均符合食用安全。鄭義清舉例：「以前有鮮奶冰棒，但是鮮奶就是要新鮮，要當天做，很容易即期，後來改用奶粉，比較不用擔心保存問題。」

一枝十八元的實惠價，飽含的還有製作者盡心打造的食安品質。咬一口，彷彿重回無憂童年，那個總為各種好事純粹快樂的美好時代。

冰棒之外，冰店內另有杯裝與桶裝的冰淇淋，芋頭、牛奶、清冰、酵母、蘭姆葡萄等各種口味皆有，不滿足的話還可另外淋上甜甜紅豆泥配料。櫃檯小姐私心推薦帶顆粒的芋頭口味，口感綿順、香氣誘人；王正文鍾情酵母冰淇淋加紅豆泥：「甜度剛好！」鄭義清則推薦自家的蘭姆葡萄──葡萄乾浸蘭姆酒兩週以上再煮，酒精揮發只留酒香──是其他糖廠冰店沒有的。（冰店已經貼心詢問過警察，吃完不會造成酒駕。）

由製冰廠員工親自熬煮的紅豆泥，綿密甜膩，搭清爽的冰剛剛好。

鄭義清談起製冰也有淡旺季之分，「十一月至一月是淡季，我們現在就三個員工在做，旺季才會多請一位計時員工。」冰棒一天只製作一種口味，過程不算難，將原料加入砂糖、麥芽糖與乳化劑一起煮滾，攪拌四至五小時後，冷卻、均質，讓冰棒帶黏稠感，接著倒入泡在零下三十℃鹽水的模具中，迅速插入冰棍，一分鐘內冰棒即冷凍完成，脫模、包裝，進凍庫保存。

也許是為了與時間賽跑，拆開包裝時看見歪得讓人會心一笑的冰棍，就會明白那是純手工的證明。生產的冰在屏東糖廠賣，也在南州糖廠賣，一年大約可賺一百多萬的福利金。

