快訊

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

【鄉間食堂】春一枝：將枝頭春意留在掌心

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 何立翔／攝影 林焮堯、何立翔／照片提供 春一枝有限公司、吳記芒果園

從購入第一部冷凍機開始，生產線上的各種作業問題，李銘煌都有信心可以克服，但原料、設備、技術、人力俱足後，要從原本的材料供應端，轉面向第一線消費者，還有最後的大魔王要打：從零開始打造品牌的行銷挑戰。

「我一度想說，如果兩年內冰棒真的還是賣不動、做不起來，是不是差不多該停損、收起來……雖然已經投入好幾百萬了，哈哈。」名片頭銜印著「最資深員工」的李銘煌，聲線低頻富磁性，精練的言談中點綴著笑意，聽來總是舉重若輕、十分瀟灑豁達，但那其實是種，有過一定事業與人生歷練才具備的，內斂的颯爽。

「一開始，我一家一家信箱塞傳單，真的沒半個人打電話過來耶。」李銘煌侃侃而談：「那時小美或義美的冰棒一枝才十幾元，我們的定價三十元，很多人不看好，擺攤時，還常被婆婆媽媽剾洗（khau-sé，挖苦）說賣太貴。」關鍵是，春一枝的冰棒原料只有三種：鮮果、砂糖、水，無添加額外成分，極致純粹，水果的成本就在那裡。

初次試作採取手工拔冰之後，李銘煌隨即用紅通通的手指打電話，下單一臺拔冰機。
初次試作採取手工拔冰之後，李銘煌隨即用紅通通的手指打電話，下單一臺拔冰機。

春一枝冰棒口味繽紛，採用本土新鮮水果為原料。
春一枝冰棒口味繽紛，採用本土新鮮水果為原料。

李銘煌分享，近年申請HACCP和ISO22000食安管理系統標準時，來廠視察的人員驚訝春一枝工廠環境之乾淨，「說是工廠，其實根本就自家廚房，只是大了一點……你看成分就知道了，沒有添加其他東西，但天然原料做冰也是需要合規。」而無添加也會帶來痛苦：一旦扮演主角的水果不對，一切就會不對味，無法掩飾。因此，對水果原料品質嚴格把關，也成了春一枝最重視的堅持。

臺東卑南的愛文芒果。
臺東卑南的愛文芒果。

春一枝製冰廠對環境衛生的要求高。
春一枝製冰廠對環境衛生的要求高。

李銘煌（左）夫妻歡迎大家來鹿野呷枝仔冰。
李銘煌（左）夫妻歡迎大家來鹿野呷枝仔冰。

枝頭春意鬧 從市集切入市場

從二〇〇七年第一根冰棒問世，〇八年以春一枝之名、扛著冰櫃開始進入市集擺攤，一路不斷挑戰冰棒消費族群既有的價值認知，「你只要吃一口，就知道為什麼要賣這個價──你吃下的是一整顆水果，和臺灣的風土滋味！」後來參加「簡單生活節」，理念始讓更多人看見、認同，名號也逐漸打響，並陸續與鶯歌陶瓷博物館、板橋林本源園邸等展開合作，直到二〇一〇年台灣主婦聯盟生活消費合作社下了一張四萬枝冰棒的訂單，至此，枝頭上的春意，才真正算是開了花、結出果。

就這樣一步一腳印，近廿年來，春一枝陸續在全臺各地設置了約兩百個冰櫃，包括觀光旅遊景點、餐廳、飯店、商店、車站、休息站、博物館、歌劇院、文創基地、棒球場、運動中心、動物園、書局、藥局、廟宇、農會……族繁不及備載，許多世界級品牌舉辦活動，也主動邀約聯名，共推限量紀念冰品，用「四處可見」來形容並不誇張。

春一枝元年，於市集擺攤的珍貴照片。
春一枝元年，於市集擺攤的珍貴照片。

臺東佛光山日光寺的茶禪院也有春一枝冰櫃，吃冰浴佛，身心兩舒暢。
臺東佛光山日光寺的茶禪院也有春一枝冰櫃，吃冰浴佛，身心兩舒暢。

像這樣子的冰櫃，全臺大約有兩百個。
像這樣子的冰櫃，全臺大約有兩百個。

越野賽般挑戰新鮮事

如今成功壯大、甚至已進入世代交班的春一枝，最初萌芽自人生的歧路。「我就是喜歡開車到處玩嘛！那時孩子們還小，放假有空我就會帶家人往東部跑，開越野車在凹凸不平的野溪上上下下，玩水烤肉；從花蓮開始，一路探索好玩的地方，最後來到臺東。」

李銘煌回憶，最早鹿野大家都在種茶，WTO開放之後，臺灣茶葉不敵進口，這裡種茶的人也少了很多，或紛紛改種鳳梨。「那時來鹿野，常住在一家有好喝茶葉的民宿，住久了就和民宿主人成了朋友，後來他都不收住宿費，我想說這樣不行。」同時因為喜愛戶外活動，越野車、沙灘車等設備也需空間停放，遂生出了不如直接在鹿野購屋的念頭，也是機緣，剛好得知有個不再營運的製茶廠想出售。

住下來以後，常有鄰人送來水果，幾次下來，吃到很歹勢，一問之下才知道過熟、過剩或受損難賣的水果太多，直有百分之二到三的比例。經營傳產多年、對數字敏銳的李銘煌為此感到相當不捨，思索到底有什麼方法可以幫助當地的鄰居農民，和這些優質的臺灣水果。「要不，提來做枝仔冰？」大家都覺得是個好主意。可是，誰做？沒人做啊，那只好自己來。

透過枝仔冰 讓臺灣走向世界

「就像那句人家常講的：越在地，越國際。臺灣的水果無論是栽種環境、技術到作物品質，真的都很棒啊。」李銘煌說，他也是開始經營春一枝一段時間之後，才有了這樣的想法：臺灣的四季，可以濃縮在手中的這枝冰棒裡。

「當外國人來到臺灣，就算在冬天，還是能吃到臺灣四季水果的美好滋味，這不是很讚嗎？甚至還可以讓臺東、臺灣進一步走向世界。」確實，春一枝如今不但是臺灣最富盛名、大幅使用在地水果的代表性冰棒品牌，三年前還曾進駐加拿大大統華連鎖超市，今年暑假也登上了國際航線飛機餐，接下來更可望邁向日本。

「一開始真的只是因為喜歡喝茶，所以來鹿野找茶而已。」李銘煌坦言，最早根本沒想過創立春一枝，甚至後來「長」成現在這個樣子，在在超出他的預期。他說起，前陣子買下池上一塊農地，種起米，推出春一枝品牌的池上米，很快就銷售一空。「米好吃的祕訣，當然在於新鮮。」李銘煌指出，也是因為池上的水好、海岸山脈泥火山土質又特別，海拔、溫度都有地利，加上南橫埡口下來的氣流，種出來的米自然不一樣。

鹿野家門口常莫名出現的水果，無心差柳成就了春一枝。
鹿野家門口常莫名出現的水果，無心差柳成就了春一枝。

春一枝鹿野熱氣球嘉年華限量款，冰體和冰棒棍都精心設計。
春一枝鹿野熱氣球嘉年華限量款，冰體和冰棒棍都精心設計。

鹿野茶業在九〇年代衰落後，如今有紅烏龍再振茶鄉之名。
鹿野茶業在九〇年代衰落後，如今有紅烏龍再振茶鄉之名。

春一枝在池上的稻米產地，有著春字標記。
春一枝在池上的稻米產地，有著春字標記。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

延伸閱讀

Hyundai做了一台超狂越野車，只可惜這輛Crater是輛概念車！

台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台東自由行怎麼玩？池上、鹿野、關山一路接著玩！

相關新聞

【生態食堂】照顧土地與未來的料理——膳馨餐飲集團

騰起大火，臺中「馨苑小料理（北屯店）」的廚房裡，主廚葉柏漢正忙著把汆燙好的雨來菇、白蝦仁倒進鍋裡，和蛋、蔥、蒜一起快炒；「這是屏東牡丹的雨來菇，是長在碎石地的陸藻，我們到產地發現它很奇妙，只有南部才會長。」一旁的行政主廚蕭至佑幫忙介紹其他食材：「我們採用雨水養殖的白蝦，不抽地下水，完全靠換水，對環境的影響就比較低。」食材從哪來？怎麼養？都是身為「生態廚師」在料理時會特別注意的。分成深度認識食材的「產地探訪」，與為國小師生料理的「公民教育」，在生態廚師的養成中，料理如何與環境互動，是最重要的。

【生態食堂】離開體制 端出一桌關於土地的飯——自煮生活

「去拜訪農友，樹上隨便摘個棗子給你吃，那個味道吃過一次，你就永遠不會忘記，原來土地本身的風味應該是這個樣子。」張育瑋說這話時，臉上掛著慣有的靦腆微笑。 廚房裡，鐵鍋正滋滋作響。蔬菜、菌菇、漁獲繽紛多彩，寶島山海躍然舌尖，一盤盤地中海式餐食信手拈來，間或混搭傳統滷肉，佐以烏龍茶香調味的創意巧思，跳脫所謂臺菜、日料、法餐的飲食框架。唯一講究的是──食材怎麼呈現原味。 「好的食材，我只用鹽和油調味。」對他來說，料理不只是廚藝，更是一場與土地的對話。「土地會黏人，那真的會讓人深陷其中。」

【生態食堂】撿起不起眼的食材 讓它為生態發亮——拾穗

法式料理餐廳與烘培坊共生的「拾穗Bakery&Kitchen」大隱隱於臺北市信義區的巷弄裡，主理人身兼主廚的呂甯期高中就讀松山高級工農職業學校食品加工科，大學進入嘉義藥專（今嘉南藥理大學）食品科學系，真正進入專業餐飲領域的契機，是「樂沐法式餐廳」臺北分部的工作，讓她第一次面對法式料理的世界。「那是重視邏輯、精準與創造力的體系。」也正是那樣的環境，讓她掌握了自學與實戰並行的節奏，確立了屬於自己的廚師觀，後續更帶領拾穗獲得二○二二、二○二三、二○二五年的500 盤肯定，也是早期進入生態廚師系統代表之一。

【生態食堂】「花現」友善產地 宜蘭綠色私廚——花愛現小酒館

初秋，車行過羅東繁華市區，一路進入冬山休耕的廣闊農村，抵達田間一座樸實房舍餐館。看似不起眼，其實是宜蘭頗負盛名的私廚，還因為歌手蕭敬騰和經紀人太太Summer 推薦，得到二○二四年500盤美食評鑑殊榮，也是冬山鄉唯一入選店家，「花愛現小酒館」。 「是胡小禎帶他們來的，蕭敬騰說這裡很隱密，狗仔都拍不到，他還在前面打籃球欸！」主理人邱苡禎笑著說，他們的店坐落阡陌間，唯一通道是一條長長的田間小路。「有客人覺得我們店裡家常，但對政商名流來說，反而是個優點。」

【半農半音樂】和你一起 輕快的生活

「我們移居不是什麼華麗轉身，就是要想辦法生活下去。」臺東長濱的天氣晴，亮晃晃的陽光穿透稀稀疏疏的葉子，打在「長濱船團基地」上，陳冠宇坐得四平八穩，一旁的以莉．高露（Ilid　Kaolo）爽朗的笑說：「很多人以為我們當初去南澳種田是因為很有錢，怎麼可能？有一次我們正手工打稻穀的時候，一個路人經過，說在公視看過我們，形容說：『你們就是在臺北走投無路來這邊種田的！』某個程度來說，也不能說他錯啦。」語調徐緩幽默，他們看起來已經不在意且舒適自在，搬來長濱十年，陳冠宇說他們歷經不同生活方式，更開啟「3.0」的人生階段。

【半農半木作】在南澳蓋小屋的山小日子

「十九歲那年，我就想哪天是不是能在這裡蓋一間屬於自己的小屋。」站在渺無人煙的郊野、施作進度已略見雛型的木構骨架旁，蔡山緩緩說出少時夢想。大約同個時期，二〇一〇年左右，蔡山的父親，在地人稱「阿江」的陳昌江正開始提倡「南澳自然田」，引領了一波南澳打工換宿、體驗自然農法，以及下鄉、移居的風潮。蔡山則在家自學、跟著父親幫農，並逐步接觸木作技藝。近年，他同時將精力放在老屋改造，並經營農村木作系YouTube 頻道「山小日子」，迄今已累積十五萬訂閱數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。