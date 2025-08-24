【餐桌上的產地】平地桃：水蜜桃下山奮鬥的故事

文字 林玠芷／攝影 薛穎琦

照片提供 農業部農業試驗所、張國寶、賴和遠、謝晏森

據康熙年間《臺灣府誌》記載，桃在清代已有可考的種植歷史，推估可能在更早的明鄭時期，便有移民帶桃一同飄洋過海，落地生根；早年盛行、可在平地種植的鶯歌、福壽等硬肉桃，便是中國品系，直到日治時期，才首度引進一般大眾熟悉的「水蜜桃」。

臺灣真正開始穩定種植水蜜桃，是在六○年代中部橫貫公路開通前後，陸續導入數十種高需冷性的桃品種，也逐漸提高了山區種植面積。後來為了疏緩山區墾殖壓力、讓水蜜桃可以種在高山以外的區域，農試所在八○年代嘗試進行雜交培育，也大量進口外國品種試種，從中研發出臺灣自產的平地水蜜桃品種；數十年來農試所參與桃相關研發的專家繁多，近年較常對外發表、與農民有所互動的，則當屬作物組宋家瑋、遺傳資源及生物技術組黃群哲，二位副研究員。

平地逐漸興盛的桃

笑容和藹的宋家瑋，今年六十歲，一九九二年便進入農試所參與果樹育成相關研究，至今超過三十年。聽到我脫口而出「水蜜桃」三個字，他先釐清觀念：「學術研究上都說桃，水蜜桃是一般民眾使用的泛稱。」語氣不急不緩，像耐心講解公式的高中數學老師，「桃的分類首先會以需冷性區分，高需冷性桃就是一般說的高山桃，低需冷性桃就是平地桃。但又不是這麼絕對，因為平地桃不只可以種在平地，也可以上山，只要測試好種植條件；反過來看高山桃就不太能下山，因為山上才有符合它的需冷性的環境。」

宋家瑋談起水蜜桃，歷史資訊之縝密有如百科全書。

農試所的培育田區，種有多款品種與質地不同的桃子。

在平地桃出現前，高山桃是市場多數，甜蜜多汁且大顆，農試所在培育品種時也以大果為主要方向，宋家瑋語重心長表示，「好吃當然很重要，但是果大漂亮啊，漂亮就會好價，我們研發品種的同時，也要顧到農民生計才可以。」品種研發是大家共好而不能孤芳自賞，他從冰箱拿出一盤品種、大小各異的桃子，其中還有少見的蟠桃，「這些是我們還在測試中的品種，已經在冰箱放一週了，想了解外觀還有質地，還是直接吃最快。」

果樹育種並非坐辦公室、大量出差開會就能完成，還要常常在太陽底下巡田水，剛帶我們到田裡逛過一圈的黃群哲脫下汗溼的帽子，一旁補充，「每個品種的發表都經過長時間觀察與試種。農試所自己的田，因為較少人力可以管理，霧峰這裡天氣又熱，我們的環境可說比農民的嚴苛，如果我們種得起來，那農民種基本也不會有太大問題。」

黃群哲在滿樹的套袋中一秒找到能夠摘採的桃，可謂快狠準。

溶質蟠桃（下排右一、二）與其他不溶質桃，口感差別在於前者綿軟多汁，後者扎實Q彈。

但也有例外，黃群哲推了推眼鏡，看起來像班上的謙虛學霸，「像台農六號甜心，它是無毛黃肉桃，其實試種時狀況還不錯，但由於氣候變遷，無毛桃因為沒有絨毛保護，容易有蟲害和裂果問題，我評估應該就不會開放授權了；農民栽種不容易，尤其桃一種要三到四年才會收成穩定，不能讓他們都種了結果血本無歸。」台農一號到七號等平地桃充滿農試所挑戰低需冷性桃的野心，有價格漂亮的大果，有口感較彈、方便運輸的不溶質果，甚至市面少見的黃肉桃；在七號之後，便轉向多元發展，各有不同特性。

台農六號甜心為無毛油桃，形似蘋果，考量產能最後無開放授權。

平地桃的內行門道

若要說目前市面種植面積最大、最受歡迎的平地桃，一定是台農三號春豐，也是宋家瑋個人最喜歡的品種，「它兼具台農甜蜜與春蜜特色，算中大型果，糖度高、水分多，若到九分熟，整體狀態不輸高山品種，帶皮直接吃口感很好。」第二名紅玉，第三名紅鈴；而黃群哲則鍾愛台農九號紅金，「這品種紅皮黃肉，有淡淡芒果香氣，口感扎實又甜中帶酸，我覺得很剛好。」

身為專業育桃人員，除了個人偏好，也有一套自己的水蜜桃挑選心法，大方向的建議是從時間與產地下手，宋家瑋對細節信手捻來，「如果搶早、大顆價錢就好，但這不是一定，像高雄那瑪夏區的桃，因為品質好糖度高，有時候就算不大顆，價錢也不錯。從產季看的話，同一個品種，中後段採收的會比前期採收風味更佳。」

黃群哲舉例：「台農七號是四月中旬到月底左右採收，四月底採的就會比較好吃。桃子在摘的當下其實糖度就確認了，就算後熟也不會變化，所以挑選時建議選新鮮但熟度高一點的。」

黃群哲一走入果園便展現驚人記憶力，如數家珍的一一介紹桃樹品種。

宋家瑋表示，副研究員的日常就是各種桃子可以奢侈的吃。

育桃人的兩三事

宋家瑋任職農試所期間輔導過許多農民，經現場勘查、確認狀態，多數都問題都能解決，「有時農民會有自己的想法，比如落葉時間有固定區間，他們可能會想搶早人工落葉，雖有減產風險但還是會想嘗試。像以前種醃漬用桃，我們建議十一月中下旬至十二月初落葉，他們一樣也有提早情形。」

黃群哲也遇過多次桃農求救，他態度淡然地說：「農民正確地搶早其實也有好處，主要是可以避開雨季和病蟲害。在農試所果園裡，不論保種還是選育，較重視環境友善。雖然多數農友其實偏好採用慣行，我們還是會建議使用友善資材，如此操作，諮詢時才可以更完整知道農友種植狀況。」

桃農們種植平地桃品種，不只在平地或低海拔地區，也有自行帶至高山嘗試種植且成功的案例，「我協助過幾位農友，比如種紅鈴的謝晏森，種紅鈴和台農十號珍翠的張國寶，還有把紅玉和紅鈴種在高山上的賴和遠，他們其實各有不同的管理方式，可以直接到產地參觀、問問他們。」得到推薦，我們當然直接出發去。

平地的世外桃園們

在臺中太平車籠埔海拔約三百公尺處，果農謝晏森種植水蜜桃已四年，經營約一甲大的「傑克森林農場」，主要種植荔枝與龍眼，因採收時間集中，將其中三分地改為種植咖啡豆與紅鈴水蜜桃。去年六十歲退休前，皆於外商或本土公司擔任業務經理，為好好經營退休後的第二人生，謝晏森選擇將重心放入一直感興趣的農業之中，「朋友都笑我說怎麼經理不做跑來務農，但我覺得都退休了就要做自己喜歡的事情，追求人生夢想。」

除了到農試所上課充實相關知識，他也仔細記錄種植期間狀況，「我曾遇過穿孔病或落葉時機等問題，都是找黃群哲討論，其實田間管理最重要的是建立自己的SOP流程，落實執行就會有好收穫。」謝晏森從第三年開始穩定收成，參加太平區優質水蜜桃評鑑，去年榮獲第三名，今年更進一步獲得第二名，「得獎對銷售很有幫助，我對品質有一定要求，如果水蜜桃品相不好就不賣，會直接冰到冷凍，除了延長保存期限，打成冰沙也非常好喝！」

謝晏森平日皆獨自在果園工作，只有農忙期會請人幫忙。

謝晏森種植的紅鈴水蜜桃，於太平區水蜜桃評鑑上斬獲佳績。

而位於頭汴坑海拔四百公尺左右約兩甲大的「寶馬優質果園」，由五十二歲的張國寶主理，多種植荔枝與龍眼；水蜜桃種植面積約三分地，目前已有七年種植經歷，第三年開始穩定收成，亦曾參與過太平區水蜜桃評鑑，勇獲季軍。「我以前看板廣告做了二十多年，剛好爸爸年紀大了，才跟太太一起回來接果園。但是以種水蜜桃來說還算是新手啦，常常遇到不同問題，就要打給黃群哲確認。」

種桃的契機，是遇到農會與農試所推廣種植水蜜桃，填補四至五月太平區的水果空窗期，「像紅鈴的特色是賣相好且甜度也好，放軟一點會多汁，珍翠則是口感像脆桃。我們會自銷也會跟盤商和農會合作，很多回頭客都是吃了很喜歡，說要拿盤子接著不然汁水太多；還有一位每年飛去日本吃水蜜桃的客人，說我們的品質不輸日本，有好的回饋我們就有信心繼續種下去。」他靦腆地笑了笑。

張國寶的水蜜桃品質優良，曾被回頭客稱讚不輸日本。

張國寶的水蜜桃品質優良，曾被回頭客稱讚不輸日本。

種在高山的平地桃

在梨山海拔約一千五百公尺經營「A-one 菓業」的賴和遠，田地共六甲多，其中兩甲多種植水蜜桃，其他種甜柿、馥香梨和西瓜李等。他原是日立冷氣的工程師，從底層行政做起，在各部門間流轉十年，扎實了解公司業務運作內容，七年前毅然辭職回鄉，接管父親種植多年之果園，「我其實都打算過了，先了解企業的營運模式，運用在經營果園還有行銷梨山水果上；回來前也先做了功課，知道父親果園的高山桃因為氣候變化有開花不結果等狀況，我就去農試所上課，想把平地桃帶到高山來，以友善農法種植。」

因事前多有準備，種植狀況穩定，「我種紅玉和紅鈴，紅鈴是白肉，大顆漂亮，我的採收期錯開平地兩週；紅玉我種出來形狀跟平地不太一樣，採收剛好碰到梅雨，但它是不溶質，不容易受傷。如果有問題，我一定立刻拍照或者把有問題的枝葉寄給黃群哲，看怎麼處理，不自己實驗、不聽農藥行的，聽專家的，並持續觀察與測試，是我的從農守則。」

高山桃和平地桃皆有種植的賴和遠，心中亦有自己的偏愛，「上海蜜真的很好吃，整體的色澤、香氣都不一樣，很香甜。」他期許自己將農業當成一輩子的事業看待，「水蜜桃是我這十年內的努力成果，務農讓人很有成就感，接下來我也要繼續前進。」以務農為一生志業是浪漫而踏實的選擇，期待並祝福A-one 菓業的下一個十年。

賴和遠種植高山種與平地種水蜜桃，果形皆圓潤飽滿。

賴和遠種植高山種與平地種水蜜桃，果形皆圓潤飽滿。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。