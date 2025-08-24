【餐桌上的產地】甜莃果園：守護質樸生活初心的梨山桃樂園

文字 郭正偉／攝影 吳尚鴻、郭正偉

照片提供 許漢忠

臺中市和平區的梨山地區海拔約一千八百公尺，加上適合種植溫帶水果的溫差，成為臺灣著名且重要的水梨、蘋果與高山水蜜桃產區。甜莃果園坐落中部橫貫公路宜蘭支線約五十七K處，屬於梨山靠外圍區域的果樹園。七月初的採訪日，臨近丹娜絲颱風前夕，在地出身的許漢忠搶著風雨欲來的時限，想先將第一批水蜜桃送食安檢驗，確認品質無虞，才能準備採果、出貨。

山上早晨的風景明亮乾淨，風輕輕的，晴朗陽光舒服晒出微汗。公路兩側盡是不同農家的果園，遠遠望去，深綠果樹掛著數量不一的淺色套袋，一閃一閃像金花盛開燦爛，袋裡果實們耐心靜等成熟。不知道是誰家的防猴害音響喇叭，環山播放震天價響的流行歌，周杰倫剛結束，現在是林俊傑。

近環山部落的山間，果樹園滿布。

許漢忠經營甜莃果園剛好滿十年。

用汗水換整園甘甜

許漢忠領著我們走進自家果園，不注意先撞到蘋果樹林間的幾顆蘋果，繼續往上走，已套袋的水蜜桃樹與梨樹自眼前交相展開。「我這邊是蘋果跟水蜜桃占大宗。」許漢忠伸手拆開樹間的桃子套袋，約六、七分熟的水蜜桃露出，甜蜜香氣淡淡散開，吃桃渴望莫名就被勾引出來。「我種的水蜜桃品種有三種，分別是中津白桃、上海蜜與山根桃。收成的時間也剛好錯開來，大約會有隔兩週的成熟時間差。」

務農需要高度的體力與規律性，許漢忠說自己幾乎沒有休閒生活。晚上大約九點多就寢，清晨五點醒來開始工作，晨間巡視果樹，管理生長，每一天、每一季都有該做的工事。他以水蜜桃樹為例，「五月我巡果園的時候，會特別注意葉子的狀況，友善環境種植的關係，在這時期，沒有用藥的果樹比較容易出狀況。」

一般常認為水蜜桃是嬌嫩、難照料的水果，許漢忠笑說，照顧水蜜桃的確是細緻入微的工作。「每年大概三月中旬，水蜜桃會開始開花。四月初至中旬就可以見到果實。為了讓果實維持生長品質，我會先做第一次疏果，去除徒長枝或多餘果實；套袋前會再做第二次疏果。」許漢忠說明園內水蜜桃的生長循環，「套袋目的是為了防蟲害，大概會在採收前一個月進行。」

梨山甜莃果園占地約一點七公頃。

園內預計第一波收成為中津白桃。

水蜜桃特別怕水。「過多的雨水會嚴重影響水蜜桃口感，甚至裂果。」許漢忠也觀察到，近年蟲害變多了。「可能是因為氣候變遷，梨山整體溫度漸攀，不少外圍的果園都感受到，逐年提高的溫度影響收成，而且採收季節也普遍開始延後。」氣溫影響土地種植情況，原本山上不常見的果蠅也開始出現，重視環境友善耕作的他，選擇以噴灑肉桂精油等有機資材做防治。果園裡除草則以手工、機器拔除替代除草劑，「畢竟除草劑或多或少都可能會被果樹吸收，我很難說對健康有沒有影響。」

這也意味著農務過程，照顧果樹需更細膩且費心，但也是這樣的堅持與良好品質，讓甜莃果園出品的水果，得以通過嚴格檢核，成功上架了如「台灣主婦聯盟生活消費合作社」、「無毒農」等知名銷售通路，闖出一番受大眾喜愛的佳績。

桃樂園中的家庭生活

談起當初順應父親退休的時機接手果園，許漢忠認為是一場「面對未知挑戰」的創業歷程。從工程師轉為農夫，雖感辛苦，卻獲得了一種生活的「自在」感受。「就像從受雇的人變成老闆身分，要自己承擔所有壓力。」許漢忠的笑容透著一種與自然共生的療癒，「但相較於工程師的上級壓力、隨時待命的緊繃，務農更需要學習的，是與大自然相處，順應天候的謙卑與耐性。」

儘管看著父母從農超過三十年，但這是第一次，必須自己獨自擔起所有責任。「剛開始的兩三年，還是跟著我父親一起做，從實作累積經驗。」許漢忠回想當初：「當初從農，我其實沒想太多關於有機或減藥的種植想法，但隨著我熟悉照顧果樹的農務，才開始感受到環境友善跟安全用藥的重要。」如同俗諺常言「什麼因種出什麼果」，在親近土地的過程中，他察覺每一次行動都細細牽動著日後的收成情況，如果希望種者安心、吃者健康，而富饒土地能久長，環境友善耕作是必要的選擇。

桃花盛開，象徵著日後收成的豐碩。

務農讓許漢忠與家庭分隔兩處，不過他仍在其中努力尋求平衡。「就算要回家，還是得先把果園的事情處理完。」許漢忠解釋為何不自己開車回新竹，「我還是要一大起起床先巡園、除草，確認每棵果樹狀況，忙到下午才能離開去宜蘭搭車。如果忙了一天還要開長途車程，對體力、安全都不太好。」比較不忙的時候，可以待個一週，但更常是回家兩天就得再上山。

沒有辦法隨時陪伴家人，成為務農生活裡的一點遺憾。「現在小朋友課業壓力真的很大，就算下課回家也都在寫作業、讀書應付考試，才國小耶。我們國小下課都在玩或看電視吧？」許漢忠口氣透出不捨，「暑假家人會上山來，我太太也會希望我帶女兒到果園走走。」相較平常在都市的學業競爭，果園的自然環境能讓孩子放鬆，消融壓力，像一座「桃」樂園。

「務農就是創業，也是學習跟自然相處的過程。」許漢忠說。

梨山上的冬天，是整理果樹的時間。

從農苦樂皆始於難題

務農之路充滿難題，比如近年極端氣候影響，蘋果因為開花期下雨或低溫，導致結果率下降，許漢忠說，即將收成的今年，甚至有可能不足過往五成。園內也曾遭遇乾旱問題，為了應對，他斥資百萬挖了一口井確保水源。「營運果園的資本就是一項難題，初期我在硬體投資超過四、五百萬；每年的人事、肥料、資材等，營運成本也差不多三百萬，一次產量受損就很難補足。」

行銷也是當代青農不可或缺的能力，父親一輩的通路常直接透過行口，價格因此受限，「我慶幸自己比較早改用經營社群的方式行銷品牌、自產自銷，上架的通路也是我一個一個找。目前的銷售模式，是我認為品質搭配銷售量的最佳值。」採收型態同樣多所注重，水蜜桃保存不易，許漢忠說：「我通常會在七、八分熟時採收，方便運輸，也減低受損，抵達消費者手中，桃子已經後熟至最好吃的時候。」

因自產自銷，蜜桃產季出貨期，是園內忙碌大事之一。

採果之後，就要確認品質、重量，分類鮮果。

園內的稱重、選果設施。

趁著採訪，許漢忠以身為種植者的觀點，提供我們市場上選擇水蜜桃的祕訣：「選大顆一點、帶有蒂頭的果實。」有蒂頭的桃子，大概都代表是從果樹上採收的；沒有蒂頭的，有時可能撿拾自落果，吃起來口感會偏酸或不佳。「紅不紅是品種、日照因素，熟度才是影響水蜜桃美味程度的關鍵。」他提醒愛吃桃的朋友，收到高山桃記得放常溫通風處等待後熟，當偏白、偏綠的部分轉黃，香氣越來越濃，就是熟度夠了，最美味的時候。

離開喧鬧都市的華美與壓力，許漢忠選擇返回家鄉全心經營果園，他笑說儘管生活看似很無聊、單一，卻每天都有事要忙，喜歡現在簡樸、單純的生活。對於有志如他轉業務農的朋友，許漢忠則給出肺腑心得：「務農雖然辛苦，但只要用心，不投機取巧，就可以取得好成績。」

多半獨自在山上打拚的許漢忠，心中仍時時緊繫著妻女。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。