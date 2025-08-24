【餐桌上的產地】奶與蜜的復興地

快訊

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 何立翔／攝影 吳尚鴻

照片提供 桃園市復興區農會

現任桃園市復興區農會總幹事高理忠（Tanga Maray）曾服務杏壇逾三十年，並獲教育部師鐸獎，主修聲樂專長的他，說起話來有種溫潤的質地，「除了大家熟知的水蜜桃，復興區其實還有非常多特產，一月到十二月一字排開，就有香菇、枇杷、桶柑、桂竹筍、繡球花、綠竹筍、水蜜桃、水梨、奇異果、甜柿、高麗菜、聖誕紅，甚至還有蜜李、咖啡、蜂蜜……在我眼裡，這裡就像《聖經》裡描述的『奶與蜜之地』。」對於復興區豐饒的各種農作物產，高理忠如數家珍。

復興區農會的「彩虹原夢館」除了水蜜桃產品，還充滿各種特色物產。
復興區農會的「彩虹原夢館」除了水蜜桃產品，還充滿各種特色物產。

得天獨厚桃花源

好奇復興區、拉拉山能種出來漂亮又好吃的水蜜桃，關鍵是什麼？高理忠略加思索、語帶妙趣地說：「有個說法是，因為地形的關係。」由於山域與山域間的空間開闊，讓山脈東邊宜蘭平原的氣流能沿著蘭陽溪谷一路深入、不斷流通至此，或許受太平洋的風吹，真讓拉拉山結出來的水蜜桃，因此有了不一樣的滋味也未可知。

農會的祕書王壽志強補充，復興區也因地處較高緯度，以致種植區域的海拔高度雖不及梨山，卻也能形成足夠低溫的環境：「對照江湖傳言：水蜜桃要好吃，必須滿足『五℃』、『累計一千小時』兩個條件，好像有一點道理。」

在復興區的水蜜桃產業鏈中，農會扮演著至關重要的角色：除了長期和農試所、農改場保持密切技術合作，也協助提供農業資材給需要的農友，最重要的是，採收之後協助農友代銷，是復興區水蜜桃對外輸出的重要環節。王壽志強說：「其他地區的農會，像新竹、善化、下營……全臺各地，都會來下單，接下來要一路忙到八月底了。」儼然是一場「甜蜜的負荷」。

新竹縣尖石鄉出身的高理忠，國中時隨父親遷居至復興，半生職涯也多在此度過。
新竹縣尖石鄉出身的高理忠，國中時隨父親遷居至復興，半生職涯也多在此度過。

蜜桃產銷 農會隨行

「七月是高山水蜜桃產季正要開始的時候。」總幹事與祕書帶我們走到包裝區，參觀水蜜桃品檢、裝盒的出貨流程，並說明：「目前農會收到的就是一般說的早桃或中桃，看起來多為『大久保』，八月之後的晚桃，應該就會以『上海蜜』為主了。」

一走進包裝區，強大的冷氣撲面，桃子也要吹冷氣？供銷部主任宋月英笑說：「水蜜桃太熱會化掉！真的，不開玩笑，我們每天有兩臺冷鏈車持續在外面跑，一臺上山收桃，一臺下山出貨。」宋月英口中的收桃，指的是農會與在地桃農的契約合作。

農友前一天預估好明日將採收的果量，隔天農會專車就會前往收取，以彼此都合適的價格收購、代銷，省卻農友們的行銷成本；收取過程中，維持低溫與防震包裝等都特別注重；水蜜桃抵達農會後會接受品檢，從最基本的大小分級、叮蛀碰撞痕跡，到外觀形狀好看與否，只要有一丁點不完美的醜果，就會被劃入「格外品」。

善用剩果 格外不耍廢

「水蜜桃是天生『嬌貴』的水果，容易受傷，受傷了就不能出貨。」王壽志強一旁說明：「但格外品只差在品相，並不影響風味，果肉品質還是很棒的，所以看農友是要自行回收處理，或是可以較低價格出售給農會，作為加工原料。」農會目前最知名的水蜜桃衍生產品，是搭配桃園新屋的米製成的「水蜜桃米乖乖」和「水蜜桃氣泡蜂蜜酒」，明年則預計推出水蜜桃口味的無酒精氣泡飲、咖啡與布丁。

王壽志強（左一）與宋月英（右一）示範水蜜桃品檢與包裝的細節。
王壽志強（左一）與宋月英（右一）示範水蜜桃品檢與包裝的細節。

格外品不對外販售，但其實瑕不掩瑜。
格外品不對外販售，但其實瑕不掩瑜。

水蜜桃氣泡蜂蜜酒。
水蜜桃氣泡蜂蜜酒。

水蜜桃米乖乖。
水蜜桃米乖乖。

水蜜桃甘糀。
水蜜桃甘糀。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

【餐桌上的產地】平地桃：水蜜桃下山奮鬥的故事

詩人余光中寫了詩詠桃：「水蜜桃，紅夭夭／⋯⋯豐腴而又慵軟／甜裡帶一點點酸／忙了舌頭／閒了牙齒／豔名真是不虛傳⋯⋯」桃的魅力可見一斑。過往常見的水蜜桃多為外國品種的高山桃，特性為高需冷性（需長時間處於低溫環境），種植於海拔一千四百公尺以上高山地區，直至八〇年代，農業部農業試驗所展開平地桃相關研究，慢慢發展出台農系列，臺灣在地培育的桃子。

【餐桌上的產地】甜莃果園：守護質樸生活初心的梨山桃樂園

「我女兒跟太太目前都住在新竹，方便上學跟工作。」原為竹科工程師的許漢忠，二〇一五年從退休父親手中接過梨山上約一點七公頃的果園，借女兒名命名「甜莃果園」──是祝福也是期許，希望在他的照顧下兩者皆能安心成長。「平常大多是我一個人住山上，盡量每兩個禮拜就下山回家一次。農忙的時候，家人也會上山一起幫忙。」四十三歲的他，仍略帶某種青春羞澀的樸實氣質，好看、親和的笑容又顯現父親身分的溫暖。「照顧果樹需要大量時間，我每天巡園都有事情要忙。」即便是家庭日，他也需在白天先完忙所有農事，才敢放心下山，搭上漫長的夜路車程，疲憊相隨，回家團聚。十年如一。

【餐桌上的產地】奶與蜜的復興地

「復興區目前大約有一百八十公頃，種植果肉柔軟的溶質高山桃；另有一百四十公頃左右種植採收期較早、肉質比較硬的平地種，例如『紅玉』。」

【餐桌上的產地】恩愛農場：拉拉山上的蜜桃盛宴

臺灣的高山水蜜桃，通常在每年七、八月迎來大盛。無論從三峽、大溪或是大同前往拉拉山，只要看見路邊越來越多小貨車擺出一籃籃嬌嫩欲滴的水蜜桃，不須停車暫借問，即可知已經進入產地復興區了。一入復興深似海、山路蜿蜒浩漫，到拉拉山旅遊，途經「角板山」復興區農會時，別忘稍作停歇，逛逛還有驚喜。 分別來自南投國姓、埔里的曾進寶和韓瑞月，當初新婚燕爾的兩人，在一九八〇年代造訪復興鄉深處的拉拉山，一舉愛上如詩如畫、仙境般的深山環境，開始認真思考務農抉擇，最後也真的有緣購入了這塊地，遂以「恩愛」之名經營農場、種水蜜桃，距今已超過四十年。在此期間，不僅一對兒女成家，孫子也都上了中學，農場裡一片桃李芬芳。

【鄉間食堂】專注用好吃定勝負的蔬食料理

徐兆麟順手取出胸前掛在圍裙口袋的擺盤鑷子，仔細盯著自己精心設計、烹製的「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」做出餐前最後的裝飾確認。「這道菜的發想，來自《中華一番！》某一集有個『特製彗星炒飯』，從天而降整盤綠色炒飯。我就想，我也想做出一盤綠色、會發光的炒飯。」廚師界人稱ChefTim的徐兆麟，擔任蔬食餐廳「小小樹食」的行政主廚，三十六歲的謙和型男如他，頎長身材，語氣、個性透著陽光暖意，帶著童趣笑容介紹店內這款常備招牌菜色。不僅視覺繽紛，也想讓客人吃得心滿意足。「我們的蔬食菜品其實無關宗教，但佛陀碗這名稱的本意就是大眾皆能食用，我想借用這樣的豐盛意涵，期待大家吃了飽足而健康。」

【鄉間食堂】時時有人的料理初心

「我們推廣蔬食的目標對象，是『非素食者』。」位於高雄的「五郎時食」，執行長胡財賓擁有三十餘年料理經驗，讓他深知習慣葷食的客人一聽到「素食」的刻板印象，多半立即揮手拒絕。「有些客人吃到最後才意識到我們是蔬食餐廳，就會對蔬食改觀，以後也就不會這麼抗拒。」胡財賓打趣道：「要是菜單寫『秋葵手卷』、『青椒握壽司』，葷食的客人可能會掉頭就走！」透過「翻轉」，為蔬食開創出新的可能性，顛覆以往大眾長期對於蔬食烹調方法單一、仿素加工食物的既有想法，先從不排斥開始，透過視覺與味覺重新定義蔬食想像，進而品嚐到食物帶來的美好。

