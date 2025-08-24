【餐桌上的產地】奶與蜜的復興地

文字 何立翔／攝影 吳尚鴻

照片提供 桃園市復興區農會

現任桃園市復興區農會總幹事高理忠（Tanga Maray）曾服務杏壇逾三十年，並獲教育部師鐸獎，主修聲樂專長的他，說起話來有種溫潤的質地，「除了大家熟知的水蜜桃，復興區其實還有非常多特產，一月到十二月一字排開，就有香菇、枇杷、桶柑、桂竹筍、繡球花、綠竹筍、水蜜桃、水梨、奇異果、甜柿、高麗菜、聖誕紅，甚至還有蜜李、咖啡、蜂蜜……在我眼裡，這裡就像《聖經》裡描述的『奶與蜜之地』。」對於復興區豐饒的各種農作物產，高理忠如數家珍。

復興區農會的「彩虹原夢館」除了水蜜桃產品，還充滿各種特色物產。

得天獨厚桃花源

好奇復興區、拉拉山能種出來漂亮又好吃的水蜜桃，關鍵是什麼？高理忠略加思索、語帶妙趣地說：「有個說法是，因為地形的關係。」由於山域與山域間的空間開闊，讓山脈東邊宜蘭平原的氣流能沿著蘭陽溪谷一路深入、不斷流通至此，或許受太平洋的風吹，真讓拉拉山結出來的水蜜桃，因此有了不一樣的滋味也未可知。

農會的祕書王壽志強補充，復興區也因地處較高緯度，以致種植區域的海拔高度雖不及梨山，卻也能形成足夠低溫的環境：「對照江湖傳言：水蜜桃要好吃，必須滿足『五℃』、『累計一千小時』兩個條件，好像有一點道理。」

在復興區的水蜜桃產業鏈中，農會扮演著至關重要的角色：除了長期和農試所、農改場保持密切技術合作，也協助提供農業資材給需要的農友，最重要的是，採收之後協助農友代銷，是復興區水蜜桃對外輸出的重要環節。王壽志強說：「其他地區的農會，像新竹、善化、下營……全臺各地，都會來下單，接下來要一路忙到八月底了。」儼然是一場「甜蜜的負荷」。

新竹縣尖石鄉出身的高理忠，國中時隨父親遷居至復興，半生職涯也多在此度過。

蜜桃產銷 農會隨行

「七月是高山水蜜桃產季正要開始的時候。」總幹事與祕書帶我們走到包裝區，參觀水蜜桃品檢、裝盒的出貨流程，並說明：「目前農會收到的就是一般說的早桃或中桃，看起來多為『大久保』，八月之後的晚桃，應該就會以『上海蜜』為主了。」

一走進包裝區，強大的冷氣撲面，桃子也要吹冷氣？供銷部主任宋月英笑說：「水蜜桃太熱會化掉！真的，不開玩笑，我們每天有兩臺冷鏈車持續在外面跑，一臺上山收桃，一臺下山出貨。」宋月英口中的收桃，指的是農會與在地桃農的契約合作。

農友前一天預估好明日將採收的果量，隔天農會專車就會前往收取，以彼此都合適的價格收購、代銷，省卻農友們的行銷成本；收取過程中，維持低溫與防震包裝等都特別注重；水蜜桃抵達農會後會接受品檢，從最基本的大小分級、叮蛀碰撞痕跡，到外觀形狀好看與否，只要有一丁點不完美的醜果，就會被劃入「格外品」。

善用剩果 格外不耍廢

「水蜜桃是天生『嬌貴』的水果，容易受傷，受傷了就不能出貨。」王壽志強一旁說明：「但格外品只差在品相，並不影響風味，果肉品質還是很棒的，所以看農友是要自行回收處理，或是可以較低價格出售給農會，作為加工原料。」農會目前最知名的水蜜桃衍生產品，是搭配桃園新屋的米製成的「水蜜桃米乖乖」和「水蜜桃氣泡蜂蜜酒」，明年則預計推出水蜜桃口味的無酒精氣泡飲、咖啡與布丁。

王壽志強（左一）與宋月英（右一）示範水蜜桃品檢與包裝的細節。

格外品不對外販售，但其實瑕不掩瑜。

水蜜桃氣泡蜂蜜酒。

水蜜桃米乖乖。

水蜜桃甘糀。

