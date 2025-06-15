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【鄉間工藝課】存放生命美好經驗的檳榔葉鞘盒

聯合新聞網／ 鄉間小路
林駿逸負責拿鞘作品製作。
林駿逸負責拿鞘作品製作。

文字 吳櫂暄／攝影 林育全／照片提供 拿鞘

每片檳榔葉鞘都有獨一無二的紋理。
每片檳榔葉鞘都有獨一無二的紋理。

採訪當日一早，劉大衛與林駿逸倆人揹著今日準備送貨的產品，出現在位於臺北潮州街的「CHUZI 筑子」工作室。店鋪兼工作室的空間，販售各式工藝選品。陳設桌的一區擺放有拿鞘的作品：大大小小，方正平整的鞘盒子與鞘器皿，還有以傳統編織工法混搭皮革的鞘卡套。筑子的負責人楊筑鈞與拿鞘兩位設計師是認識數年的朋友，這裡也是拿鞘寄賣商品的選物店之一。

「職務分配來說，我通常負責對外相關的工作內容，像是粉絲專頁推廣、展覽規劃與執行、業務接洽，以及葉鞘收集與前期作業。」劉大衛說明彼此分工：「駿逸則專注工藝，包括各式作品製作，或是展覽協助與其他支援。」

夏天晒出來的鞘器皿會有一股香氣，太陽混合葉材的味道。
夏天晒出來的鞘器皿會有一股香氣，太陽混合葉材的味道。

提起拿鞘以檳榔葉鞘作為創作重點、賣點的緣起，擁有策展人身分的劉大衛說，大約十年前，因部落相關素材的策展工作，接觸了檳榔葉鞘。檳榔葉鞘是中南部或花蓮地區普遍常見的葉材，但當時還沒有工藝師或工作坊研發相關產品，讓他覺得這是適合創業的材質首選──還沒人做，就代表有全新機會與亮點，儘管研發前期必須冒著拓荒的風險。幸運的是，決定開啟拿鞘品牌的那年，劉大衛收到了一份助力：「我們參加原住民族委員會舉辦的競賽，拿到創業獎金！」

筑子以一半工作室一半店鋪為概念，真實呈現手工藝創作的現場。
筑子以一半工作室一半店鋪為概念，真實呈現手工藝創作的現場。

楊筑鈞是創作者，也經營筑子販售工藝品。
楊筑鈞是創作者，也經營筑子販售工藝品。

讓世界懂得檳榔葉鞘之美

部落傳統工藝中，存在相當多已被開發成產品的素材，如月桃、構樹、藤、苧麻等。對拿鞘的倆人來說，使用檳榔葉鞘創作，就像是走在一條前人尚未熟悉的路。驚喜時有，但困難也是。半天高的檳榔樹，不易攀爬取得葉鞘素材，生長中的纖維也可能尚未穩定，他們通常會採用自行掉落在地的葉鞘，其乾燥程度也較利於後續風乾、加工。「其實也為了符合我們的核心概念，希望順著葉鞘自然掉落的節奏來蒐集，比較接近我們創作的材料觀。」

泰雅族的劉大衛（左）與阿美族的林駿逸，共同創立拿鞘將滿十年。
泰雅族的劉大衛（左）與阿美族的林駿逸，共同創立拿鞘將滿十年。

順著檳榔葉鞘自然掉落的節奏蒐集葉材，是拿鞘心中的材料觀。
順著檳榔葉鞘自然掉落的節奏蒐集葉材，是拿鞘心中的材料觀。

一開始，撿拾採集的工作委由部落族人協助，直到大疫過後，商品能見度與訂量需求升高，為求品質也為了便利，除了請光復鄉太巴塱部落的族人協助，他們也會自行採集。每年七月到十月是檳榔的落葉季，倆人會騎著摩托車在鳳林、光復、瑞穗一帶，尋找合適的檳榔園。他們笑說：「老人家看到都會問我們在幹麼！當然我們也會問地主是不是能撿？」他們用以創作的主要部位，是包覆檳榔樹的那片鞘葉。

於早上七點出門撿拾檳榔葉鞘，至十點左右可蒐集到約一座小丘的量。
於早上七點出門撿拾檳榔葉鞘，至十點左右可蒐集到約一座小丘的量。

全手工製作檳榔葉鞘作品，勢必須經歷許多嘗試與挫敗，才能摸透材料特性。「檳榔葉鞘的纖維短，硬卻脆弱，敲打就會裂開，跟我們以前熟悉的其他葉材特性完全不同。」劉大衛以手上鞘器皿為我們簡易解說──製作前，檳榔葉鞘需先泡水六至八小時，等葉鞘纖維鬆開後，再裁切成需求尺寸。接著，壓斷凹折處的纖維，以竹籤固定成預想形狀，確定定位點後打洞，用裁剩的葉鞘長條邊料作為穿繩固定，定型、風乾後，鞘盒子便如是完成。

除了盒子，拿鞘還有其他商品，比如說鞘畫。劉大衛說自然鞘畫大多是客訂製作，到花蓮的工作室有機會可以現場看到，而在二○一五年獲德國紅點概念獎的「小南島之光」燈具，則因疫情後鐵件價格翻漲，近乎停產。

榮獲二○一五年德國紅點概念獎的「小南島之光」，可說是打開拿鞘品牌的一盞燈。
榮獲二○一五年德國紅點概念獎的「小南島之光」，可說是打開拿鞘品牌的一盞燈。

自然鞘畫藉片狀式拼貼，以直向與縱向的紋理編織而成。
自然鞘畫藉片狀式拼貼，以直向與縱向的紋理編織而成。

檳榔葉鞘與竹交會的情誼

有時劉大衛挺羨慕竹編設計師楊筑鈞，竹子可以彎折跟編織，做到檳榔葉鞘做不到的設計，不過在發現檳榔葉鞘的特性後，也覺得每個葉材都有不同面向跟可發展的方式，拓展出專屬自己的一條路。

倆人第一次跟楊筑鈞碰面，是二○二一年新光三越的「工藝之夢╳儀式生活節」巡迴展，彼此是展覽中主要使用自然素材的兩個品牌。「她是個性可愛、浪漫天真的人。」從筑子的作品，劉大衛感受到，在她心中對於土地、材料、技法與傳承老師的信任，有一份柔軟的堅定之感。

楊筑鈞接觸竹編，是因為「臺灣工藝研究發展中心」老師邱錦緞開設的竹編課程─從劈竹作素材，到編製小提籃全都要練，基底扎實。後續成立了筑子，「我想要傳達的是，『需要什麼就靠自己的雙手創造出來』這樣的生活方式。」竹編建立在一定規律之上，讓她在探求材料極限、竹編造型的工藝鑽研中深受吸引。

竹編工藝還有一項重要元素：修復。「我想要讓物件持續的活下去。」楊筑鈞表示，買新東西太容易，以至於造成環境的負擔，甚至是情感的流失。「物跟人一樣都需要被珍惜，也需要在受傷之後，可以被一雙溫暖的手接住，重新編織。」

以竹篾製作臺灣傳統童玩竹青蛙。
以竹篾製作臺灣傳統童玩竹青蛙。

以竹篾製作臺灣傳統童玩竹青蛙。
以竹篾製作臺灣傳統童玩竹青蛙。

楊筑鈞的「四海波籃」，因在製作的過程當中打四個結，有波浪形狀而得名。
楊筑鈞的「四海波籃」，因在製作的過程當中打四個結，有波浪形狀而得名。

製作鞘器皿時使用的工具不多，全靠手藝與美感。
製作鞘器皿時使用的工具不多，全靠手藝與美感。

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