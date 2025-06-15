【鄉間工藝課】用月桃編織傳統部落的未來

文字 郭正偉／攝影 梁偉樂／照片提供 桃布里文化創作空間

桃布里文化創作空間位於屏東瑪家鄉的排灣部落，想了解潘雅莉的月桃編織，得先從她對部落的愛談起。「傳統排灣部落的階級很嚴謹，貴族有貴族才能使用的東西跟圖騰，平民有平民的。男女也有別，像是打獵的事，女生就不能碰。」潘雅莉談起自己對月桃的最初印象，來自童年外公、外婆的石板屋內的月桃蓆。「月桃沒有階級之分，是家家戶戶都會有的東西，不管是月桃蓆、月桃置物盒，用月桃葉包食物……每個人都可以使用。」她有神的雙眼帶著懷念笑意，至今仍隱約記得外婆編織月桃的形象；還有石板屋裡炊煮東西的煙霧，長年沾染上屋內的月桃器物，煥發出深沉、溫暖的質感。

片片月桃葉鞘皆飽含部落情感。

示範編織時，潘雅莉笑說自己美甲太搶戲。

月桃是排灣團結的象徵

對潘雅莉來說，月桃器物完美呈現家的形象，也意涵了部落深刻團結、相互照顧的情感傳承。「部落幾乎什麼事都會在一起，一種群體生活的感覺，婚喪喜慶都一起互相幫忙。」這羈絆讓潘雅莉當初東華大學一畢業就決定返回原鄉，並藉社區發展協會的工作，更深入思考部落文化、技藝延續的未來。

「協會工作時，跟著老師學習月桃編織，也四處擺攤賣作品、推廣排灣月桃文化。但我很不適合擺攤，個性比較直接。作品常被人誤認是竹編，情緒一來就說『對啦！』，我都懶得解釋，還被朋友罵。」說完潘雅莉自己都覺得荒謬，哈哈大笑起來。離開工作了三、四年的協會後，她決定自創工作室，以便繼續創作、推廣月桃編織，以及出售訂製商品。

陳列櫃有各式月桃編製品。

工作室作品的銷售，主要以客戶訂製為主。

「那時候媽媽還嗆我，說妳確定要開公司嗎？這東西能賺錢嗎？而且我還不太會編，就是很Crazy。不只是媽媽懷疑，我們跟部落的長輩收購月桃葉鞘，他還覺得我們是詐騙集團。」潘雅莉生動描述當初情景。

二○一三年底工作室正式成立。潘雅莉說，第一年等於從零開始認識月桃材質，延請專家、老師教學並不斷練習。至今工作室營運逾十二年，期間潘雅莉取得研究所學位，客訂商品也日益搶手，如今更忙於各學校或教育場所教學、推廣排灣月桃編織技藝，步步沿著她當初期待的目標前進。

潘雅莉常至各學校推廣月桃編織技藝。

整個部落都是我技藝的後盾

「有個已經過世的Ina（阿姨），她說妳要學會編月桃蓆，才算有資格說自己是月桃老師。月桃蓆要編得平整，每片葉鞘長度有限，要懂得怎麼接，葉面寬度還要維持相同。如果編一般那種月桃盒子是三顆星，那月桃蓆難度應該是最高的六顆星。」潘雅莉補充說：「當時Ina已經生病，我用訪談請她口述，後來她走了，也來不及親手教我怎麼編。我就按照她說的自己嘗試，遇到問題就想辦法解決或請教部落長輩，編月桃蓆算是我自學學會的。」

成立工作室之後，潘雅莉決定以跟族人收購的方式來取得月桃材料，與原鄉建立起更緊密的連結之餘，也藉此讓無業的長輩們有繼續勞動與生活的重心─由部落族人栽種、採集的月桃株，家裡爸媽親手一片片剝、一卷卷晒製的葉鞘材料，再由她以傳統編織工藝完成代表排灣文化的作品。

小小工作室，蘊藏著傳承部落文化的能量。

「你覺得一張月桃蓆兩萬元很貴，但對我來說，光工時就不止這個價格，更不要提那些有意義的情感連結。」

「當然還要感謝我的老公，願意當家裡賺錢的支柱。」潘雅莉自嘲，雖然老公很多時候不知道老婆在想什麼，但自己都用美美的話語迷惑他，讓他覺得「老婆這樣做很棒」。

不過，談起自己求教的部落長輩正一個個凋零，潘雅莉不禁紅了眼眶，「會覺得恐慌，以後再也沒辦法找他們問問題。除了情感上很難過，還有對部落傳統與技藝失傳的擔心。」她進一步解釋：「我的月桃編織技術與知識是部落給我的，把整個部落當作我的後盾，一起完成這些作品。」

「我願意留在原鄉，除了不放心爸媽，很重要的還有因為我喜歡部落的文化，我覺得自己讀到研究所，學到這些東西，應該要回饋給部落。」潘雅莉說，工作室就像一個媒介，透過商品、教學，把這個文化向外推廣，吸引更多人了解或學習這個編織技藝。「我在社區大學教課的學生打電話跟我說，欸老師，我剛剛採了三百根月桃耶，我想說你現在是要開大型工坊了嗎？」

「我在山上蓋了一棟傳統石板屋。」

潘雅莉言談間帶著「獻寶」的笑意，「我把這幾年賺到的錢都砸在那邊，部落裡面都覺得我很像神經病。可是我覺得說，人有生之年，要為自己做一些很有意義的事。」她的腦海裡總有著一片風景：「我想帶著學生們坐在石板屋前做月桃編織，將屬於部落的故事繼續說下去。」

月桃葉鞘需經過選材、晒製等過程，才能運用在實際編織。

樂觀、親和的潘雅莉，身兼部落發展協會的總幹事，推動部落發展。

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