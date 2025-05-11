【食堂外的產地】神的果實在濁水溪邊跳舞

文字 何立翔╱攝影 薛穎琦╱照片提供 思惟巧克力工坊、尚唐坊

「因為我爸經營的木藝加工店啦。」二〇一九年，林政弘開始經營思惟巧克力工坊，設址同一處，所以門庭前巧克力與木藝店招牌並列，「木、鐵、電工我爸都學過，他四十歲之後自己創業開木藝店。原本店裡專賣木藝品，你看像茶桌、聚寶盆、狀元筆……巧克力很可憐，最初只放在角落的一個小冰箱試賣。」林政弘笑說：「現在木藝還是有在做啦，只是店面已經被可可給『奪舍』了，大門一進來，就是巧克力專櫃，哈哈。」

可可花非常小，也是直接長在樹幹上。

未看到可可工作坊，反而先見到木藝工具。

使用可可果外殼，以木藝加工技術製作出獨具一格的裝飾。

夢回可可產地 巧克力從心出發

一九八八年次的林政弘，熱情而風趣，就讀霧社的國立仁愛高農時，認識了同學陳怡文；退伍後到臺中學習鏟花機械加工技術，廿二歲返家幫忙木藝店，隔年與陳怡文結婚。說著，陳怡文端上兩杯白色飲料讓我們試飲，並請猜是什麼？入口微潤，清淺甜味混合淡淡的酸，有點像山竹或釋迦……「是可可果汁喔！」哇，完全超乎想像，不曾體驗過的口感與風味。

問林政弘「思惟」二字，是來自「Sweet」的諧音嗎？「大家都覺得巧克力是甜的嘛，想藉中文諧擬翻轉大家對巧克力的既定印象。」聊起巧克力，滿口可可經，問他是否從小有務農經驗？「完全沒有！」林政弘坦言，雖然外公在樟普寮種茶、舅舅種咖啡，但自己並未傳承絲毫，「種可可我完全是新手，就是到處問、四處學，像名間鄉陳哲雄、屏東賴錫賢老師那邊，我都有求教過。唐貫榮應該有告訴你吧？我們的經歷很像。會種可可算是誤打誤撞，因為我媽媽的心臟不好。」

林政弘的母親胡麗瓊，因心臟有二尖瓣脫垂問題，長年進出醫院看診、領藥，難解的頭暈症狀，嚴重時讓她無法站立，甚至昏倒；後來一位朋友得知情況，建議她不妨試試看吃黑巧克力。陳怡文會在冰箱門架上定時貯有黑巧力，讓她可以每天吃一點，吃著吃著也就成了習慣。

風味獨特的可可茶，只能說：真香。有機會一定要喝喝看。

美味的巧克力杏仁脆片，也有包覆整顆杏仁的隱藏版本。

林政弘（右起）、胡麗瓊與陳怡文常為客人導覽、解說可可與巧克力各種知識，都是達人。

翻轉可可加工既有思惟

「黑巧克力不會很甜，酸苦酸苦的，和人生很像，還滿好吃的，我都吃百分之八十五或百分之百的唷。」胡麗瓊分享長期吃黑巧克力也注意身體保健，感覺負擔減輕許多，上醫院拿藥的次數也越來越少，曾有很長一段時間沒回診，後來安排檢查，「醫生見到我媽第一句居然是說：『哇，你還在啊？』」林政弘故作傻眼表情。

一試成主顧的因緣下，讓他下定決心投入可可種植，「幫我媽找黑巧克力的過程中，發現臺灣在地生產的黑巧非常稀少，進口的居多，又聽人家說種可可其實不難……」真那麼簡單？「當然不，寒害、颱風、蟲害都是難題，因為是自己要吃又希望使用有機農法……但那時候不知道嘛！剛好家在附近的濁水溪堤防外有塊空地，就想說不如自己來種種看，做巧克力給我媽吃！」

就這樣，從二〇一五年十株可可苗開始，本只打算種一點夠吃就好，到現在整整四分地都種滿了可可樹。林政弘笑說：「不小心種太多，頭都洗了一半，為了銷貨只好連加工、製作巧克力都卯起來做。」聽他說得輕鬆，但可可樹一種下去，得經過三年才會開始結果。

二〇一八年第一批可可果收成，夫妻倆開始摸索、鑽研可可豆發酵與烘焙等各種加工技術，過程不斷試錯，耗去了將近兩百公斤豆子，才終於踏上從可可樹到巧克力，Tree to Bar的偉大航道，看見後續自製黑巧、生巧、巧克力杏仁果片、可可茶、牛軋糖、護唇膏等產品的曙光，甚至，還能有餘裕提供原料給如尚唐坊等食品廠商，支持客戶實現在地Bean to Bar 的理想。

可可豆日晒中。

林政弘示範摘果：很簡單，喀嚓一聲剪下來，我們的果園使用有機肥，所以可可都很肥。

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