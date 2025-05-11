【鄉間食堂】一切為心跳──可可果與巧克力雙重拍

文字 何立翔╱攝影 吳尚鴻、薛穎琦╱照片提供 尚唐坊

產業講求「From Bean to Bar」（從豆到塊）的巧克力，來自將可可果內的種籽發酵、烘焙成可可豆後，經脫殼粗磨、精煉、調溫等程序，才費工完成，過程需要嚴格的環境條件控制與人工協作。臺灣早在日治時期即曾引進可可樹，直至近廿年，屏東、南投可可相繼崛起，在地巧克力產業，乃進一步邁向放眼世界也不多見的「Tree to Bar」（樹到塊）新紀元。

「我們烘可可豆時氣味很濃，整棟大樓都聞得到喔。」一九八九年次的唐貫榮迎接我們時分享：「烘焙好的可可豆需要先脫殼，才會粗磨、精煉成可可膏，凝固之後灌模成為可可磚，也就是一般說的巧克力。」分享製程信手拈來，舉重若輕的背後。是投入了超過十年以上積累而來的功夫。

臺灣南投可可的果實。

真正會使用到的可可核心，藏在可可豆裡面，捏碎才看得到。

尚唐坊曾在二〇二〇年以眾籌方式，生產原味、高山烏龍等口味的原豆原脂可可抹醬，市場熱銷破萬條，是其抹醬開發的代表作。「這幾年，我們一直改良抹醬配方和包裝方式。」

唐貫榮提到，尚唐坊的新款抹醬除了依然使用南投思惟巧克力工坊種植、出品的可可豆，更進一步以高雄「沁峯養蜂場」出產的龍眼蜜取代糖，結合富含Omega-9的「獵人谷之夢」低酸價冷壓初榨橄欖油升級抹醬基底，提昇風味之外，希望消費者吃得更健康、無負擔。

一抹入魂 兼顧味蕾享受

抹醬製作會很困難嗎？一般人在家是否也能嘗試？我好奇問。唐貫榮笑說：「其實不難，請我們的首席巧克力師傅『馬卡龍』，來為大家示範！」人稱「馬卡龍」的蘇邰笙，餐飲科班出身，自學生時期即以選手身分參賽，專精於巧克力工藝；來自菲律賓的他，七歲時舉家移民臺灣，如今年方廿六，已是尚唐坊倚重的產線主管：「如果想在家自己做抹醬，可直接購買現成的黑巧克力磚或片當原料；如果想要調整風味，可在調和過程中加入可可粉、抹茶粉、堅果碎粒等材料……。」

巧克力的原型：可可豆、籽與殼。

唐貫榮補充，由於抹醬糖度較低，比起果醬更需特別注意防腐，開封前可依保存期限於陰涼處存放，開封後若不食用，建議放入冰箱低溫保存；同時分享食用方式：除常見的塗抹麵包、調製巧克力牛奶，也可嘗試淋沙拉、佐食咖哩，都會是令味蕾生津的美妙體驗。

改變命運的棕色光芒

「二〇一二年時，我爸因為心肌梗塞住院，手術後，醫生建議可吃高濃度的黑巧克力，促進新陳代謝。」當時從事巧克力銷售的唐貫榮，對這項食品本就較一般人熟悉，但在市面上找了一圈，卻發現高純度、無添加的產品不多見，「想說，乾脆自己來做。再加上，後來有親人因糖尿病過世……這也是為什麼我們的巧克力堅持原豆、原脂，且使用低GI（升糖指數）的椰糖。」

依不同產品需求，尚唐坊使用龍眼蜜或椰糖來取代砂糖使用。

回想創業初期，其實也非一帆風順。一路上唐貫榮積極參與各種巧克力推廣活動，與創業媒合計畫，堅持的理念和態度終被看見，獲股東投資、建立工廠後，通過ISO22000與HACCP食安管理標準，才有了如今在業界打出名號的尚唐坊。

不僅曾與吳寶春麵包、萬丹牛乳等業者合作，聯名產品或供應原料；也曾承接全家、新光三越等多家知名企業的代工訂單，同時還是外交部年節禮盒經常指名選用的巧克力品牌。「最感謝的還是家人和同事們長期支持，沒有他們就沒有現在的尚唐坊。」庶務繁忙的唐貫榮，有感「時間」可貴，不忘初心提醒，珍視身邊重要的人事物。

唐貫榮念書時主修企管，將一身所學落實在工作中，忙碌而享受。

巧克力醬可用在各式食材增添風味，除了甜點，生菜沙拉，甚至肉品都可嘗試。

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