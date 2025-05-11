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【食堂外的產地】文青花生農 創作新世界

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 林玠芷╱照片提供 好好手作

張谷榕回到雲林種花生約十五年，除了了解各品種特性，管理上注重合理化施肥，他為更了解種植用藥，還考取農藥管理人員證照，「雲林縣農作分成東邊（內陸）和西邊（海線）；我們西邊多種花生，輪耕稻米或玉米，東邊則是稻米居多。花生有兩季收成，過年左右種，梅雨季後採收，然後農曆六月底種，農曆十月底收，花生品種特性不同，採收時間也略有不同。」花生成果看重量，越大顆越重收益越好。

玫瑰紅花生為有色豆，油脂含量較低。
玫瑰紅花生為有色豆，油脂含量較低。

花生品種與日常運用

走入田中，張谷榕介紹臺南14號是目前主流品種之一，「品質穩定又好種植，可以炒、煮、炸還有加工，像麵筋罐頭、滷花生還有粽子裡面的花生，都是這個品種居多。油脂含量高，又稱油豆，香氣佳，很適合榨油。」當然也適合做花生醬，「做花生醬的花生一定要有油脂，沒有油脂就沒有香氣，做不成醬。當然也有人用油脂比較低的品種做，但就要額外添加花生油。」

提及花生加工，他表示過往因為花生價格浮動，決定不再將花生交給盤商，創立品牌「好好手作」，將種植的花生加工成自己喜歡的產品。

從文青到務農，張谷榕皆專心挑戰。
從文青到務農，張谷榕皆專心挑戰。

新鮮花生剛採收，還帶著土的飽滿狀態。
新鮮花生剛採收，還帶著土的飽滿狀態。

因為花生而「好好」生活

「目前我們有做鹽酥花生、牛軋糖、牛軋餅、米香還有花生糖等等，盡量少油、少糖讓大家沒有負擔，像我們的花生糖就使用玫瑰紅花生和臺南14號混合，口感和油量就不一樣，糖也使用虎尾產的三溫糖，比較沒那麼甜。」

他自信介紹著自家花生之餘，問我好奇為什麼品牌叫作好好嗎？「我有四個可愛的小朋友，兩男兩女，他們加起來就是好好哦。」

張谷榕常到不同單位進行花生食農教育。
張谷榕常到不同單位進行花生食農教育。

手工花生米香製作，少糖健康不黏牙。
手工花生米香製作，少糖健康不黏牙。

好好手作品牌推出的低糖花生糖。
好好手作品牌推出的低糖花生糖。

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