【鄉間食堂】花生豐盛 百年品牌大進擊

文字 林玠芷╱攝影 李霈群

張豐盛商行是從榨花生油起家的百年品牌，一九一一年創立於臺中。「那時候花生油也叫火油（hué-iû），大家買油都是自己帶瓶子來，我們家直到第二代都在臺中。」張豐格介紹，隨著環境改變，慢慢增加不同品項，包含芝麻油、原粒花生。傳承至第三代，張豐格父親張松林與其兄弟，決定至桃園、基隆各自發展，張松林在中壢區成立張豐盛商行，兄弟則在桃園區經營「張豐盛花生之家」，和基隆設立「張豐盛行有限公司」，如今皆交給第四代經營。

這裡是許多中壢人從小買到大的地方商店。

展現花生多元加工可能

張豐格接手後不久，店裡著手研發各種醬，從比例、質地到味道、口感等，皆由張豐格與師傅討論而成。「會想做醬，是發現國人的飲食習慣改變，吐司喜歡配果醬吃。」他製作花生醬，從炒熟花生、脫皮、打碎到最後的研磨，光是打樣來回測試確認就超過數十次。同時做了黑芝麻醬，為了在廚房中占有一席之地，還開發拌麵醬，裡面沒有鹽和糖，只有磨成醬的花生和白芝麻，方便調味。另外為跟上環境變化，加入新意，他在花生中加入法國「米歇爾柯茲」巧克力，做成巧克力花生醬。

花生醬是店內主打商品之一，香氣極佳，綿密絲滑。

將花生醬玩出不同搭配與變化，耗費許多心力，「我其實最喜歡還是吃炒花生，簡單又可以吃到原味，配茶配酒都很搭。但面對市場就是想做出不一樣的花生。讓各年齡層都可以不同形式接觸花生，有些人不吃花生，但會吃SNICKERS，這就是我想做的。」店裡的花生、芝麻產品都是自行生產製作，包含常見的花生糖。

花生酥質地外脆內綿密。

張豐盛商行中的花生糖、芝麻糖，口感、香氣各有千秋。

以蛋白餅方式製作的花生餅，糖與花生香融合得很是優秀，完全不黏牙，還有芝麻口味。

其中最為特別的是霜淇淋和冰淇淋。一球花生義式冰淇淋加上綜合霜淇淋，上面擠了店製花生醬，畫龍點睛，再撒上花生粉和米香，最後插上芝麻餅乾。整體香氣濃郁且口感滑順豐富，不甜膩，義式冰淇淋裡面甚至還包著甘納豆，吃起來極有層次。

當初率先推出的是霜淇淋，大約在十多年前，因為天氣太熱的緣故。「夏天誰會一直吃花生？」張豐格說當時他靈光閃過，便做了霜淇淋，加上花生醬增加風味，口味穩定後又推出口感不同的義式冰淇淋。最熱賣時，霜淇淋機整日運轉不休。

冰淇淋和霜淇淋是店內亮點商品。

傳承這條路 要叛逆的走

雖是超過一世紀的老品牌，店裡給人感覺卻有序又新穎，張豐格提示我：「我相信，你走入這家店，應該沒怎麼感覺到歷史感吧？」見我點頭，他又道：「其實要在創新跟歷史之間取得平衡，不是一件容易的事情，有些人對老店的印象，是開著昏暗的燈，幾張舊照片帶復古感，老人家在裡面顧店。但顧客的身體是誠實的，平常就是更常走入便利商店。」是以要生存下去，勢必需要某些改變。

萬事起頭難，剛開始張豐格與父母的經營理念不同，彼此多有摩擦，「過往營業模式較傳統，」說到這裡，他突然開朗的笑出來說：「但這可能是我們雙方認知不同啦，畢竟他們也覺得，我是因為在外面混不下去了才回家。我媽的態度則眼不見為淨，但我爸就堅持自己想法。後來他跑去算命，算命師直接跟我爸說不要管兒子，他才比較放手。」

張豐格留著接手初期母親要他記帳的帳本紀念，「我明明會用Excel啊！」他說後來才想到。

張豐格對品牌經營有自己的理念與風格。

接手後的前幾年，他自己坐在櫃檯顧店、打掃，有幾次以前的同事和同學從門口經過看見，對方轉頭就走，為什麼呢？「他們都是懂事的人，怕打招呼我會有負擔，因為我從國二就出國留學了，從南非、加拿大最後到美國，讀了MBA學位，回來工作了幾年才接家業，他們會擔心我產生，國外留學回來的怎麼還要看店的情緒。有趣的是，後來請員工站櫃檯，他們還放心不下，覺得老闆應該自己看店。」

店裡經歷三次裝潢，成為如今的模樣，他一直記得曾遇過一位母親帶著四、五歲的孩子前來，並介紹道：「這是小時候阿嬤帶我來的店。」讓張豐格突然體悟了老店的價值所在，與他希望展現的精神，「『傳承』也可以是你帶下一代，來你從小買到大的店，而他們也能在這裡找到喜歡的東西。」

第三代張松林（左）過往經營店鋪，常帶著張豐格（右）到店裡玩耍。（翻拍自張豐盛商行舊照）

第三代張松林（左）過往經營店鋪，常帶著張豐格（右）到店裡玩耍。（翻拍自張豐盛商行舊照）

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