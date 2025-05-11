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【食堂外的產地】受泰雅土地照顧的黃檸檬

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 郭正偉╱攝影 吳尚鴻

順著力行產業道路，我們從埔里前往仁愛鄉馬烈霸部落，車程約兩個多小時。專心往山最高之處前進。四周被山林包圍，聽Yabung說泰雅傳統文化故事，不知怎麼湧現股莫名奇異感，彷彿正往傳說發生的那些時空穿越前去。

今年四十八歲的Yabung，這幾年因為爸爸過世，擔心獨居部落的媽媽需要照顧，才搬回家鄉定居。馬烈霸部落，一向以農業維生，不過因為價格關係，多以種植高山蔬菜為主；很少像他們一樣，專心從事果樹種植，如甜柿、檸檬、水蜜桃與紅肉李等。

泰雅馬烈霸部落位於仁愛鄉力行村
泰雅馬烈霸部落位於仁愛鄉力行村

分散地前的應許之處

喇當的檸檬園位於泰雅傳統領域重要地標「三棵樹」附近。前人三兄弟帶領族人各自尋找新的土地與獵場，出發前在此種下三棵櫸木象徵同源，為「分散地」。此處櫸木也成為泰雅舊時出草後懸掛首級之處。或許，是這片海拔高於一千六百公尺應許之地的祝福，有機會種出全臺罕見、自然成熟的黃檸檬。

馬烈霸部落各農園的最大特色，就是順應山勢與地理環境種植。單是進入檸檬園，就是一段止不住路滑的陡坡。只見穿著雨鞋的Yata Kazyo腳步俐落，疾風迅速入園站定陡坡上，等我們小心翼翼滑─滑─下。這區檸檬的產季多於十二月至二、

三月間。「發現園裡檸檬會轉黃，是機緣巧合。」語氣溫和，帶著人文關懷氣質的Yabung說：「當時甜柿產季大出，沒有人力處理檸檬，決定先專心收成甜柿，轉頭要處理檸檬的時候，竟發現它們自然轉黃了。」

果園目前由Kazyo（左）與女兒Yabung一起經營。
果園目前由Kazyo（左）與女兒Yabung一起經營。

甜柿園也沿著山勢種植。
甜柿園也沿著山勢種植。

海拔一千六百公尺的驚喜

曾來過產地確認種植狀況的果食男子，在我們出發前一直提醒，專心享受園內的豐盛香氣。有綠、黃檸檬纍纍的結果樹，也有不少檸檬花正盛開。花氣淡雅，檸檬酸香透出，回味裡一絲隱約清爽的甜，難怪成為果食男子新階段的主打食材。沒有用藥，無需太多施肥，土地豐沃，只是挑戰腳力與身手。

週週攀山收成檸檬，Yabung笑稱假日只想耍廢。
週週攀山收成檸檬，Yabung笑稱假日只想耍廢。

七十多歲的Yata Kazyo，採摘檸檬依舊身手矯健。
七十多歲的Yata Kazyo，採摘檸檬依舊身手矯健。

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