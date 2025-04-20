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【家居植日生】一起蜂旅館：城市角落生物大發現

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 林妮臻、郭正偉╱攝影 吳尚鴻╱照片提供 城市方舟工作室

踏進臺灣大學昆蟲系的實驗室，扶尚睿桌上放著幾盒整齊的昆蟲標本，以及好幾片有溝槽的木板、單面鎖上透明壓克力板，用以觀察；各溝槽裡有不同種自然素材──苔蘚、樹脂、泥土、葉片，甚至複合式材料──構築出小隔間。「這些隔間都是由不同種類的獨居蜂築出來來的巢。」

究竟什麼是獨居蜂？對城市生活的生態有什麼重要性或影響？何必幫牠們做旅館？等於是養寵物的概念嗎？……帶著滿滿疑惑前來的我們，此時還天真得尚未察覺，正在步步踏入超級迷人的蜂生態世界，沒料到不久後，自己也將被獨居蜂們收伏，成為蜂旅館房東。

藍泥蜂有特別的白色大門。
藍泥蜂有特別的白色大門。

蜂築過巢的木板孔洞。
蜂築過巢的木板孔洞。

臺灣蜂事知多少？

臺灣約有兩千多種蜂。蜂大致可分為兩類，一類被歸成「社會性昆蟲」，會生殖分工、世代重疊生活，與共同育幼，像是日常比較熟悉的蜜蜂、虎頭蜂或熊蜂等；有趣的是，全世界的花蜂類中，大約只有百分之十為社會性。王庭碩一邊說明，一邊掀開戶外牆上的蜂旅館，指引我們觀察蜂幼蟲的「住家擺設」。「剩下大概百分之八十以上，都是獨自生活、種類不一的蜂，統稱為獨居蜂。」

木蜂（左）和青條花蜂雖然體型大小差異很大，但都是獨居蜂。扶尚睿特別跟我們介紹了青條花蜂，牠們雖然是獨居蜂，但晚上會一小群一起咬住枝條休息，畫面相當可愛。
木蜂（左）和青條花蜂雖然體型大小差異很大，但都是獨居蜂。扶尚睿特別跟我們介紹了青條花蜂，牠們雖然是獨居蜂，但晚上會一小群一起咬住枝條休息，畫面相當可愛。

紅圈切葉峰
紅圈切葉峰

青蜂
青蜂

城市方舟工作室由三位昆蟲研究所畢業的夥伴，王庭碩、扶尚睿、謝宗叡組成，大約在二○一五年開設臉書專頁「COME BACK to ME ×城市養蜂是Bee要的」，推廣認識獨居蜂與獨居蜂旅館，藉舉辦有趣的活動、到學校分享知識，推動大眾開始注重城市自然生態的護育。

「有陣子城市養（蜜）蜂盛行，引起大家討論城市生態是否適合？有人擔心被叮，那時也有很多虎頭蜂攻擊人的事件。」氣質陽光的王庭碩，聊起蜂事，便難掩熱情。「畢竟昆蟲是我們專業的一部分，實驗室又以研究蜂類為多，當然會開始思考這些情況。」三個人著手研究蜜蜂對城市環境影響時，發現臺灣幾乎沒人討論獨居蜂的生存議題。

「剛開始研究，期刊資料都是國外的，上網搜尋獨居蜂，中文資料大概就前面三筆，後面就開始變成獨居老人之類。」看似不苟言笑、略帶嚴肅的扶尚睿，說話有著自己的冷調幽默。「蜂類存在有個很重要的生態功能，是散播花粉，協助植物生長、繁衍。我們常以為蜜蜂很大群，靠牠們散播最有效率，但其實真正有效的是獨居蜂。」原來，蜜蜂具有「定花性」，只會選定一種且花開數量龐大的植物；如果植物的花數零零星星，特別像是城市環境，反而是其他蜂類在協助傳粉。

為什麼會先鎖定城市居民推廣重視獨居蜂呢？王庭碩耐心說明：大自然有自己的生態循環系統，動植物彼此依生。但城市相較貧乏，動植物生存所需食物來源也就有所受限，假如獨居蜂減少，城市植物更難繁衍，蟲類消失鳥就沒有食物……以此類推，其實影響重大。

實驗室內有大量獨居蜂紀錄標本可供參考。
實驗室內有大量獨居蜂紀錄標本可供參考。

因為孤僻才獨居？

獨居蜂大多不具攻擊性，也不會像蜜蜂或虎頭蜂築一個可以容納群體的巢，而是由雌蜂獨自尋找適合產卵的地方築巢。野外獨居蜂的繁衍，慣於將幼蟲安放在斷木或竹子孔洞中，幼蟲變態為蜂後，會自行破門而出。不過鋼筋城市這類型的自然廢棄物較少，或常因有礙市容被掃除，讓城內獨居蜂可寄居處明顯缺乏。也是因為這個原因，城市方舟工作室才進一步推出「獨居蜂旅館」，希望讓這些蜂類有地方安心繁衍下一代。

二〇一五年初期失敗之作，因為尺寸與材質皆不合適。
二〇一五年初期失敗之作，因為尺寸與材質皆不合適。

扶尚睿（左）與王庭碩坐在他們為企業打造的新款蜂旅館。
扶尚睿（左）與王庭碩坐在他們為企業打造的新款蜂旅館。

野外獨居蜂常在樹木或竹孔築巢。
野外獨居蜂常在樹木或竹孔築巢。

梭在城市花影間的獨居蜂，可能是蜾蠃、切葉蜂或是木蜂等，種類相當多，光是工作室帶領活動的指南或公館等國小的獨居蜂旅館，就可累計觀察到十餘種不同的獨居蜂。

「有些人家裡廚房陽臺會種羅勒，羅勒的花很小，開花時容易吸引某一些種類的獨居蜂，牠們不只體型小還飛得很快，沒有留心觀察就不會注意到，也可能誤認為果蠅或蒼蠅。」扶尚睿分享推廣過程中，許多人反饋的種種誤會。

所有成蜂都會吃花蜜，並協助傳粉，幼蟲卻不一定。扶尚睿用切葉蜂標本解釋，觀察它們腹部絨毛，大概可以判斷是用來裝花粉的「容器」，因為幼蟲吃花粉，成蟲為了攜帶足夠的花粉，身體構造就需要「自備容器」。「腹部沾滿花粉的切葉蜂飛回獨居蜂旅館後，會用後腳把腹部的花粉踢進巢內。」他也說：「吃毛毛蟲的蜂也很特別，為了讓幼蟲可以順利進食，會先用螫針麻痺，讓毛毛蟲不至於死掉但也無力還手，確保幼蟲環境安全。」

旅館設計有意思

獨居蜂旅館住的不是成蟲，而是蜂媽媽為了讓卵順利孵化成蟲、成蜂而使用。這個適合築巢的「旅館」，功能上其實比較接近育嬰房。

城市方舟工作室設計的獨居蜂旅館，會按使用需求、位置，調整形式。王庭碩打開「標準型」，有著孩子畫中的斜屋頂小屋，下方用以作為「房間」的木片採用無塗層原木，可按需求層疊。經過反覆試驗與失敗，得出房內孔洞約長十五公分、洞寬一公分以下、不同大小最為合適。重要的是，需挑選無特殊氣味的木頭，如檜木、樟木便不合適。

合作的國小內放置許多讓學生觀察的蜂旅館。
合作的國小內放置許多讓學生觀察的蜂旅館。

合作的國小內放置許多讓學生觀察的蜂旅館。
合作的國小內放置許多讓學生觀察的蜂旅館。

「有人問我們，獨居蜂旅館的意思，是把它們當寵物養嗎？」王庭碩說：「幼蟲在旅館內大概幾個月到半年就會離開，春天或溫暖的時間，甚至成長得更快。然後，不管有沒有清理，都有機會迎接來新住客。蜂媽媽在使用前，一定會先自行清理。」他覺得，不同於養寵物，或是養蜜蜂採蜜，獨居蜂旅館更想讓人們理解的，是人人都是自然生態的一部分，是生命共同體，有餘力、空間的話，一起「當房東」，打造更好的綠城市。

推廣環境教育、呼籲大眾重視自然生態平衡，是這個三人工作室運作初心，不僅出版書籍、販售創意蜂旅館，如今更成立生態公司「野野」，承接商業型案子。比如說曾與「Q square 京站時尚廣場」合作，透在周邊造景處放置獨居蜂旅館，協助理解並打造商場的綠意景觀。或與宜蘭青農的聯誼會合作，推出結合蜂旅館與風土特產的企業型禮盒……儘管如此，收支還是苦哈哈，尚待平衡。「會計也不了解我們何必要成立公司，根本沒賺。」王庭碩跟扶尚睿同時大笑。

與在地小農合作，可為企業量身打造的特產+蜂旅館套組。
與在地小農合作，可為企業量身打造的特產+蜂旅館套組。

一起當房東，豐盛城市自然生態。
一起當房東，豐盛城市自然生態。

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