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【家居植日生】一起生態瓶：方圓動靜中 微觀生命流轉

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 施清元╱攝影 黃毛

逢甲夜市附近的街區裡，有上千間店家，能量與喧囂並存。距離它們不遠處，謝資景的工作室裡，也密扎扎地擺滿了各式植栽，以及他打造出的一個個小生態圈。不絕於耳的鳴叫聲與特別的氣味，是另外一種活力展現。縱使工作室樓板面積並不大，但是一盞燈，幾把鑷子，以及一張方桌，許許多多的小世界都在此有了光，有了水，有了生命。

採訪開始不久，宅配業者陸續送來一個個紙箱，打開來，裡頭只是尋常的玻璃方缸，但一、兩個工作天後，它們便會乘載噴雲吐霧的山水景觀，被運送到買家手上。好奇謝資景為何工作、創作效率如此高？他笑著回答，一來是空間真的小，手腳不快不行，二來是──自己在開班授課教生態瓶之前，已經有近三十年水族箱造景的實務經驗，怎麼做都是得心應手。

謝資景鋪設植被的動作，既快且準。
謝資景鋪設植被的動作，既快且準。

生態瓶照顧方便，備受上班族喜歡
生態瓶照顧方便，備受上班族喜歡

走入微景觀的視野

過往從事水族館事業的謝資景，自然也接觸水草景觀設計，試圖在四四方方的框架中，造出片片飄逸的綠意。只是，當時臺灣水族箱的主流是紅龍，飼養紅龍時水槽內不需水草，人們的目光也沒有欣賞水草的餘裕，未能切中市場需求，讓他在霧峰的生意跌了一跤。「但沒想到，當時設計水族景觀時用來打底的蘚苔，後來竟然成為生態瓶和微景觀手作圈子裡的熱門主題。」

經常扮演生態瓶中重要綠意角色的苔蘚，能透過孢子繁殖，沒有維管束來運輸水分，依靠假根吸附接觸面的水分，它們能為微生物、昆蟲、無脊椎動物提供庇護和食物來源，作為微棲地（Microhabitat），也因為對於汙染物敏感，能作為環境監測的生物指標。

對謝資景來說，生態瓶是一個能夠自由描繪他心中景象的平臺、媒體。「大灰蘚」與「白髮苔」，是他主要使用的素材，作品的基調─但臺灣有兩千多種蘚苔，為何獨鍾這兩款？

生態瓶內植栽有許多選擇。
生態瓶內植栽有許多選擇。

他說：「網路上時常流行不同的蘚苔，可是，有的其實原生在海拔較高的高冷區域，液晶螢幕裡好看，一回到家，就失去活力。」也有人喜歡在一個瓶子裡拼接多種苔蘚，他不這麼做的原因是，如果客人帶回家會難照顧，無法讓生態持續循環下去，就偏離了本意。

比起來，謝資景使用的大灰蘚與白髮苔，只要注意光照程度，以及控制溼度，就能好好為微景觀打底。此外，他也不建議野採，雖然雨後的大坑或是都會公園，都能有所收穫，但野採後，土壤中的黴菌常成為課題，與其用藥，他更喜歡跟彰化田尾信賴的農場，購買經過基本清洗處理的苔蘚，一片片裝在盒裡送來。

除了一般苔蘚、水生植物，謝資景也會選用榆樹、壽娘子、水蓮木等常見植物幼株放入生態瓶中，以增添木本質感。海拔高的苔蘚與植物，需強日照或不需太多水分的多肉，就沒那麼適合。

雨林山水 一缸一世界

謝資景的作品，大致可分為兩類：「微景觀生態瓶」以及「水陸生態缸」。前者是市場主流，供需都多；而後者，則是他的真功夫，能再細分為密閉式、可用來養爬蟲類的「雨林」，以及半開放、以養魚為主的「山水」。

除了是苔蘚達人，謝資景對爬蟲類的愛好也非一般，為牠們量身訂作合適的生態缸，如設置底座冷卻系統機組，讓嗜冷的箭毒蛙也能悠然自適。還分享造景功力太高的困擾，「可能是造景太過自然，有時遇到具保護色的青蛙，連我都找不到。」看他開心介紹每隻動物的神情，我想「愛」才是他飼養的動力。

瓶內自成迷你植物園。
瓶內自成迷你植物園。

苔蘚蛙隱身的功力好，一度讓眾人找不到。
苔蘚蛙隱身的功力好，一度讓眾人找不到。

祖父務農，但謝資景自承，並沒有繼承照顧植物的天賦，年輕時反倒與動物們有更多的接觸，從兔子、天竺鼠到鳥類，甚至在部隊服役時，受到同袍影響，開始對水族產生興趣。這樣的興趣，不只是發展成工作，擔任水族寵物賣場主管多年，即使後來獨立經營工作室，家貓、柯爾鴨，以及在生態缸內適得其所得的蠑螈與蜥蜴，相伴其左右，感覺就像奇幻小說裡有的異能角色。

三十年技藝 帶你實作生態瓶

謝資景說明生態瓶的製作過程：首先選定容器，再以黑土打底，對蘚苔來說，通常日後就無需再施肥。接著，使用發泡棉或輕水泥勾勒出地貌起伏，表面的微小孔洞，提供蘚苔立足之地。

然後，只見他以玩Minecraft遊戲般的速度，刀起刀落，精準裁剪與拼貼出緊貼地形凹凸的植被，完美且自然，甚至曾有剛完成的作品被問：這盆怎麼好像已經長了兩週以上？「看不出拼接痕跡，就是最棒的讚美。」他這麼說。

業界三十年以上的經驗不假，即使沒有什麼特殊道具，使用尋常的剪刀與各尺寸長鑷，謝資景也能讓苔蘚們，在新環境中最快地發揮生命力，讓景觀中動物的視覺，映照出無痕的無垠綠意。

重劍無鋒，大巧不工，微景觀創作工具樸實卻精細。
重劍無鋒，大巧不工，微景觀創作工具樸實卻精細。

溫控的機構，能營造環境的多樣性。
溫控的機構，能營造環境的多樣性。

打好底後，他的造景敘事主軸，多半使用福祿桐或是壽娘子，扦插後發芽長新葉，就會像棵樹；配合他喜好堆砌的垂直岩壁，以及定時噴灑的水霧，謝資景的水陸生態缸，不只有水墨畫裡的禪意，也不單純只是某個時間點的生態靜觀，而能確實讓觀者感受到時間的流逝、代謝，以及生命力的躍動。

比起水草缸需要較頻繁換水、注意燈光與水質，苔蘚微景觀相比之下，使人能更專注在觀察小世界裡的細微動靜。謝資景也用心研發，開模訂製了特殊的「網（眼）蓋」，頂頭有無數細密小孔，水氣也不會過度氣散逸，但又能適度交換氣體，讓看似靜態的生態瓶，也能產生動態的美。

謝資景的愛用道具：網（眼）蓋，讓微景觀能更永續地循環。
謝資景的愛用道具：網（眼）蓋，讓微景觀能更永續地循環。

細心打造，也能創造獨一無二的微景觀。
細心打造，也能創造獨一無二的微景觀。

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