【路樹與它們的產地】種樹的人：談種樹的二三事

文字 林玠芷、郭正偉／攝影 薛穎琦

彰化縣早年多生產果樹，後來成為臺灣花卉、苗圃重鎮，其中又以永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、溪州鄉為核心區域。採訪這日氣溫還帶著晚冬的寒冷，從臺北南下至彰化，首先到訪溪州重要景點，「萬景藝苑」。占地約五公頃，原為董事長陳蒼興收容各地廢棄老樹而創立之園區，歷經面積擴大與增加建設，於二○一四年開放大眾參觀，是臺灣知名日式造景中心，並成立台灣樹木種源保育基金會，提倡植物文化發展。

鍾年鈞帶了兩位種樹專家與我們同行參觀，一位是一九五一年生的張裕棠，種樹資歷近五十年，另一位是一九八○年生的李冠賢，種樹資歷約二十多年，作伴為鄉友導覽受到良好照顧的植栽，是什麼模樣。

身為種樹的人，幾支鏟子是一定要的。

懂樹的人與種樹的人

一九四八年生的鍾年鈞，是苗栗頭份人，臺灣大學農學院實驗林管理處副研究員退休，研究植物超過五十年，曾發現數種未命名植物，以其姓氏定名，如「鍾氏秋海棠」。問起多年熱情何來，他笑答都是興趣，「從小在農村長大，接觸的都是植物啊。」鍾年鈞與張裕棠認識十年，初因田尾苗圃業者引介，後來彼此都在基金會擔任董事。

彰化永靖人的張裕棠，在田尾經營「大震興景觀工程有限公司」，從園藝設計、施工到維護皆能施作，說到開始做園藝的契機，他也回答是興趣，「我老家是古典大宅院，院子裡的樹木植物都是我照顧，管理得很漂亮，才自己創業做這行。」據說業界稱他「樹神」，因為從他這邊出去的路樹或景觀用樹，每棵生長狀態都非常好，幾乎全員皆能存活，五年前慢慢把公司交給兒子接手，準備退休。而張裕棠和李冠賢結緣是從向李冠賢祖父買樹開始。

高大、錯落有致的黑板樹。

李冠賢家在彰化田尾，三代皆從事園藝業，祖父種樹，父親種樹之餘開始接案，如行道樹施工。到了李冠賢這代，連前端設計都一條龍全包，管理「李將園藝有限公司」。他從小在苗圃間長大，念的是中興大學園藝系，此前高中大考失利，重考那年被父親帶去鄉下做行道樹工程，「我還記得種的是茄苳、樟樹和臺灣欒樹，那次真的滿累的，讓我決定要好好考大學！」一畢業就到英國學室內設計，回臺灣後便自然而然地接下家族事業。

鍾年鈞堪稱行走的植物百科，有問必答。

張裕棠種樹無數，光是曾配合種植的路樹就超過二十多種，全員欣欣向榮。

李冠賢與兩位前輩相見甚歡，彼此交換許多樹木養護祕訣。

萬景藝苑裡面除了有各式植栽，還有經典的日式風格造景。

還未成為路樹前的樣子

萬景藝苑內種滿各式修整得生意盎然的盆栽與樹，鍾年鈞信手捻來指向一棵巨木：「這棵是桃花心木，過往有一段時間很常見，是很好的木材，特性是落葉期只有三、四天很快掉光，如果種植狀態好，成長速度很快，像這棵大小，應該有五、六十年了。」

張裕棠指著另一棵樹說出內行人才懂的門道：「這棵是竹柏，也是很好的原生樹種，適合種植臺中以北地區，葉子背面不能晒太陽，容易水分流失，若是要移植，要注意倒放後盡快直立。」

隨後我們經過了許多常見路樹品種與別緻植栽，如白樹仔、大葉山欖、蘭嶼羅漢松、九重葛、海南黃花梨、黑板樹、小葉欖仁等，三人對著滿園的樹有說不完的養樹經與讚美。每棵樹保持不同間隔，讓大樹的根能從地面浮起，維持水分同時透氣。

而這些來自四面八方的樹，一開始是如何種成的呢？李冠賢表示：「多是我們這些苗圃種的，但不是從種子開始種，為了方便管理，會跟種苗商購入已經成長到中型或大型的種苗，帶回苗圃換成大盆，或者直接地培種植成樹，每棵樹的大小、狀況會因為樹性、日照、環境、照顧程度有差異。有些樹雖然種得起來，但是環境不適合的話，就會長很慢，種得好的樹比較不容易有蟲害或生病。最後，依據不同單位需求，售出符合規格需求的樹種，或者合作進行移植工程。」

竹柏是臺灣原生種植物，耐陰，但也適合日照環境。

桃花心木是過往常見路樹，種子有翅膀，果實成熟後會從樹上轉圈飄落。

種樹的路上需要持續升級

關於種樹的祕訣，李冠賢認為最重要的就是「適地適種」，合宜的環境種植合適的植物，是植物好好生長的基礎。他帶我們來到同時經營「將園庭園咖啡」咖啡廳的苗圃，約一公頃，植滿真柏、五葉松、倒卵葉楠和樟樹等景觀樹。

另有其他苗圃約六至七公頃，種植不同樹種，最老的樹年紀約在百年，從爺爺時代留下至今，「每年冬天我們就整理苗圃，春天開始種新苗，因為那時候氣溫剛好，葉子不會蒸散太多水分。平常會依據樹種進行水分補充、施肥還有修剪，尤其颱風之前我們會大修，避免損傷。」同時每月巡檢樹木狀況，如有問題，便會求助中興大學植物教學醫院。

蘭嶼羅漢松是受歡迎的造景植物。

他常到不同地方觀察樹木，遇到漂亮的樹便會找到樹主購買，但偶爾也很驚險，「有幾次我們挖到一半警察就來了，說那是國有地，這時候才知道自己被騙，就趕快跟警察解釋然後把現場恢復原狀這樣。」

同時也會考察新的園藝技術，最有印象的是日本對樹木的照顧與修剪技術，「他們會出動兩、三個人仔細修剪、維護一棵樹，反覆確認修整後的狀態。為了讓樹好好生長，還會掀起整個人行道進行換土，完成後再鋪蓋回去，這種照顧樹木的態度，很值得我們借鏡。」

話匣子一開，李冠賢提及他曾做過一個「很理想」的大型案子，為什麼說理想呢？「因為這個案子願意大面積換土且後續有維護的打算。種樹土壤空間安排也很重要，種好之後的修剪照顧更不能忽視。當時的需求是希望樹能夠常開花，多方溝通確認後，種了紅花風鈴木、黃花風鈴木、櫸木和小花紫薇等。」他補述：「像櫸木特性容易成林，行人在底下散步就會有放鬆感，很適合城市種植。」

若想觀察更多樹種，李冠賢建議可以到張裕棠那邊走走，我們遂前往第三站，樹神的苗圃。

把樹種好是長遠的事

方走入大震興，便與門口的高大樹木相照面，張裕棠說那是他種了四十五年左右的臺灣梭羅木，「就是四十多年了都沒賣掉哈！」他充滿笑意，領我們觀賞整園四公頃半的珍寶。

苗圃裡除了他種的樹，也有些是這些年從外面買的，看見兩邊修剪成不同形狀的蘭嶼羅漢松，他想起好笑的故事：「有一次我在路邊看到兩棵很漂亮的蘭嶼羅漢松，去了很多次才終於遇到主人，是一對夫妻，他們就推託說那是他們家的風水樹，不賣，但如果我一定要買，他們願意賣五千萬。」說起來居然像喝水一樣自然，嚇得我追問那買了嗎？「哪可能！」

往內走去樹種更多元，真柏、羅庚梅、黃連木、賽赤楠、細葉蚊母、臺灣赤楠、枯里珍、臺東莢蒾、白樹仔、呂宋毛蕊木等，每棵樹都被善待得漂亮又精神，張裕棠一邊介紹：「這是福木，都用來做防火林的。那個大葉蚊母樹，宜蘭很多。春不老的果實幼鳥愛吃，白頭翁很喜歡。這是鍾博士喜歡的臺灣黃楊木，長得比較慢。」隨行的鍾年鈞隨手折下一小截樹枝，去掉樹皮，跟我們介紹臺灣黃楊木優點是不論木材大小都能用，不易龜裂腐壞。

鍾年鈞喜愛臺灣黃楊木，車上常放著一截長了三十幾年的枝幹，方便展示。

種樹難免會遇到狀況，不是生病就是蟲害，經驗老道的張裕棠表示，褐根病最無解，「只要遇到，樹木基本上就不行了，而且那一區可能都會被傳染，土壤需要消毒。如果有無法處理的狀況，我們會找樹木醫生協助。」

張裕棠說路上只要有樹形漂亮的，或者沒看過的樹種，他都會忍不住駐足觀望，「像臺北二二八公園、臺中公園、虎尾糖廠的樹狀態都滿不錯。臺中臺灣大道附近日料店的茄苳很漂亮，對水土保持有很好的效果，嘉義七賢路的樹也滿好。」一旁的鍾年鈞即時補充，花蓮港種的瓊瑤海棠也好看，兩人言談間滿是對樹的觀察與喜愛。

陪伴張裕棠四十多年的臺灣梭羅木。

修剪後不要的枝葉會集中做成堆肥。

樹木移植前須事先修剪、斷根處理，於清晨車輛較少時移動，運送途中需放慢速度，避免水分蒸散。

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