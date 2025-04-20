【路樹與它們的產地】護樹的人：健康綠意的城市 才能療癒人心

文字 陳品嘉、郭正偉／攝影 白騏瑋／照片提供 詹鳳春

「欣賞綠意，其實就是感受四季變化。我最喜歡新綠、新芽的誕生，有種春天的氣息。」春日正開始幾天，儘管還低寒、微雨，扎著俐落馬尾的詹鳳春，帶著我們到臺北富邦美術館附近、她喜歡的綠地間漫步。透過她的指點，這才注意到，烏雲天空下的陰灰高樓間，其實路樹已各自靜靜準備迎來一季新芽。「許多常綠樹進入春天後，陸續發枝枒更新再生。樹木隨著氣候的變化，生理的順應轉換，生生不息。」

自小就喜歡觀察樹葉形狀、樹皮紋理，對植物生態充滿興趣的詹鳳春，進入東京大學農學院「森林植物學研究室」專攻樹木生理學，獲取農學碩士，後續進一步取得東京大學工學院「都市工學環境設計學」博士。而影響她最重大的，當屬考取合格率僅百分之二十的日本樹木醫證照，不僅考試條件嚴苛，過程也歷經父親過世的傷痛打擊，讓她一度消沉；鼓勵她的，是媽媽那句安慰：妳就盡力而為。而今，她成為臺灣第一位女樹木醫。

樹木醫執業後的詹鳳春，曾著手救治東京世田谷區百年染井吉野櫻，讓它恢復健康，重新盛開。

樹木醫執業後的詹鳳春，曾著手救治東京世田谷區百年染井吉野櫻，讓它恢復健康，重新盛開。

樹木醫執業後的詹鳳春，曾著手救治東京世田谷區百年染井吉野櫻，讓它恢復健康，重新盛開。

路邊老樹見證文化演進

詹鳳春將這份專注關懷、照顧植物的心意帶回臺灣，專門研究都市樹木的健康狀況，致力改善城市綠化措施，並推動更友善的植樹與養護，投入樹木救治與保護的工作。身為護樹專家的她，有自己一套欣賞城市綠意的方式──那些坐落於熙來攘往街道、仍然屹立不搖的老樹，其實都蘊藏歷經時代變遷的外顯之美，以及沉澱於內裡的文化故事。歷史悠久的學校、寺廟，或是老社區的街道旁，往往佇立著存在幾十年甚至上百年的老樹，見證城市與生態細細變遷，超乎金錢可衡量的價值。

說起自己愛樹極深這件事，詹鳳春眼裡有愉悅的光，「樹木無私。樹是公益的利他主義者。我所得到最大的回饋，就是看著它們健全生長、盛開，療癒著每個人。」參與救治阿里山那棵簇葉病重症的染井吉野櫻時，詹鳳春在多次各項評估後，判斷決定伐除重症樹體，引導二代木。儘管面對多方反對聲浪，她內心還是深信老櫻樹的二代傳承。「隔年，母體上的二代木發芽並綻放了三朵小櫻花。儘管曾經受各方譴責，但看到二代木奇蹟綻放，我內心感動不已！」

阿里山吉野櫻的二代木開始生長。

台北101 高且遠，但我們與樹的距離，可以很近。

樹木醫看顧路樹安危

臺灣都市地景中，行道樹、公園綠地是大眾日常可及，用以平衡、抒發身心理壓力、維護健康的綠意。然而，這些樹木如何被選擇、種植與照護，卻往往忽略關懷。詹鳳春說，樹木擁有生命，不僅提供涼爽的遮蔭，更在城市中默默固碳、涵養生態，是與我們共存城市環境的夥伴。

在日本，樹木醫工作類似一般醫生，都是針對需要協助的客體進行診療與救護判斷──診斷樹木健康狀況，找出病因、提出相應治療方案。詹鳳春習慣從整體生長狀況觀察一棵樹木：樹葉的顏色、樹幹的質地、根系的分布，甚至是周圍土壤的微生物狀況判斷健康；也會留意是否因為錯誤修剪方式受損，或環境變動（如道路拓寬、建築施工）導致生長受限。

多年來的經驗讓詹鳳春發現，大量路樹正遭遇「癌症」褐根病的侵害。這種病害透過土壤傳播，大範圍影響樹木生長。相關單位常習慣藉施作化學藥劑處理「治標」，但就她判斷，真正的問題應該是，都市土壤中的微生物缺乏，導致樹木免疫力下降。「改善管理方式，重視土壤生態，才能真正解決這個問題。」她語重心長的建議：「種樹不該只是為了讓城市更美麗，而要讓它真正成為城市的一部分，與人們一同呼吸、共生。」

進一步說起路樹修剪，詹鳳春帶點心疼的表示，常見疏伐路樹時被過度修剪，甚至「大砍」，很容易讓它們健康受損，衰弱甚至死亡。「修剪應該『微調』，盡量不要一次性大量砍除枝幹，才能維護它的自然生長，發揮生態功能。」她也持續呼籲與推動，期待公部門建立完整樹木資料庫，包括各樹種根系特性、生長需求與適應環境等資訊，以提供更科學化的路樹管理依據；也希望重視樹木管理專業人才培養，建立跨領域合作，完善臺灣都市綠化。

盤根錯節是植物韌性的一種展現，選植路樹前要有「適地適木」的考量。

確認根系恢復狀況，診斷植物生長。

理想的行道樹景觀，除了植距要夠，底層綠帶也很重要。

看診、救樹過程其實很多體力活。

從觸摸一棵樹開始

管並非人人都是植物專家，但其實大家都可以學著享受綠意、放鬆於植栽間的樂活日常。問起怎麼欣賞樹木，詹鳳春話鋒一轉，笑意中熱情湧現：其實只要稍微停下腳步，花點時間觀察樹葉、樹皮紋理，還有根或外表生長的樣子，「比如說北半球樹種比較多尖塔型，赤道附近則常是傘型、圓型等。其次，像是落葉或常綠，樹幹是光滑、裂痕、剝落等特徵。」透過觀察特性，建立自己的路樹資料庫，漸漸也能區分出不同樹種。

就像是跟這些路樹交朋友一般，觀察它們隨季節變化展現的不同模樣，那種美，帶著生命力煥發的質感，其實感動人心。詹鳳春也建議，可以透過「觸摸」記憶，比單純記住名稱更容易留下印象。

用手觸摸樹經過歲月洗練的生命刻痕。

詹鳳春帶我們漫遊城市看樹，皆是心得。

在家中豢養植栽，也是培養綠意、追求健康生活的好選擇，但不免很多人擔心自己不是「綠手指」。詹鳳春語氣輕鬆表示，重視澆水、施肥這兩項基本照護，對植物生長就有著極大影響。「澆水時要兼顧土壤與葉子，比如水珠打擊到葉面，會讓植物本身更具生命力。」她也提供一個私房小祕招：可以用茶葉渣泡水並加入幾根鐵釘，這樣的水質除了讓植物補水，也能吸收參與呼吸、光合作用的鐵質。「細心修剪植栽也是會影響內心感受的動作。很休閒、很療癒。我教大家如何照料、維護植栽，其實就是想試著建立起我們跟植物的雙向溝通。」

大愛的樹木醫，也有自己私心偏好的樹種。「我喜歡的樹，臺灣（平地）沒有，是生長在溫帶地區的銀杏。」滔滔說起銀杏之美的詹鳳春，把我們也帶進了那繽紛氛圍。「銀杏樹擁有獨特蝴蝶形的樹葉，樹姿氣勢優美。秋天時樹葉整個變成金黃色，漂亮到一個不行！天啊！怎麼地球上會有這種生物。」樹木的療癒之用，從詹鳳春對銀杏的熱愛言語中盡顯。

秋日東京的銀杏群樹光亮耀眼，偕滿地金黃構築出壯麗的景致，體現樹木與城市共生之美。

臺北市信義安康公園，是首都水泥叢林裡的一抹綠意。

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