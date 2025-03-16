快訊

搭經濟艙飛長途航班生存指南 建議起飛前千萬別做一件事

MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

底標棄民／英文課城鄉差距240堂 大班制教學難拉起學生

【餐桌上的產地】吃好海鮮的大師課：友善生態水產是什麼

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 林玠芷、郭正偉／攝影 林育全、陳彥君／照片提供湧升海洋、邱經堯

提起好吃海鮮的味道，每個人皆有心頭所愛──是現挑、現蒸的港邊市場海鮮拼盤、是起鍋前會加點米酒提味的家常虱目魚肚湯，也或是熱炒矮桌上，加熱鐵盤還小火細煮的一整尾鱸魚……海島子民如我們，怎麼可能沒有暗自心愛的水產菜色。只是如今，全球氣候、環境變遷劣化，土地與海洋漸次衰竭，自然緩緩顯露出不健康的疲態警訊。趁來得及，我們應該怎麼做，才能找到與整個環境友善共存的方式？本篇，從「如何選擇餐桌上的好海鮮」談起，邀請致力推廣「責任漁業」的徐承堉，以及從事生態水產養殖數十年、神農獎得主與神農陪伴師的邱經堯，捕撈與養殖的兩方對話，聊聊在他們心裡，符合友善環境的永續水產究竟是哪些？挑選時，我們可以抱持哪些簡易準則？關懷環境其實簡單，從用心選擇餐桌上那尾魚做起即可。

徐承堉 湧升海洋品牌創辦人

「湧升海洋」創辦人，品牌以販售自家RFI 認證的水產為經營方向。海洋大學應用經濟研究所碩士專班畢業，詳熟臺灣漁業發展。推廣永續漁業，長期投入海洋友善、責任漁業等觀念整合、教育與實踐。

邱經堯 邱家兄弟生態級水產育成中心經營人

專業生態水產養殖業者，二○二○年獲得第三十二屆神農獎，後續更成為神農陪伴師，協助並推廣打造臺灣友善環境的陸地水產養殖。與弟弟邱健程共同創設「邱家兄弟生態級無毒水產」品牌與育成中心。自承目前最大挑戰，是漁電政策下如何繼續維繫生態魚塭。

對你而言 如何稱得上是環境友善的永續水產？

徐承堉（以下稱徐）：我的工作除了賣海鮮，還有推動「責任漁業」。我喜歡吃海鮮，臺灣沒有我不喜歡吃的魚。其實，海產本身沒有好不好的問題，各有差異，也各有風味。對我來說，海鮮是否符合環境永續，應該將漁法、魚種與產地一起綜合來看。

邱經堯（以下稱邱）：每次有人問我生態是什麼，我就會建議有機會可以到產地看看。土地不是只為了產出人類的食物，而是眾多生命匯聚的地方。你看這片魚塭，邱經堯擁有「土地所有權」，但上面的螞蟻、鳥、魚有牠們自己的生活，不受人為控制。最簡單的問題：人類擁有地球嗎？不是吧。明白這點後可以知道，永續，就是我們跟其他生命共榮、共存。

徐：我喜歡黑鮪魚，也會吃魩仔魚，其實只要是撈捕或養殖型態合法，再者，比如說有產銷履歷、養殖履歷、卸魚申報或者是我們的責任漁業RFI標章等等，就是我覺得可以購買的產品。

邱：以前人如果不懂挑魚，就是長期跟同一個魚攤買，久了他會知道你的需求是什麼，按需求介紹給你。現在一般人可能比較多都是到超市買冷凍魚，但買東西要注意的事都一樣，這是誰生產的、生產者的信用如何、有沒有不好的紀錄，注意資訊的揭露很重要。吃哪些水產比較好，可以參考中研院的「臺灣海鮮選擇指南」；我自己的建議就是，盡量挑低階物種，比如說草食性的魚種，像我們生態養殖的虱目魚，沒有的話就挑吃浮游生物的，再往上就挑吃小魚、小蝦的……

經營「湧升海洋」、「邱家兄弟生態級無毒水產」品牌各有什麼心得？

徐：湧升海洋定位是水產品牌商，每個品牌的主旨、方向都不一樣，有人是好吃、便宜，我們則是只和有卸魚申報、具備養殖履歷的業者合作，從整合行銷、教育還有市集等層面推廣責任漁業跟永續海鮮。

湧升海洋辦公室備有大量漁業相關模型和海報。
湧升海洋辦公室備有大量漁業相關模型和海報。

湧升海洋辦公室備有大量漁業相關模型和海報。
湧升海洋辦公室備有大量漁業相關模型和海報。

徐：責任漁業指標（ResponsibleFisheries Index, RFI），是湧升海洋構想、發起，「以永續為目標，履行責任為作法」的環保標章。我們將過往實踐永續海鮮檢核的經驗，彙整出包含「營養階層」、「資源回復力」、「瀕危性」、「生產方式」、「漁業管理現況」的系統性評分機制，於二○一五年推出；二○二四年再更新增加了「社會指標」。期待讓臺灣捕撈業者們，有一個可以參考的友善環境作法。

湧升海洋的商品皆會註明責任漁業指標RFI內容，包含產品名、產地和責任漁業分數等。（示意圖）
湧升海洋的商品皆會註明責任漁業指標RFI內容，包含產品名、產地和責任漁業分數等。（示意圖）

湧升海洋發展「責任漁業」簡介　

聯合國糧農組織在一九九五年通過「責任漁業行為規範」，以此內容為基礎，湧升對企業內產品建構出一套相應檢核規範，大致包括：產地生產者必須負責環境照顧、就業、糧食。第一步為產品追溯，產品資訊都公開透明，含產地、捕撈方式、登錄單位，並核定RFI分數（一到五分，分數越低，對永續海洋越有利）等，讓消費者理解水產品來源與細節。其中像漁業署明訂的卸魚申報，是十噸以上的漁船進港卸漁獲時，要秤重並記錄漁獲物種及重量，以期掌握水產捕獲量並持續追蹤觀察，建立漁業管理機制與生產環境之永續。

邱：養殖是我上一輩就開始的，在布袋養魚超過五十年了。生態養殖是我們一直堅持的事。我常說一件很重要的事：我們是不能控制生命的。環境的價值來自它的生物多樣性，生態養殖就是維持自然的生物多樣性。但人類在土地上從事動、植物農業或水產，幾乎都是採用工業思維模式在生產，求量、求快，想要完美控制，環境就會失衡，這樣的養殖環境所生產的東西會健康嗎？我覺得這是很糟糕的一件事。現在的人都不太懂如何與環境互動、如何與土地上的生命互動；在都市大家是「保持距離，以策安全」，但在我養殖的這片土地上，生命跟生命間的距離是很親近的。

邱：所謂生態級養殖，是養殖全程不用化學藥物，建構出魚塭完整生態循環，加上計畫性生產、魚塭周邊不用除草劑等措施，每年都會送SGS或政府核可單位檢驗，具備漁業署優良養殖場、產銷履歷等認證。我很自豪產品五十多年來都沒有出現過問題，以前在主婦聯盟上架前、後都要抽檢，現在都直接上架，上架後的抽檢也沒問題。大家對我們的產品都有信心。

生態養殖主旨在建構良好而天然的生活環境，邱家兄弟的魚塭生態多樣、健康，即便晒池也聞不到腥臭。
生態養殖主旨在建構良好而天然的生活環境，邱家兄弟的魚塭生態多樣、健康，即便晒池也聞不到腥臭。

關於享受海鮮 有什麼自己的饕客哲學嗎？

徐：不消費任何來歷不明的水產，要記得問：「東西是哪裡來的？」我很少在外吃海鮮，除非是認識的餐廳，知道來源，或者是在漁港，清楚知道從哪邊來、怎麼抓。當然，我們都有參加宴會或聚餐的時候，那時候就放過自己吧，畢竟那些生命都已經逝去，不要浪費。

邱：我還滿常煮我家的魚。其實好的魚直接煎味道就很棒，也可以煎到三至五分熟，下點醬料，像是豆豉醬或醬油，胡椒，一點蜂蜜或糖稍微滷過，也很好吃。我還有個自家的虱目魚肚作法，絲瓜半月切之後鋪在鍋底，魚肚不用解凍放在絲瓜上，半杯以下的水，直接冷鍋蓋鍋蓋以小火煮，煮滾冒煙後熄火悶一下，撒點鹽提味，不用薑不用酒，保證好吃。

徐承堉親至產地觀察了解合作廠商之生產狀況。
徐承堉親至產地觀察了解合作廠商之生產狀況。

徐承堉長期投入學校食魚、海洋教育。
徐承堉長期投入學校食魚、海洋教育。

自家推薦報你知！

野生烏魚子
野生烏魚子

飛扁清肉
飛扁清肉

中卷
中卷

黑鯛
黑鯛

烏魚子
烏魚子

無刺虱目魚肚
無刺虱目魚肚

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「運勢扶搖直上」：有豐厚的財富

人妻不擅下廚卻被規定每天煮飯 公婆太鐵齒下場「食物中毒」

北海道札幌二条市場美食推薦！二號店限定菜單，超多樣「海鮮丼飯」一定要點

開芭樂票詐水產商2500萬 主嫌被起底曾是雙北最大淫媒

相關新聞

【侍魚師食堂】猿燒季節料理：享用道地臺灣海味的生魚珠寶盒

蘇志文在宜蘭羅東經營「猿燒季節料理」已經九年，招牌菜色是魚種多到塞不進盤中的「綜合生魚片」，日式漆器方盤上裝滿晶瑩剔透的各色魚片，琳琅滿目儼然就是一只豐盛的海鮮珠寶盒，每盤平均會有十五到二十種魚，雖份量有大、小之分，但即便豪華的大份量也不到五百元，老饕網友們總稱讚：「CP值超高」、「堪比魚類圖鑑等級」。

【侍魚師食堂】海洋主廚愛爾文：漁港到餐桌的永續海鮮大探險

位於花蓮吉安，由「海洋主廚」愛爾文（曾璽文）主理的「龍哥斯特」海鮮餐廳，從父母自一九九三年創立開業，迄今已逾三十多年。「店名來自龍蝦的法文Langouste，但跟有大螯的Lobster（美洲螯龍蝦）不一樣，Langouste是沒有螯的龍蝦，臺灣沿海的龍蝦大多屬於沒有大螯的品種。」順著愛爾文的話看向餐廳牆上的龍蝦浮雕，鮮活得彷彿下一秒就要躁動起來。愛爾文說，他的外公以前是漁夫，在鹽寮沿海放𦊓仔（lîng-á，長網）抓龍蝦，後來和愛爾文的爸媽一起合開海鮮餐廳，家族共同努力經營。靠海吃海長大的他，十足的海洋之子。

【餐桌上的產地】吃好海鮮的大師課：友善生態水產是什麼

提起好吃海鮮的味道，每個人皆有心頭所愛──是現挑、現蒸的港邊市場海鮮拼盤、是起鍋前會加點米酒提味的家常虱目魚肚湯，也或是熱炒矮桌上，加熱鐵盤還小火細煮的一整尾鱸魚……海島子民如我們，怎麼可能沒有暗自心愛的水產菜色。只是如今，全球氣候、環境變遷劣化，土地與海洋漸次衰竭，自然緩緩顯露出不健康的疲態警訊。趁來得及，我們應該怎麼做，才能找到與整個環境友善共存的方式？本篇，從「如何選擇餐桌上的好海鮮」談起，邀請致力推廣「責任漁業」的徐承堉，以及從事生態水產養殖數十年、神農獎得主與神農陪伴師的邱經堯，捕撈與養殖的兩方對話，聊聊在他們心裡，符合友善環境的永續水產究竟是哪些？挑選時，我們可以抱持哪些簡易準則？關懷環境其實簡單，從用心選擇餐桌上那尾魚做起即可。

【永續海鮮指南】吃一桌友善環境的海鮮

水產、海鮮是餐桌上不可或缺的美味，隨季節變化，不時還會出現期間限定的時令珍饈，煮之以清蒸、紅燒、乾煎、酥炸，各具滋味。然而，漁業資源有限，國產漁獲數量已有逐年下降的趨勢，除了透過漁業管理的方式追蹤、改善現況，消費者選用「永續海鮮」，也是極重要的理念。 永續海鮮究竟是什麼？一般民眾如你我，在生活中如何支持友善海洋的永續海鮮呢？本篇特別邀請「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」（文內簡稱海漁基金會）海洋永續組組長張永州客座《鄉間小路》，為我們解答永續海鮮如何入門。

【鄉間食堂】林貞粿行：一攤粿車載幾代人的熱鬧

粿與糕，總帶有年節豐收的象徵。臘月午後的冷風中，臺北迪化街上飄著濃濃的當歸、藥膳味，耳邊鋼琴聲隱約，熟悉的旋律不是〈望春風〉，也非〈四季紅〉，細聽發現竟是〈夜曲〉，但不是蕭邦，而是周杰倫，周董的流行曲。嶄新高樓與磚色斑駁的矮房交互錯落，提醒著日與月相推，新與舊依偎。

【鄉間食堂】四季耕讀農園：以百分百的純米糕粿敬時日

農曆年前，花蓮壽豐「四季耕讀農園」的李慶豪與劉慧芸正忙著製作期間限定的年糕（甜粿）。他們堅持糕粿必須純米製作，不單因為樸實的滋味，更有小時候與家人花上漫長時間一起磨米炊粿的回憶。不知何時開始，做粿不再是家家戶戶的過年工事，市面上賣的米製品也難再找到記憶中的口味，於是夫妻倆依循古法，用自己種的米做出簡單而純粹的傳統米食，以手工的心意款待重要的人，也敬賜予四季豐盛的土地與時日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。