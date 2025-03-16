【永續海鮮指南】吃一桌友善環境的海鮮

文字 林玠芷／攝影 吳尚鴻／照片提供臺灣海洋保育與漁業永續基金會

水產、海鮮是餐桌上不可或缺的美味，隨季節變化，不時還會出現期間限定的時令珍饈，煮之以清蒸、紅燒、乾煎、酥炸，各具滋味。然而，漁業資源有限，國產漁獲數量已有逐年下降的趨勢，除了透過漁業管理的方式追蹤、改善現況，消費者選用「永續海鮮」，也是極重要的理念。

永續海鮮究竟是什麼？一般民眾如你我，在生活中如何支持友善海洋的永續海鮮呢？本篇特別邀請「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」（文內簡稱海漁基金會）海洋永續組組長張永州客座《鄉間小路》，為我們解答永續海鮮如何入門。

Q 什麼是永續海鮮？

A

根據聯合國當前標準，「永續海鮮」不是問哪些物種數量最多、可以盡量吃，而是指海洋整體的資源有限，需要有意識地、以永續為目標管理；除了海鮮種類，還要注意撈捕方式是否造成環境負擔，例如會不會造成礁石、棲地破壞，以及物種特性是否能禁得起大量捕撈……作為考量的綜合管理方向。最簡單的，我們可以直接從認識全臺首創、重視生態環境的「海洋之心永續標章」開始。

定置漁場是友善漁法之一。

Q 海洋之心永續標章是什麼？

A

是漁業署輔導，由海漁基金會在二○二○年所推出的永續海鮮標章。評估標準包含確保魚群永續、保護海洋環境、落實漁業管理和善盡企業責任等。等級分為漸進三階段，分別是朝永續海鮮目標前進中的進步期（一心）、達到臺灣永續漁業初階標準的銀級（二心），與臻至頂級標準的金級（三心）。

Q 除了海洋之心 有其他永續海鮮的相關標章可參考嗎？

A

也可參考湧升海洋推出的「責任漁業指標RFI」，和海洋之心永續標章不同，責任漁業指標提供綜合評估分數，分數越低對永續漁業越有利。或是透過注意生產履歷溯源認證、是否為生態養殖等標示，作為挑選關懷生態產品的基本依據。

責任漁業指標RFI標章。

Q 還有什麼方式能支持海洋永續？如何選魚吃魚？

A

挑選海鮮時，運用「三優先一原則」＊，多購買國產魚和中低階魚種，如鯖魚、鬼頭刀、白帶魚、鎖管、竹筴魚等，少食用數量恢復較慢的大型魚類，和種類多而數量稀少的珊瑚礁魚類（彩色魚類），避免造成魚種生存危機。

可參考中央研究院「臺灣海鮮選擇指南」中的燈號，綠色為建議食用，黃色為斟酌食用，紅色為避免食用。有些魚類常見於過往傳統節慶，如野生白鯧，被歸類在黃燈，其實或可用養殖的黃金鯧替代，養殖黃金鯧雖也是黃燈，但比起野生捕撈，養殖的數量還是稍多一點，選擇時不妨斟酌。

＊有標章優先（永續海鮮生態標章，如海洋之心）、國產魚優先、生態中低階（小型魚類）為優先，冷凍和生鮮現撈一樣好之原則。

白帶魚是餐桌常見魚種之一。

臺灣海洋保育與漁業永續基金會

二○一八年由農委會（今農業部）主要捐助成立，配合政府政策保育及健全海洋生態系，辦理漁業技術、經營、海洋事務等規劃、設計、技術指導，合理利用海洋資源，並促進漁業永續。執行長林愛龍為基金會代表性人物，長期投入海洋保育運動與漁業輔導，海洋永續組主導海洋資源管理與推廣教育，由組長張永洲負責規劃。

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