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【年糕指南】韓國年糕：祈願富足的風土特色食材

聯合新聞網／ 鄉間小路
加了牛肉、海苔絲、蛋黃絲、蛋白絲的年糕湯。 （照片提供裴樹京）
加了牛肉、海苔絲、蛋黃絲、蛋白絲的年糕湯。 （照片提供裴樹京）

文字／陳雨汝

如今韓國人吃糕，並沒有哪種糕點非得用於某種場合的嚴格規定，就是個大方向。例如之前韓國住家附近有新的教會進駐時，教友曾在社區路口分送白雪糕；或像韓劇《精神病房也會迎來清晨》女主角轉任到新單位時，母親替她做艾草糕分送新同事。

壓花艾草糕。 （照片提供蘇曉芳）
壓花艾草糕。 （照片提供蘇曉芳）

米製糕點經常出現在傳統節日和喜慶時的餐桌，農曆新年自然少不了，但不同於前面提到的糕點，傳統過年常見的年糕湯（떡국）是鹹食吃法。

韓國各地的年糕湯自有當地風土特色，那些年我吃過的年糕湯大約常是標配版口味─由鯷魚乾、昆布、大蔥熬成湯底，喜歡多點海鮮味的，可以加蛤蜊入湯。年糕使用以粳米製作的長條圓柱狀白色年糕（가래떡），年糕湯「長壽無病」的吉祥意義就取自年糕綿長的形狀，年糕下鍋前要斜切成如銅錢的圓片狀，為了祈願過上富足的一年。

年糕熟透後加入少許湯用醬油，起鍋、分裝碗內。接著在年糕湯中央放置五色飾菜，通常是青蔥、青陽辣椒或櫛瓜絲、紅蘿蔔絲或紅辣椒絲、煎蛋白切絲、煎蛋黃切絲，或也有牛肉絲、海苔絲等，基本上呼應了五方色「青、赤、白、黑、黃」，視覺上頗為素雅。

假如是平日想煮一碗來飽肚子，也不需拍照上傳社群，那有韓國知名大廚白種元教的懶人年糕湯─省去湯底步驟，牛肉絲下到炒煮兩用鍋，加麻油炒八分熟後，倒水煮開便是湯底。最後也不必煎蛋黃、蛋白切絲，直接一顆蛋下去攪成蛋花年糕湯，隨喜好撒點青蔥或海苔，美味其實並不減分。

在韓國，初一早上完成祭祖儀式後，家人聚在一起吃年糕湯，既是團圓，也是農業社會延續下來、食糧無缺的象徵。不過，年糕湯對於要低醣減碳水的人而言可能是恐怖的象徵。

在各式年糕中，長條年糕是最扎實的。粳米米粉先蒸過（就是白雪糕的原型），再送進機器攪拌，在熱水中擠壓出長長的條狀。最常見的點心吃法是火烤後沾蜂蜜，而細瘦版的長條年糕就是臺灣人也很熟悉的辣炒年糕。雖然看似無奇，辣炒年糕卻是韓國人心中歷久不衰的療癒食物，學生下課後經常會在學校周圍的攤車點一份紙杯裝的辣炒年糕，香甜熱辣，撫慰辛勞的腦細胞。其療癒程度，從幾年前的暢銷書《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》這樣的書名，也能感受一二吧。

作者　陳雨汝

《做書的人》作者，曾旅居韓國多年。寫過旅遊書和語言學習書。也是韓語老師與韓中譯者，翻譯過小說、漫畫、影劇字幕以及無數文件。

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