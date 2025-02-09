【年糕指南】黏黏有餘香

文字／編輯部 攝影／吳尚鴻

臺灣年糕食知識

Q 年糕原料比一比？

*臺灣年糕除了純糯米製的甜口味，也有主原料一般為糯米混蓬萊米、常被稱「客家鹹年糕」的鹹口味。

*韓國年糕此處指作為年糕湯之年糕，當地也有以糯米製成的甜糕。

Q 年糕如何挑選？

A 剛做好的年糕散去蒸氣後，摸起來有彈性且表面乾燥，聞起來有淡淡香氣，建議購買標示清楚且包裝完整的產品。應避免選購表面濕潤、黏稠，甚至顏色有異的年糕，有可能放置較長時間。

Q 年糕發霉可以吃嗎？

A 不可以，就算切除發霉處，肉眼不可見的菌絲依舊存在，清洗也無法去除，不應再食用。

Q 吃年糕要注意？

A 新聞有時會見到吃年糕噎到的意外，年糕糕體本較堅韌或具黏性，不單是長輩或小孩才需注意。煮食時建議可切分為適口大小，注意咀嚼。如不小心發生異物梗塞意外，先採取「哈姆立克法」緊急處理，並連繫醫療救助。

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