【餐桌上的產地】大崙頭草莓園：復興務農的十項全能家庭

文字 郭正偉／攝影 Len Ng、邱文娟

跟「老臺北」的友人們談起，將前往內湖區的白石湖採訪草莓園，得到一臉驚訝的回應：「臺北產草莓？」其實，臺灣最初開始種草莓，約一九三○年代由日本人引進，就是於臺北陽明山區試種，儘管沒有成功，草莓卻輾轉於苗栗大湖大放異彩，茂盛綿延。而白石湖種植草莓的契機，則是一九八三年起，內湖區農會輔導在地農家轉型，成立草莓產銷班；在臺北市政府產業發展局、台北市農會、內湖區農會與社區發展協會共同協助下，打造出卓越發展成績，在二○一六年底由農委會（現農業部）正式公告，成立「白石湖休閒農業區」，成為臺北市第一個休閒農業區。

捧盒子持剪刀，我們跟著邱文娟穿梭在初冬的觀光草莓園間，體驗親手採果的樂趣。身為「大崙頭草莓園」園主的邱文娟巡果視線銳利，嘴裡才說著「哇！這顆長得很棒」，瞬即已俐落剪下，盒裡碩大的艷紅草莓甜香隱約，比擬豐收的幸福滿足，原來是這種滋味。

團結家人復興家族農地耕作

二○一八年營運的大崙頭草莓園，位於內湖碧山巖有「草莓園一條街」之稱的碧山路尾端，由邱文娟主導，女兒林冠妤協助經營、管理，主打結合觀光休閒、農遊採果與特色美食，是白石湖極受注目、遊客者眾的草莓園之一。「大學畢業後剛到新加坡工作沒多久，有一天爸媽來找我，開口就說她們要開草莓園，要種草莓。問我要不要回臺灣一起工作。」主要負責外場與草莓園每日照料的林冠妤，年近三十，帶著稚氣未脫的笑容，「當下我還滿驚訝，也跟公司主管討論過，才決定回來。」

大崙頭草莓園的農地，來自父執輩一脈傳承。白石湖的墾屯紀錄，可推至中國清代乾隆時期，曾以種植水稻、茶葉為主，後轉型種植花卉如百合、向日葵，直到培育草莓展現豐碩成果，草莓班漸漸打出名號。期間當然也歷經低潮，如臺北潮溼多雨易造成果實腐爛，幸有內湖區農會協力補助架設溫網室，成就在地重要產業。

採草莓要從靠近蒂頭處剪斷。

家族世居白石湖的林冠妤說，從事水電行業的父親林文欽，從小就有幫農經驗，原本準備退休後才打算務農，卻念頭剛起，父母倆人就迅雷不及掩耳的開始規劃、落實營運。習慣隱身在後的林文欽，週間忙碌本職工作，人潮眾多的週末假日，也不得閒，跟著邱文娟在廚房裡忙碌備餐、出餐。草莓園的購苗、水路與施肥管線、溫室棚架也皆由他一手處理，有時簡樸有時創新，讓大崙頭因此與眾不同。

開園前邱文娟就已經決定要發揮飲食專長，打造草莓特色美食。

今年園裡的草莓品種有「香水」、「紅顏」、「桃薰」、「金鑽」、「美姬」、「天來」與日系白草莓等，林冠妤領著我們介紹，從完全不懂農業，到現在口條清晰介紹品種特性、落落大方說明友善環境想法，體會得出下了相當多學習苦心，她說：「我們是草莓班的一員，彼此會交流。我一開始有去『農民學院』上課，真

的很有幫助，接下來也會繼續去上進階課程。」草莓園另外種植了高麗菜、白蘿蔔等蔬菜讓遊客採收，提供親子食農產地教育場域。

草莓創意美食做特色

「第一年營運時除了草莓園，其他什麼都還沒好。黑板寫了菜單，但其實未開賣，遊客也沒有地方坐。」林冠妤笑談剛開張營運的陽春。對照如今園裡亮眼手工風格、裝飾繽紛有趣的餐飲休憩空間，必須歸功於負責大崙頭草莓園運籌帷幄的邱文娟。

神采奕奕的邱文娟，散發開朗活力，完全不像年屆六十。「以前心裡一直有將來要營運草莓園的打算，覺得媽媽年紀大了，想帶她上山就近照顧。」提起過往，她難免有些遺憾情緒，「媽媽沒有等到草莓園就過世了。她的離開給我很重要的提醒，想做的事就不要等了，就去做。」

園內分有草莓園體驗區與餐飲休閒空間。

井然有條的高架草莓園設計，仰賴世代務農且具水電專長的林文欽打造。

林冠妤以新世代眼光協助經營農園。

煉乳草莓果醬。

草莓奶昔。

草莓炸雞

獨家草莓肉披薩

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