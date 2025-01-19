快訊

「夜市王」東大門奪總冠軍 網分析南機場「輸在這3點」

MacBook Air、iPad Pro選誰好？兩票人戰翻 內行人曝：文書需求只挑它

不死鳥雪風艦／軍艦殘件返還路 見證台日外交層層情勢

【餐桌上的產地】大崙頭草莓園：復興務農的十項全能家庭

聯合新聞網／ 鄉間小路

文字 郭正偉／攝影 Len Ng、邱文娟

跟「老臺北」的友人們談起，將前往內湖區的白石湖採訪草莓園，得到一臉驚訝的回應：「臺北產草莓？」其實，臺灣最初開始種草莓，約一九三○年代由日本人引進，就是於臺北陽明山區試種，儘管沒有成功，草莓卻輾轉於苗栗大湖大放異彩，茂盛綿延。而白石湖種植草莓的契機，則是一九八三年起，內湖區農會輔導在地農家轉型，成立草莓產銷班；在臺北市政府產業發展局、台北市農會、內湖區農會與社區發展協會共同協助下，打造出卓越發展成績，在二○一六年底由農委會（現農業部）正式公告，成立「白石湖休閒農業區」，成為臺北市第一個休閒農業區。

捧盒子持剪刀，我們跟著邱文娟穿梭在初冬的觀光草莓園間，體驗親手採果的樂趣。身為「大崙頭草莓園」園主的邱文娟巡果視線銳利，嘴裡才說著「哇！這顆長得很棒」，瞬即已俐落剪下，盒裡碩大的艷紅草莓甜香隱約，比擬豐收的幸福滿足，原來是這種滋味。

團結家人復興家族農地耕作

二○一八年營運的大崙頭草莓園，位於內湖碧山巖有「草莓園一條街」之稱的碧山路尾端，由邱文娟主導，女兒林冠妤協助經營、管理，主打結合觀光休閒、農遊採果與特色美食，是白石湖極受注目、遊客者眾的草莓園之一。「大學畢業後剛到新加坡工作沒多久，有一天爸媽來找我，開口就說她們要開草莓園，要種草莓。問我要不要回臺灣一起工作。」主要負責外場與草莓園每日照料的林冠妤，年近三十，帶著稚氣未脫的笑容，「當下我還滿驚訝，也跟公司主管討論過，才決定回來。」

大崙頭草莓園的農地，來自父執輩一脈傳承。白石湖的墾屯紀錄，可推至中國清代乾隆時期，曾以種植水稻、茶葉為主，後轉型種植花卉如百合、向日葵，直到培育草莓展現豐碩成果，草莓班漸漸打出名號。期間當然也歷經低潮，如臺北潮溼多雨易造成果實腐爛，幸有內湖區農會協力補助架設溫網室，成就在地重要產業。

採草莓要從靠近蒂頭處剪斷。
採草莓要從靠近蒂頭處剪斷。

家族世居白石湖的林冠妤說，從事水電行業的父親林文欽，從小就有幫農經驗，原本準備退休後才打算務農，卻念頭剛起，父母倆人就迅雷不及掩耳的開始規劃、落實營運。習慣隱身在後的林文欽，週間忙碌本職工作，人潮眾多的週末假日，也不得閒，跟著邱文娟在廚房裡忙碌備餐、出餐。草莓園的購苗、水路與施肥管線、溫室棚架也皆由他一手處理，有時簡樸有時創新，讓大崙頭因此與眾不同。

開園前邱文娟就已經決定要發揮飲食專長，打造草莓特色美食。
開園前邱文娟就已經決定要發揮飲食專長，打造草莓特色美食。

今年園裡的草莓品種有「香水」、「紅顏」、「桃薰」、「金鑽」、「美姬」、「天來」與日系白草莓等，林冠妤領著我們介紹，從完全不懂農業，到現在口條清晰介紹品種特性、落落大方說明友善環境想法，體會得出下了相當多學習苦心，她說：「我們是草莓班的一員，彼此會交流。我一開始有去『農民學院』上課，真

的很有幫助，接下來也會繼續去上進階課程。」草莓園另外種植了高麗菜、白蘿蔔等蔬菜讓遊客採收，提供親子食農產地教育場域。

草莓創意美食做特色

「第一年營運時除了草莓園，其他什麼都還沒好。黑板寫了菜單，但其實未開賣，遊客也沒有地方坐。」林冠妤笑談剛開張營運的陽春。對照如今園裡亮眼手工風格、裝飾繽紛有趣的餐飲休憩空間，必須歸功於負責大崙頭草莓園運籌帷幄的邱文娟。

神采奕奕的邱文娟，散發開朗活力，完全不像年屆六十。「以前心裡一直有將來要營運草莓園的打算，覺得媽媽年紀大了，想帶她上山就近照顧。」提起過往，她難免有些遺憾情緒，「媽媽沒有等到草莓園就過世了。她的離開給我很重要的提醒，想做的事就不要等了，就去做。」

園內分有草莓園體驗區與餐飲休閒空間。
園內分有草莓園體驗區與餐飲休閒空間。

井然有條的高架草莓園設計，仰賴世代務農且具水電專長的林文欽打造。
井然有條的高架草莓園設計，仰賴世代務農且具水電專長的林文欽打造。

林冠妤以新世代眼光協助經營農園。
林冠妤以新世代眼光協助經營農園。

煉乳草莓果醬。
煉乳草莓果醬。

草莓奶昔。
草莓奶昔。

草莓炸雞
草莓炸雞

獨家草莓肉披薩
獨家草莓肉披薩

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鄉間小路

追蹤

延伸閱讀

【大湖酒莊】戀人啊 來顆甜酸似愛的新鮮草莓吧

【大湖酒莊】戀人啊 來顆甜酸似愛的新鮮草莓吧

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

日韓進口草莓農藥殘留違規 邊境攔截逾1200公斤

相關新聞

【餐桌上的產地】大崙頭草莓園：復興務農的十項全能家庭

跟「老臺北」的友人們談起，將前往內湖區的白石湖採訪草莓園，得到一臉驚訝的回應：「臺北產草莓？」其實，臺灣最初開始種草莓，約一九三○年代由日本人引進，就是於臺北陽明山區試種，儘管沒有成功，草莓卻輾轉於苗栗大湖大放異彩，茂盛綿延。而白石湖種植草莓的契機，則是一九八三年起，內湖區農會輔導在地農家轉型，成立草莓產銷班；在臺北市政府產業發展局、台北市農會、內湖區農會與社區發展協會共同協助下，打造出卓越發展成績，在二○一六年底由農委會（現農業部）正式公告，成立「白石湖休閒農業區」，成為臺北市第一個休閒農業區。

【餐桌上的產地】ㄎㄚ大粒草莓園：帶點幽默勇於嘗新 才更顯滋味

採訪開始不久，袁婧清的電話響起，有人希望預約採草莓，她幽默回應：「你慢一點，不要那麼急，十二月中旬再來，要來之前跟我說，天氣冷一些草莓才會甜，跟你一樣甜♥」截至十一月底，她已經接過七十幾通想採草莓的詢問電話和訊息，熟門熟路的老顧客知道「ㄎㄚ大粒草莓園」是友善環境且草莓品質好，每年都催她快點開放草莓園。但草莓園無法說開就開，「我們是做口碑的，沒有很喜歡賺錢啦！」語畢她開朗大笑解釋，「一開園就會造成損耗，要等量夠多、品質穩定，才適合開放。」俏皮眼神也帶著耀眼專注與堅持。

【餐桌上的產地】大湖草莓王國：湖畔之鄉的甜酸美味

「大湖地區最早種植的是『馬歇爾』，也就是俗稱『阿美利加』的美國品種草莓。據說和現在盛行的『香水』一樣，特色都是帶有一定的酸度。」曾深入爬梳過各農史資料、剪報，大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯說：「早期大湖種植草莓，是為了與稻米輪作，當作米糧採收後維持、調節地力之用。」隨時間推移，大湖地區陸續引進不同的草莓品種，各類草莓品系紛紛在大湖落地生根，正式轉作草莓的農民也越來越多。

【草莓指南】莓飛色舞的甜蜜季節

緩解整日累積的疲憊，沒有什麼是吃一顆草莓過不去的，如果有，就多吃幾顆。冬季適合「莓飛色舞」一番，以各種草莓的顏色妝點日常空白，除了鮮吃，甜點也別放過，當季限定，錯過不再。 美味的草莓總有許多討論：究竟草莓是不是莓果？有哪些營養成分？不同品種草莓的特色、有哪些風味？如何正確挑選、清洗、保存？坊間傳說的農藥、膨大劑或染色說法孰真孰假？本篇特別邀請農業部苗栗區農業改良場，生物防治研究中心助理研究員葉人豪，為我們解惑關於草莓的流言蜚語。

【植物故事】檜木之外：林鐵沿線植物記

阿里山林業鐵路為運送木材而建，與其他林鐵最大不同，是這條路線常經過已有先民墾殖、生活的聚落，而非原本杳無人跡、因林業活動才促生的聚居點。除了將一根根原木運下山，阿里山林鐵也改變了沿線地景的樣態，不僅倚傍鐵路生活的居民開展新生活模式，阿里山山區的植物也逐漸變化。如果仔細觀察，我們仍可見到蛛絲馬跡。鐵路興建之前、鐵路通車之後，以及不確定年代，藉這三個概略的時間斷面，我們走一趟阿里山植物、人與鐵路的百年糾葛。

【林鐵故事】十字路站：家離鐵道那麼近

過了多林，就是十字路。這兩個地方，巧妙地呼應了佛洛斯特（Robert Lee Frost）兩首知名詩作〈雪夜停林畔〉（Stopping by Woods on a Snowy Evening）與〈未竟之路〉（The Road Not Taken）的意象。煩心時，不妨來一趟林鐵小旅行，在列車未進站的鐵道邊，將掛懷不決的事物暫時放下，敞開雙臂擁抱風、霧，感受山林，甚至星空，或許就能找到屬於自己的方向、答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。