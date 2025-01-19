【餐桌上的產地】ㄎㄚ大粒草莓園：帶點幽默勇於嘗新 才更顯滋味

文字 林玠芷／攝影 陳安嘉

採訪開始不久，袁婧清的電話響起，有人希望預約採草莓，她幽默回應：「你慢一點，不要那麼急，十二月中旬再來，要來之前跟我說，天氣冷一些草莓才會甜，跟你一樣甜♥」截至十一月底，她已經接過七十幾通想採草莓的詢問電話和訊息，熟門熟路的老顧客知道「ㄎㄚ大粒草莓園」是友善環境且草莓品質好，每年都催她快點開放草莓園。但草莓園無法說開就開，「我們是做口碑的，沒有很喜歡賺錢啦！」語畢她開朗大笑解釋，「一開園就會造成損耗，要等量夠多、品質穩定，才適合開放。」俏皮眼神也帶著耀眼專注與堅持。

一九八三年生的袁婧清是臺南人，婚後定居苗栗，協助公婆種植草苺，看似勤奮、幸福的故事，她卻在起頭時就暈了，「當時老人家種植的觀念是一定要用生雞糞當肥料，天氣熱土壤又溼，生雞糞一下去，阿摩尼亞味道衝上來，立刻承受不住。」她嚷嚷著是件丟臉的事情，又隨即灑脫起來，「昏倒也好，就不用工作了哈哈。」嘴上說，但幫忙農作之餘，袁婧清決定到農業部苗栗區農業改良場上課，從零開始學習。

IPM讓草莓吃起來更安心

「八年前左右，我接手草莓園管理。」袁婧清笑說公公依舊是老闆，但實際種植、照料轉交給她，「我們家山上還有地在種草莓，這邊是開放給客人採的園區，高架那邊一點三分地，土壤耕作那邊兩分地。我沒有一開始就全部施作IPM。一半慣行，一半IPM，一來是長輩會擔心，二來是要實驗看看有沒有用。IPM採取多重管理，先用無毒資材預防病蟲害，比如種植蔥、大蒜和放置費洛蒙，用氣味預防蟲害，各種益生菌保持苗株健康，而黏紙可以觀察各區蟲害狀況，了解後我們就可以先做處理。」

今年土壤種植區因氣候緣故定植較晚。

袁婧清表示平常工作時必須要戴帽子，「不然還要花錢去打斑啦！」實在又可愛。

IPM（Integrated pest management）意即「害物整合管理」，透過多種方式預防病蟲害，將其控制在不造成經濟危害的範圍內，同時維持植物健康；必須用藥時，也盡可能選擇對環境與人體影響較小的藥物。

為什麼想要執行這樣的農法呢？袁婧清皺起眉頭，「因為之前公公一直在吃解毒丸！」她進一步解釋：「他會在噴完農藥、身體有點不舒服的時候吃，要他不噴那麼多農藥又不行，老人家的舊觀念就是要常噴、當保養，剛採完草莓也要噴，就算造成土壤跟苗株變弱還是要噴，就是從前種草莓的普遍觀念。」

還有一個原因，讓她氣得牙癢癢，「『二點葉螨』是草莓常見的害蟲，煩在哪裡？就是農藥得噴到葉子背面，一面噴還要手動翻葉子，超累！就算用藥了還是會出現，很容易就有抗藥性！」實施IPM後，防治二點葉螨的成效顯著，用藥大幅減少讓天敵得以出現，「是『高橋食螨薊馬』，一開始不確定，苗栗農改場主任鐘珮哲拿到臺大昆蟲系檢驗，發現對草莓無害，而且會吃二點葉螨。有一年過年我覺得心很累，慣行那邊一直有蟲，乾脆不噴藥，結果IPM這區的高橋食螨薊馬跑到另一邊，前後相隔才十天左右，二點葉螨就都被吃光了，當時苗栗農改場還有來採樣記錄。」

除了草莓，蔥和蒜是園區裡面最常見的植物。

園區的高架是二○二○年架的，袁婧清表示雖管理方便，但成本略高：「花了快一百萬ㄋㄟ！」

進化來自勇於嘗試

管理草莓園的第三年開始，袁婧清在全園區施作IPM，不僅產量維持在過往水準，土壤和苗株的狀況經過調整也越來越好，至今第八年，「如果無毒資材壓不住狀況，基本我也只需要一支藥就可以搞定，不會像以前需要一直補不同藥。」這段期間，草莓園取得中興大學認證的產銷履歷，她還入圍了第一屆「永續善農獎IPM Award」，「其實做IPM我最安慰的是，我證明了它的可行性，且公婆也認可。」

草莓大果易出不規則形狀。

以IPM農法種植的草莓一樣漂亮且健康。

話鋒一轉，她說起今年草莓種植情況，「過往我們習慣在秋分後開始種，今年我也差不多九月底左右就種下，但狀況很不好，本來就雨水多，加上颱風，容易有炭疽和萎凋病等等，之後會調整再晚點種試試。」

病害怎麼處理呢？「無法處理啊，那兩種不可逆，一看到就是直接拔除再重新種下去，每週都要整理。必要時候，我會先問問看朋友種植的近期狀況，也有去農藥行泡茶啦，了解看看現在都賣了哪些藥，就知道農民都遇到什麼問題，基本上大家都會遇到差不多問題，當然該用藥還是得用，就像人發燒生病也要看醫生吃藥，都高燒四十度了不吃藥什麼時候吃？但那是最後一步。」袁婧清分析釋疑：「事前預防非常重要。除了天氣，還有種苗本身的健康度，也都會有所影響。」目前苗栗農改場持續推行各種種植知識課程，若需要協助，她也會直接求援專業。

園間常見薊馬警戒費洛蒙。 （照片提供 袁婧清）

袁婧清擁有許多證書與感謝狀，但這張她特別強調：「這是小仲仲給我的ㄋㄟ。」指的是前農業部長陳吉仲。

好吃的品種我們就種種看

今年袁婧清種植了整園的「美姬」。「之前種最多的是『香水』，去年我一半種香水，一半種美姬，很多客人對美姬反應很不錯，我自己也覺得好吃，香氣更飽滿，就改了。我另外還種了其他品種，『黑鑽』、『豐香』還有『雪兔』。每年都會種一點不同品種，實驗看看。」了解品種間的風味差異、口感變化也是功課，去年還種過「桃薰」、「戀香」和「真紅の美鈴」。「真紅の美鈴真的很甜，缺點是很難種；戀香是整顆看起來漂亮，形狀也美而且甜度很高，但很晚才開花；桃薰很特別，酸度不高。」這些豐富嘗試也讓她哀號：「好累哦，姐不玩了！」可是轉頭又跑進果園查看草莓情況。

草莓界的香奈兒，戀香。 （照片提供 袁婧清）

ㄎㄚ大粒草莓園製作的草莓果醬，使用香水和美姬兩個品種。

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